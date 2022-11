Wat te onthouden van het weekeinde? Voetbal is echt oorlog

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, voor de zege op Anderlecht maar vooral voor een schitterende heenronde. Eén onterechte nederlaag bij Club Brugge op de openingsspeeldag, tien punten voorsprong op de dichtste achtervolger. SPELER VAN DE WEEK: Bilal El Khannouss (18). Heeft Roberto Martinez geprobeerd hem voor de Rode Duivels te kiezen? BELGIË Voetbal is oorlog. Rinus Michels bedoelde het niet zo letterlijk, maar in de Jupiler League is het echt oorlog. Week na week. Gisteren op Anderlecht, maar dat…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, voor de zege op Anderlecht maar vooral voor een schitterende heenronde. Eén onterechte nederlaag bij Club Brugge op de openingsspeeldag, tien punten voorsprong op de dichtste achtervolger.

SPELER VAN DE WEEK: Bilal El Khannouss (18). Heeft Roberto Martinez geprobeerd hem voor de Rode Duivels te kiezen?

BELGIË

Voetbal is oorlog. Rinus Michels bedoelde het niet zo letterlijk, maar in de Jupiler League is het echt oorlog. Week na week. Gisteren op Anderlecht, maar dat stelde niet zo heel veel voor. Zoals alles tegenwoordig bij paars-wit. Zaterdag daarentegen was het echt prijs in Charleroi. De Carolingers zagen hun halfgod Felice Mazzu terugkeren en hun ploeg met 1-0 leiden tegen KV Mechelen, maar gingen desondanks als wildemannen tekeer.

Er valt geen goed woord te bedenken voor hun gedrag, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Mehdi Bayat alles op zijn achterban kan afschuiven. Clubs moeten meer werk maken van een gezonde relatie met hun supporters, voor meer transparantie en betere controles zorgen en vooral de rotte appels de toegang weigeren. Het is meer dan de hoogste tijd dat iedereen in ons voetbal dit ernstig neemt. Zo kan het echt niet verder.

Gelukkig is er nog Racing Genk. Anderlecht kon de Limburgers geen moment bedreigen (0-2) en moet de komende maanden als een middenmoter bestempeld worden. De Brusselse voetbaltrots staat halfweg elfde, in de rechterkolom dus. De terugkeer naar de top wordt een lang proces.

Genk telt tien punten voorsprong op de verrassende nummer twee: Union, dat ook op Sclessin de volle buit bemachtigde (2-3). Antwerp is derde op elf punten, Club Brugge vierde op dertien punten. AA Gent telt nog slechts drie punten minder dan blauw-zwart. Zelfs de plaats in Play-off 1 wordt bedreigd. Club stelde in eigen land fors teleur.

Club Brugge en Antwerp speelden gelijk in een vrij evenwichtige maar kwaliteitsarme partij. Club leek de zege op zak te hebben toen het 2-0 uitliep, maar de Great Old had aan drie minuten genoeg om langszij te komen (2-2). De gelijkmaker was een strafschop uit de categorie vederlicht. AA Gent maakte na de terechte uitsluiting van Kristof D’Haene korte metten met KV Kortrijk (0-4).

Misschien kan KVK nog eens van coach wisselen? Westerlo won met 6-0 van KV Oostende. Ideetje voor de kustboys: nog maar eens een andere trainer proberen? Dat kan ook Seraing overwegen na de 5-0 bij OH Leuven. Onze clubleiders gooien even gemakkelijk trainers aan de deur als hun harde kern met pyrotechnisch materiaal. Zulte Waregem en Eupen zorgden voor een propagandamatch. De jongens uit de Oostkantons leidden kort voor tijd met 2-4. De thuisploeg scoorde drie keer in vijf minuten, maar in de toegevoegde tijd zette Eupen de eindscore op het bord: 5-5!

Klagen

De competitie ligt nu ruim een maand stil. Geen mens die weet hoe de rest van het seizoen eruit zal zien. Nooit zal het tweede deel van de competitie zo verschillend zijn van de eerste helft dan in deze campagne. De impact van het WK valt niet in te schatten. Hoe komen de spelers terug uit Qatar? Wat hebben de jongens die niet geselecteerd waren intussen gedaan? Na het WK volgt bovendien nog een transferperiode. En hoe verteren de spelers nadien het tweede deel van de competitie?

We hebben dit nog nooit meegemaakt. Daar over klagen is onterecht. De enige onterechte klacht over een WK in Qatar. De wereldbeker is al 21 keer in de zomer georganiseerd. In onze zomer. Dat betekent dat het winter is in onder andere Zuid-Amerika. Competities als de Argentijnse of Braziliaanse hebben om de vier jaar af te rekenen gehad met een WK in de winter en dus midden in de competitie.

WERELD

Wat zijn de gevolgen van een WK in onze winter? Blessures zullen zwaardere gevolgen hebben. Er is immers nauwelijks tijd om te herstellen. Over minder dan een week wordt de openingsmatch gespeeld. In Qatar wordt gevoetbald op een moment dat de meeste spelers al een beetje op hun tandvlees zitten. Bij een WK in de zomer hebben de meesten, op uitzondering van de spelers van ploegen die Europees ver geraakten, in de aanloop naar het WK een aantal minder drukke weken achter de rug en beginnen frisser aan de wereldbeker.

Een aantal Rode Duivels (onder andere Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Youri Tielemans) houden een kater over aan hun Luxemburgse postbusadressen. Veel medelijden hoeven we met hen niet te hebben. Ze moeten heus nog niet bij het OCMW aankloppen en komen hopelijk tot het besef dat iedereen belastingen moet betalen. Waarom is voor sommige mensen (heel) veel nog altijd niet genoeg?

EUROPA

*Arsenal liep vijf punten uit, dankzij winst bij Wolverhampton (0-2, twee keer Odegaard). Manchester City ging de competitiestop immers in met een nederlaag in eigen huis: 1-2 tegen het bescheiden Brentford. Twee goals van Ivan Toney, die daarmee met verve reageerde op zijn niet-selectie voor het WK. Liverpool had geen kind aan Southampton (3-1). De Braziliaan Roberto Firmino, ook niet geselecteerd, opende de score. Tottenham kwam drie keer op achterstand tegen Leeds United, maar haalde het alsnog (4-3). Manchester United klopte in de toegevoegde tijd een prima Fulham met een goal van de pas 18-jarige Argentijn Garnacho (1-2). Chelsea staat slechts achtste na verlies in Newcastle (1-0). Leicester City haalde het bij West Ham, ondanks een gemiste strafschop van Youri Tielemans die tien minuten na de rust al gewisseld werd (0-2).

*Bayern München behield de koppositie dankzij winst bij Schalke 04 (0-2). Union Berlin kreeg opnieuw een flinke draai om de oren: 4-1 in Freiburg, dat de verrassende nummer twee is in de Bundesliga. Borussia Dortmund, met na de rust Thorgan Hazard, ging ten onder in de derby bij Borussia Mönchengladbach (4-2). Bayer Leverkusen heeft na het gelijkspel tegen Club Brugge de goede vorm teruggevonden. Het won voor de tweede keer op rij: 2-0 tegen Stuttgart.

*In Italië blijft Napoli winnen. Dit keer tegen Udinese (3-2). De voorsprong bedraagt intussen al acht punten op Milan. De Rossoneri haalden het van Fiorentina: 2-1, nadat Vranckx en Origi waren ingevallen. De Ketelaere bleef aan de bank gekluisterd. Inter klauterde omhoog dankzij winst bij Atalanta (2-3). Juventus won de topper tegen Lazio en wordt derde (3-0).

*Paris Saint-Germain kende geen medelijden met Auxerre (5-0). Marseille won in de 97ste minuut de topper in Monaco (2-3). Rennes boekte een zuinige zege tegen Toulouse (2-1). Doku kreeg tien minuten speeltijd.

*Dries Mertens maakte zijn eerste goal voor Galatasaray: 0-7 bij Basaksehir, de club van president Erdogan die in augustus Antwerp uit Europa knikkerde.

*In Spanje stond er bekervoetbal op het programma. Alle ploegen van La Liga bekeren verder.