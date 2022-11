Wat te onthouden van het WK? Vers bloed graag

PLOEG VAN DE WEEK: Iran, dat na de zege tegen Wales op koers ligt om de tweede ronde te bereiken. Het is bovenal de moedigste ploeg van dit WK. Nog moediger dan de Rode Duivels die even van plan waren om een controversiële armband te dragen. SPELER VAN DE WEEK: Kylian Mbappé, de wervelwind van de Qatarese woestijn en al goed voor drie Franse doelpunten BELGIË Wonderen zijn in het voetbal al even zeldzaam als in het gewone leven. De…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Iran, dat na de zege tegen Wales op koers ligt om de tweede ronde te bereiken. Het is bovenal de moedigste ploeg van dit WK. Nog moediger dan de Rode Duivels die even van plan waren om een controversiële armband te dragen.

SPELER VAN DE WEEK: Kylian Mbappé, de wervelwind van de Qatarese woestijn en al goed voor drie Franse doelpunten

BELGIË

Wonderen zijn in het voetbal al even zeldzaam als in het gewone leven. De eerste nederlaag van de Rode Duivels op het WK kon niet eens een verrassing genoemd worden. Het had al tegen Canada kunnen gebeuren. Het voorbije half jaar werd van Egypte en twee keer van Nederland verloren. Het eerste land is niet eens aanwezig op het WK en Oranje gooit voorlopig ook geen hoge ogen in Qatar.

De (zogenaamde, volgens The Telegraph) Gouden Generatie is aan vervanging toe. Zoals ik hier al maanden roep. Vers bloed, wat op elk groot toernooi nodig is. Zoals op clubniveau er elk jaar een paar gerichte aankopen nodig zijn om het team nieuwe impulsen te geven. De bondscoach had naar oplossingen moeten zoeken, maar hield halsstarrig vast aan de jongens waarmee hij al zes jaar aan de slag is. En dan lukt het niet meer, ook al doet Eden Hazard het heel wat beter dan verwacht. Alhoewel het vrijblijvend getik blijft. Eén actie gezien die een doelpunt had kunnen opleveren?

Amadou Onana kwam onder druk van analisten en media aan de aftrap, maar Axel Witsel stond alweer te lanterfanten op het middenveld, Batshuayi was volstrekt onzichtbaar en toen Eden Hazard gewisseld werd, kwam niet Leandro Trossard – die al maanden de sterren van de Engelse voetbalhemel speelt – het veld in maar de overjarige Dries Mertens.

En het wordt helemaal een ramp als je sterkhouders niet thuis geven. Tegen Canada redde Courtois nog de meubels door een strafschop te stoppen, maar tegen Marokko ging ook hij in de fout. En dan is er Kevin De Bruyne, die het overduidelijk gehad heeft met deze bondscoach. Geen wonder als je elke dag te maken hebt met Pep Guardiola.

Het ongenoegen bij KDB dateert ongetwijfeld niet van gisteren, zoals donderdag tegen Canada bleek, maar door spelers voortdurend van de pers af te schermen komt zoiets niet meer naar buiten. Met alle gevolgen van dien. Deze nationale ploeg is te veel een cocon geworden waarin alles bij het oude blijft.

Voor wie (ook in de media en vooral bij de bond) nog steeds gelooft dat de Engelse topclubs in de rij staan voor onze bondscoach, deze tweet van na de partij tegen Marokko van Phil McNulty, chief football writer van BBC Sport, Honorary Doctor of Media: ‘Ik wil niet achteraf de wijsneus uithangen, want ik heb het al eerder gezegd, maar met Roberto Martinez werd de Belgische Gouden Generatie in de verkeerde handen gestopt. Knap van hem dat hij die baan versierde na hoe het bij Everton eindigde.’

Maar in het weekeinde stond Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, nog te toeteren dat hij hoopte het contract van de Catalaan te verlengen. De man maakt voortdurend duidelijk dat de voetbalkennis in de bondstop nihil is.

Theoretisch kunnen de Duivels nog altijd doorgaan, maar wie gelooft nog dat ze donderdag tegen Kroatië – ook een oude, maar nog vitale ploeg – kunnen winnen? Modric (37) en co kwamen tegen Canada op achterstand, maar hadden nog de veerkracht om ruim te winnen (4-1). Maar het is voetbal en dus kan alles. Laat ons ons daar maar aan vastklampen.

WERELD

*Duitsland kreeg een levenslijn toegeworpen van Costa Rica. Los Ticos verloren hun eerste wedstrijd met 7-0 van Spanje, maar wonnen zondag van Japan (1-0) dat voor een van de grootste sensaties van dit WK had gezorgd door Duitsland te verslaan. De Nationalelf mocht tegen Spanje onder geen beding verliezen, anders was het WK voor de tweede keer op rij na de eerste ronde voorbij.

Spanje-Duitsland was wat mij betreft de beste wedstrijd tot nu toe. Champions League in vergelijking met de eerdere partijen op zondag die toch eerder Conference League-niveau waren. Twee ploegen ook met tieners die tot de absolute uitblinkers behoren. En op dit WK heb je meer dan ooit jong bloed nodig.

De Duitsers maakten in de slotfase gelijk (1-1) en kunnen zich donderdag nog plaatsen. Het zou eerlijk gezegd zonde zijn als deze ploeg uitgeschakeld wordt.

*Het WK in Qatar lijkt de Arabische wereld te verenigen. Dat geldt wellicht slechts voor de supporters. Er is in de rand van de wereldbeker immers een diplomatieke rel in de maak tussen Qatar en Saudi-Arabië. Eén uur voor de openingsceremonie heeft het regime in Riyad TOD.tv uitgeschakeld. Dat is het platform van BeIN Sports (eigendom van Qatar) dat de officiële uitzendrechten van de Fifa World Cup bezit. Het zou de Saudi’s een doorn in het oog zijn dat het geen controle heeft over wat dezer weken, dankzij het voetbal, het machtigste medium is. Saudi-Arabië probeerde overigens onlangs BeIN Sports te kopen, maar Qatar hield de boot af.

*Lionel Messi was zaterdag nog maar eens de verlosser bij Argentinië. In Qatar doet het verhaal de ronde dat hij volgend seizoen gaat voetballen voor Inter Miami, de club uit de Amerikaanse competitie die deels in handen is van David Beckham.

ENGELAND

Het zal midden het WK-geweld veel voetballiefhebbers ontgaan zijn, maar de twee populairste clubs van Engeland staan te koop. Nadat Liverpool FC een paar weken terug al op de markt belandde, geraakte deze week bekend dat ook de eigenaars van Manchester United de club van de hand willen doen. Kopers zullen niet snel gevonden worden. Voor Man U wordt zelfs een verkoopprijs van ruim tien miljard euro genoemd.

Het is geen toeval dat op Anfield en Old Trafford een bordje met ‘te koop’ werd aangebracht. Experten geloven dat de periode van ongebreidelde financiële groei voorbij is in het voetbal en dat de eigenaars van beide clubs daarom willen cashen. Er wordt ook gedacht dat de Glazer-familie besliste United te verkopen omdat Liverpool te koop is. Het kransje potentiële kopers voor dergelijke clubs is immers bijzonder klein en mogelijk is er maar één miljardair te vinden die zoveel geld wil neertellen voor een voetbalclub.

De vrees is reëel dat weer een club in de handen zal vallen van een of andere (golf)staat met onmetelijke financiële mogelijkheden, waardoor het Europese topvoetbal nog meer ontspoort. Naar verluidt zou David Beckham met de hulp van een consortium zijn ex-club Manchester United willen overnemen. Becks heeft veel geld verdiend als ambassadeur van Qatar.