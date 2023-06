Wat wil het Westen eigenlijk van Rusland?

Volgens de vorig jaar overleden Vladimir Zjirinovski zou een op stapel staande verhoging van de zeespiegel onherroepelijk leiden tot een enorme stroom van migranten uit het uiterste Westen van Europa naar Moskou en Siberië. 'En dan valt nog te bezien of we al die Hollanders wel willen opnemen', was de gebruikelijke afsluitende retoriek van de politicus. Over de uitspraak van de latere 'hofnar van Poetin' werd veel gegrapt in mijn vriendenkring in Moskou. Geen van hen nam de uitspraken van…

Volgens de vorig jaar overleden Vladimir Zjirinovski zou een op stapel staande verhoging van de zeespiegel onherroepelijk leiden tot een enorme stroom van migranten uit het uiterste Westen van Europa naar Moskou en Siberië.

‘En dan valt nog te bezien of we al die Hollanders wel willen opnemen’, was de gebruikelijke afsluitende retoriek van de politicus. Over de uitspraak van de latere ‘hofnar van Poetin’ werd veel gegrapt in mijn vriendenkring in Moskou. Geen van hen nam de uitspraken van Zjirinovski ook maar een moment serieus.

Prigozjin versus Patroesjev

Ik moest denken aan deze theorie van de in 1946 als Vladimir Eidelstein geboren politicus toen mijn oog viel op een recent interview met Nikolaj Patroesjev, de ietwat in de vergetelheid geraakte secretaris van de Russische Nationale Veiligheidsraad. Aan het begin van de invasie stond deze voormalig directeur van de geheime dienst FSB te boek als de gedoodverfde opvolger van Poetin.

Sinds de zomer van 2022 werd hij echter verdrongen door huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin die met zijn primitieve uitspraken over de oorlog enorm aan populariteit won. ‘Als ons wordt bevolen de buren in hun reet te trappen, dan trappen we ze tot het einde toe in hun reet.’ Woorden die er momenteel bij velen als gesneden koek ingaan. Het poseren voor stapels lijken, ongeremd schelden op de minister van Defensie, gedetineerden paaien met dienst aan het front voor ‘geld, drank en lekkere wijven’, het zijn allemaal uitstekende pr-acties in de strijd om de het presidentschap van het grootste land ter wereld.

Gesprek met zichzelf

Desalniettemin eist Patroesjev het recht op om mee te dingen naar de tsarentitel. Hij besloot de Wagnerbaas op intellectueel terrein de loef af te steken met een exclusief interview in de beroemde krant Izvestija. Het gesprek, dat dateert van 3 mei, laat zich lezen alsof de secretaris van de Veiligheidsraad een gesprek voert met de secretaris van de Veiligheidsraad. Een mooie strategie, want zoals de meesten onder u weten: de beste gesprekken voert men met zichzelf.

Het ‘interview’ is vooral interessant vanwege op het eerste gezicht gestoorde gedachtengangen die Patroesjev op een uitgekiende argumenteertechniek aan elkaar praat. In sommige landen krijgen dergelijke mensen een streng pillendieet, in andere landen mogen ze meedingen naar de baan van alleenheersende president.

Heartland

De theorie die Patroesjev de wereld verkondigt, brengt hij langzaam en met het nodige Feingefühl op temperatuur.

‘Rusland is een graat in de keel van het Westen dat zijn eigen wereldorde probeert te creëren. Meer dan honderd jaar geleden formuleerde de Engelse geograaf Halford Mackinder de beroemde theorie van de geografische as van de geschiedenis en het zogenaamde Heartland, dat wil zeggen het middengebied dat Rusland inneemt. Hij stelde dat de dominantie over dit Heartland de basis vormt voor controle over de Euraziatische landmassa, wat op zijn beurt leidt tot wereldwijde dominantie,’ aldus Patroesjev.

De voormalig FSB-directeur vervolgt: ‘Het idee om onze staat te isoleren door middel van een zogenaamd cordon sanitaire van kleine Oost-Europese landen was ook zijn idee. Het initiatief om Oekraïne af te scheiden van Rusland, evenals andere nationale randgebieden van het voormalige rijk, kwam ook van Mackinder.’

Kruistochten tegen Rusland

Op de ‘verbaasde vraag’ van de ‘interviewer’ of de westerse geopolitiek nog steeds de gedachtelijn van Mackinder volgt, antwoordt de secretaris van de Nationale Veiligheidsraad resoluut: ‘Ik herinner aan Mackinder om het feit dat hij een van de eersten was die een theorie plaatste onder de vele agressieve kruistochten van de zogenaamde westerse beschaving tegen Rusland. Zelfs de uitbreiding van de NAVO naar het oosten gaat in dezelfde richting als Napoleon, keizer Wilhelm en Hitler. Alle grote veroveringscampagnes tegen ons land zijn gevoerd om het uit te schakelen als geopolitieke macht in Eurazië.’

Soros en genderdiversiteit

In de gedachtewereld van Patroesjev is de sprong van Adolf Hitler naar een antisemitische steek onder water zonder moeite te overbruggen. Westerse fondsen doen volgens hem hun uiterste best Rusland ‘te destabiliseren en de Russische bevolking te misleiden’.

‘Alleen al de structuren van George Soros — die overigens tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn stamgenoten zonder problemen uitleverde aan de nazi’s in Hongarije — leveren 800 miljoen dollar per jaar om nepvideo’s, bewerkte foto’s en desinformatie voor sociale media te creëren. Het Westen probeert de fundamenten van de Russische nationale identiteit te vernietigen door buitenlandse innovaties zoals genderdiversiteit en historisch revisionisme zo hard mogelijk door te drukken’, aldus de verbolgen ex-FSB directeur.

Anti-Russische acties

Voor wie het nog niet wist, de Russische agressor is eigenlijk het slachtoffer. Hij is in de ogen van Nikolaj Patroesjev zelfs meer dan dat:

‘De tegenstanders van Rusland zijn gewend misbruik te maken van onze vriendelijkheid en vrijgevigheid. De apologeten van anti-Russische ideeën, gevoed door westerlingen die liberalisme propageren en de begrippen vaderland en liefde voor het vaderland verwerpen, gieten olie op het vuur. We moeten onze nationale belangen, onze cultuur en geschiedenis krachtig verdedigen met zorg voor de toekomst van onze staat. De westerse propagandamachine werkt niet als hij in aanraking komt met de eer, nobelheid, vastberadenheid van geest en een onwankelbare moraal die eigen zijn aan ons volk. Traditionele spirituele en morele waarden moeten op alle mogelijke manieren worden ondersteund en versterkt, zonder te vergeten om pseudowetenschappelijke theorieën te ontkrachten die de basis vormen voor agressieve anti-Russische acties.’

Seismologie

Wat zit er volgens Patroesjev uiteindelijk achter het streven van het Westen om Rusland te domineren? Hoewel de vroegere directeur van de geheime dienst eigenlijk aan de Technische Hogeschool van de Marine afstudeerde in het vak apparatenbouw, heeft hij als bijvak zeker en vast seismologie bestudeerd.

‘Als de vulkaan Yellowstone ontwaakt, zal dat een ongekende catastrofe betekenen. Yellowstone is in staat tot uitbarstingen die duizenden keren groter zijn dan alles wat de mensheid tot dusver heeft gekend. Waarnemingen tonen aan dat de activiteit van de vulkaan in de loop der jaren toeneemt en dat het magma in hoog tempo naar de oppervlakte stijgt. Overigens beweren sommigen in Amerika dat Oost-Europa en Siberië de veiligste plaatsen zouden zijn in het geval van een mogelijke uitbarsting. Dit lijkt de vraag te beantwoorden waarom de Angelsaksische elites zo graag het ‘Heartland’ in handen willen krijgen’, aldus de secretaris van de Nationale Veiligheidsraad.