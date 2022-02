Woke-overschrijdend gedrag #totoo

Hieperdepiep hoera de regeringen in dit land zijn erin geslaagd om de coronacijfers op de barometer af te lezen. Op een persconferentie van nationale aandacht attesteren ze met de glimlach van een breedsmoelkikker: ‘de barometer staat op geel’. Ik stel voor dat ze een app bouwen alwaar we na een simpele tik op onze telefoon weten of we ons in code geel, oranje of rood bevinden. Dan zijn we af van de pathetische show waarbij ministers vier dagen voorafgaand aan…

Hieperdepiep hoera de regeringen in dit land zijn erin geslaagd om de coronacijfers op de barometer af te lezen. Op een persconferentie van nationale aandacht attesteren ze met de glimlach van een breedsmoelkikker: ‘de barometer staat op geel’. Ik stel voor dat ze een app bouwen alwaar we na een simpele tik op onze telefoon weten of we ons in code geel, oranje of rood bevinden. Dan zijn we af van de pathetische show waarbij ministers vier dagen voorafgaand aan het overleg de camera’s aflikken en praatvaarprogramma’s afdweilen om hun afleeskunde te etaleren.

De e-commerce-uitstap

Paul Magnette bevestigt nog maar eens de hoge graad van idiotie in deze regering. Hij wil het volk redden van de boze pakjesbezorger, waardoor wij makkelijker de combinatie van werk, vrije tijd en gezin kunnen maken. Miseriemagneet Magnette wil een e-commerce-uitstap. De man wil terug naar de tijd toen de PTT – voor de jonge lezers: de voorganger van bpost – een zware brief met uitzonderlijk vervoer na 14 dagen thuisbezorgde. Voor een pakje moesten we toen een maand geduld oefenen tot de kar, getrokken door een lastezel, onze gemeente aandeed.

Toen bleek dat zijn uitspraak een gaffel van formaat was lanceerde Magnette een nieuwe politieke rechtzettingscultuur: de ‘ik-meende-niet-wat-ik-zei-uitspraak’. Wat hij zei in het interview, en nadien nalas en goedkeurde, wel: dát meende hij niet. Het was maar om te zwanzen. Ik ben benieuwd.

Mocht morgen Tom Van Grieken in een interview laten noteren dat hij een volledige migratie-uitstap wil en geen enkele migrant meer wil toelaten, zou hij er dan mee weg komt door te zeggen: ‘Ik meende dat niet’. Dan zou de media hem aan de schandpaal nagelen en vervolgens met pek en veren de woestijn in sturen.

Topvivaldioot Magnette was begin deze eeuw professor politieke wetenschappen aan de universiteit van Brussel, waar hij de nieuwe – huidige – zogenaamde politieke talenten klaarstoomde voor de politieke commedia dell’arte. Het resultaat is duidelijk. De nieuwe Waalse jonge goden in de Vivaldiregering: Demagne, Dermine, Schlitz, Dedonder, Khattabi en Michel blinken uit in het snel en efficiënt niets doen. Het zijn snoozende woke-politici die één oog openen om te knipogen. Ze maken deel uit van een procrastinerende regering die uitstelt tot het een onnozel compromis van bekakte zieligheid verkoopt als een gouden horloge van de nieuwe politieke cultuur.

De woke-make-over

We worden vandaag meer en meer het slachtoffer van woke-overschrijdend gedrag. Het is allemaal ‘to too’ of overdreven too aan het worden. Een onschuldige flirt is voor linkse woke-langtenigen al snel een aanranding van de eer. Maar ik eis het recht op om als ‘lekker ding’ door bilspleetbouwvakkers nageroepen te worden. Ik hoop complimentjes te krijgen op mijn lijn of nieuwste outfit door geile collega’s op kantoor. Als ik een borstvergroting laat doen en een diep uitgesneden jurk koop en niemand staart mijn borsten aan, wat heb ik er dan aan. De helft van Vlaamse vrouwen maakt zich via plastische chirurgie aantrekkelijker, maar raak hen niet aan of geef ze geen complimentjes of het is ‘me too’. Hypocriet feministische new age bullshit. Niet in mijn wereld.

Ons kookboek krijgt ook woke-make-over. Moeten verdwijnen: negerinnentetten, zigeunersaus, jodenkoeken, hete bliksem, kletskoppen, Saharataart, blinde vink, bloody mary en natuurlijk zwarte pens. De witte pensen en witte bonen mogen blijven omwille van het feit dat wit niet pejoratief stigmatiserend is. Woke-logica heet zoiets.

Je bent tegenwoordig hip als je genderneutrale schoenen en kledij draagt. Wie zich tegenwoordig kleedt als een vrouw is een rechtse trut zonder empathie voor zij die in een ander lichaam geboren zijn. De Schotten met hun rokken zijn intussen de wokeste onder ons.

Gepolijste eenheidsworst

Humor wordt herleid tot een gepolijste eenheidsworst van een oneindige saaie ijsvlakte. We mogen geen moppen meer vertellen die kwetsend zijn voor vrouwen, personen met een handicap, joden, moslims, anderskleurigen (behalve de smurfen, dat mag wel nog), LGBTQI+ en nevenverschijnselen ervan, personen met overwicht, personen die lijden aan anorexia, blinden, doven, kale personen, personen met te veel kroezelige krullen enzovoort.

Gelukkig mogen we nog lachen met politici, hoewel we ook hier moeten opletten. Want sommige moppen over bijvoorbeeld Petra De Sutter of allochtone plucheklevers zijn uit den boze. Politici vergelijken met dieren stoot ook op veel kritiek (Kristof kalf’o’ of Egbert hyena is dezer dagen ook al te grof).

Is het u trouwens opgevallen dat journalisten ook gevangen zitten in woke-overschrijdend gedrag. Harde interviewers zoals Pieterjan Desmedt en Kathleen Cools zijn opvallend zacht met Petra De Sutter. Het staat immers niet om een vrouw geboren in een mannenlichaam aan te vallen. Dat mag enkel met mannen geboren in een mannenlichaam en vrouwen geboren in een vrouwenlichaam. Daarom stuurt Groen altijd De Sutter met haar woke-schild als het te heet onder hun voeten wordt.

Dit was niet op de afbraak: