Woke waanzin bereikt nieuw hoogtepunt in VS

Aan de Amerikaanse Hamline University (Saint-Paul, Minnesota) moet Dr. Erika López Prater, professor Kunstgeschiedenis, opstappen omdat ze tijdens een college over islamitische kunst een afbeelding van de profeet Mohammed liet zien. Na klachten van enkele studenten besloot de universiteit op basis van haar ‘inclusiviteit- en diversiteitsbeleid’ het contract van de docent niet te verlengen. De woke-waanzin lijkt hiermee een nieuw hoogtepunt te bereiken aan de overkant van de oceaan.

Begin oktober vorig jaar bood dr. Prater haar studenten een optionele oefening aan in het kader van een les over islamitische kunst: het analyseren en bediscussiëren van een afbeelding van de profeet Mohammed die zijn eerste openbaring ontvangt van aartsengel Gabriël.

De afbeelding komt uit een manuscript van Rashid al-Din, een 14de eeuwse Perzische historicus en moslim. De professor toonde het werk met een welomschreven bedoeling: zij wilde aantonen dat het verbod op afbeeldingen van de profeet niet algemeen aanvaard is in de islamitische cultuur door de eeuwen heen. Volgens haar is er niet één enkele lezing van de islam.

Vooraf aangekondigd

Vooraf had dr. Prater de aanwezige studenten gewaarschuwd dat ze die afbeelding zou laten zien. Dat deed ze expliciet om die studenten die zich beledigd zouden voelen, de kans te geven de les te verlaten. Desondanks voelden sommige zich diep gekrenkt in hun islamitische identiteit en volgde er een klacht van de aanwezige voorzitster van de Muslim Student Association.

Zij verwoordde haar grieven als volgt: ‘As a Muslim, and a Black person, I don’t feel like I belong, and I don’t think I’ll ever belong in a community where they don’t value me as a member, and they don’t show the same respect that I show them.’ (Als moslim en persoon met donkere huidskleur voel ik me alsof ik er niet bijhoor. Ik denk niet dat ik ooit kan passen in een gemeenschap die me niet als lid naar waarde schat en me niet hetzelfde respect betoont als ik voor hen aan de dag leg).

DEI-mallemolen

Dit zette de DEI-mallemolen (Diversity, Equity and Inclusion) van de universiteit in gang. David Everett, associate vice president for inclusive excellence aan de Hamline universiteit, noemde het incident ‘undeniably inconsiderate, disrespectful, and Islamophobic’ (ontegenzeggelijk onattent, respectloos en islamofoob). Dr. Erika López Prater mocht opstappen.

Het studentenblad The Oracle van Hamline spreekt schande over het incident. Niet – zoals je zou verwachten – omdat het recht om onbevangen onderwijs te genieten in een materie waar ze zelf voor gekozen hebben in het gedrang komt. De auteurs van het studentenblad klagen over het feit dat hun collega-studenten gechoqueerd achterbleven, zonder steun van de academische overheid. In een paginalange tirade uiten ze hun ongenoegen over zoveel onbezonnen onverschilligheid.

Tegenreactie

Gelukkig mengen zich nog andere stemmen in het debat. Zo is er ene Amna Khalid. Zij voelt zich door het ontslag diep beledigd, als professor, als historica en bovenal als moslima. Khalid kan zich niet vinden in de beslissing om Prater te ontslaan in een poging om de jammerende studenten ter wille te zijn. Hieraan toegeven ondermijnt volgens haar alles waar een universiteit voor moet staan: het behandelen en overdragen van de eigen gespecialiseerde kennis én de academische vrijheid. Als historica kan ze niet begrijpen dat Hamline de studenten op deze manier verhindert om te leren gaan met primaire bronnen.

Maar bovenal voelt ze zich op haar tenen getrapt als moslima. Ze gruwt van het feit dat de academische overheid van Hamline University op deze manier een extreem conservatieve lezing van de islam als enige juiste naar voren schuift. Op deze manier negeert de academische administratie de rijke geschiedenis van en diversiteit binnen de islam.

Ondertussen is er een petitie gestart om de ontslagen dr. Erika López Prater te steunen.