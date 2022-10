Zogenaamd ‘sociale’ blokkade TotalEnergies is eigenlijk klimaatextremisme

De actiegroep Code Rood die dit weekend de bedrijfsterreinen van TotalEnergies in Seneffe blokkeerde, was niet zoals de VRT-journaals beweerden 'een sociale actiegroep tegen hoge winsten', maar de blokkade was een actie van gemaskerde geradicaliseerde klimaatextremisten die fossiele brandstoffen willen verbieden. Klimaatactivisten radicaliseren al enkele jaren omdat de meerderheid van de bevolking hun analyse en vooral hun recepten niet deelt. De energiecrisis maakt dat des te duidelijker. De analogie met extreemlinks in de jaren '80 ligt voor de hand. Toen…

De actiegroep Code Rood die dit weekend de bedrijfsterreinen van TotalEnergies in Seneffe blokkeerde, was niet zoals de VRT-journaals beweerden ‘een sociale actiegroep tegen hoge winsten’, maar de blokkade was een actie van gemaskerde geradicaliseerde klimaatextremisten die fossiele brandstoffen willen verbieden.

Klimaatactivisten radicaliseren al enkele jaren omdat de meerderheid van de bevolking hun analyse en vooral hun recepten niet deelt. De energiecrisis maakt dat des te duidelijker. De analogie met extreemlinks in de jaren ’80 ligt voor de hand. Toen kozen communistische groepjes (met financiering uit Rusland) voor terrorisme en banditisme.

De escalatie van betogen ‘voor het klimaat’ naar vandalisme, en nu gemaskerde intimidatie, zou de overheid zorgen moeten baren. De volgende stap is immers geweld tegen bedrijven en personen, dus eco-terrorisme.

De laatste maanden verergert het zienderogen. Geïndoctrineerde jongeren die zich vastlijmen aan kunstwerken in musea, zich vastlijmen aan het wegdek om via wielerwedstrijden op tv te komen en dit weekend malloten die al schreeuwend melk uitgieten in winkels of op andere plaatsen.

Samen met Greenpeace

De bevriende pers, zoals De Morgen, schrijft over ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ want ‘betogingen en petities volstaan blijkbaar niet.’ Opvallend is dat de leidster een 49-jarige cultuureducatieleerkracht van een Gentse school (KTA Mobi) blijkt. De dame kwam eerder al in het nieuws als woordvoerder van ‘Teachers for Climate’ die ‘ecocide’ strafbaar willen maken. Ecocide is zogezegde ‘moord op het leefmilieu’.

Samen met Greenpeace en het ondertussen juridisch vereffende maar blijkbaar nog steeds actieve Youth for Climate vormen ze de nieuwe actiegroep Code Rood.

De doelwitten van die gemaskerde klimaatactivisten zijn vooral bedrijven uit de sector van de fossiele brandstoffen. Dit weekend kozen ze TotalEnergies als doelwit. Dit Franse bedrijf dat ooit het Belgische Petrofina overnam, beschikt over verschillende sites in ons land. De vroegere RBP-raffinaderij in Antwerpen bijvoorbeeld of de petrochemische sites in Feluy en Antwerpen. Het Franse bedrijf bezit tevens een gascentrale in Marchienne-au-Pont en een netwerk van 550 benzinestations.

Extinction Rebellion

Tijdens de blokkade van de TotalEnergies site in Seneffe haalde het VRT-journaal als woordvoerster van Code Rood Keesha Orts voor de camera. Deze jongedame werd voorgesteld als ‘strijdend tegen woekerwinsten van TotalEnergies’, maar is actievoerder en spreekbuis van Extinction Rebellion. Deze laatste actiegroep is vooral in het Verenigd Koninkrijk erg actief met vandalenstreken. Ze vormen de extreme vleugel van de klimaatbeweging en houden er ook een zeer agressieve veganistische agenda op na die het eten van vlees en het drinken van melk wil verbieden. Britse inlichtingendiensten gaven reeds meermaals te kennen toekomstige terroristische acties uit deze hoek als eerder waarschijnlijk te achten.

Ook een aantal leden van Groen profileren zich al maanden binnen deze groep die vooral op tv en in de media wil geraken met steeds malloterige acties. Denk maar aan de rare snuiter die steevast probeert in beeld te komen bij de finish van wielerwedstrijden. Deze extremist is ook heel actief op Twitter als Groen-militant.

Politiecordon doorbreken

De acties zijn allemaal afgekeken uit het buitenland. Van zich aan kunst vastlijmen in Brugge tot het willen verstoren van LNG-terminals zoals in Duitsland. De wanhoop om daarmee het nieuws te halen is omgekeerd evenredig met de publieke steun voor de gekte bij de bevolking die steeds vijandiger komt te staan tegen de klimaatdoelen die medeverantwoordelijk zijn voor de astronomische energiefacturen.

De laksheid van de politie om op te treden tegen dergelijke ordeverstoring steekt schril af tegen de kordaatheid waarmee de politie bijvoorbeeld meent te moeten optreden bij acties tegen het coronabeleid.

Misschien zouden de ordediensten zich beter zorgen maken over eco-terrorisme, want de klimaatextremisten hielden afgelopen maanden heuse trainingen om politieoptredens te saboteren. In De Morgen sprak Orts zelfs van een ‘vijfhonderdtal kandidaten’ die ‘leerden hoe ze door de macht van het getal door een politiecordon kunnen breken’.

Terroristische gevaren

De Britse minister van binnenlandse zaken, Priti Patel, noemde in september 2020 Extinction Rebellion ‘criminelen’ en een ‘emerging threat’ die gestopt moest worden. De Britse overheid beschouwt Greenpeace en Extinction Rebellion als mogelijke terroristische gevaren naast Al Qaeda enzovoort. Eco-terroristen vormen een bedreiging, maar in veel EU-landen wordt dit omwille van politieke redenen geminimaliseerd.

Wie dat een krampachtige reactie tegen verandering vindt, willen we eraan herinnereren dat eco-terrorisme in België al bestaan heeft. Het Animal Liberation Front (ALF) van Anja Hermans en Geert Waegemans pleegde in 1998 aanslagen gaande van brandstichting en bommeldingen tot bomaanslagen. De dierenrechtenactivisten van ALF en Extinction Rebellion (XR) vissen al jaren in dezelfde vijver.

De ondertussen met grote onderscheiding als criminologe afgestudeerde Anja Hermans drong meermaals in de kerncentrale van Doel binnen en spendeerde in totaal al vier jaar in de gevangenis voor tal van vergrijpen zoals het bezitten van pijl en boog. Net als de veroordeelde terroristen van de CCC (Cellules Communistes Combattantes) betoonde ze nooit spijt en zwoer Hermans nooit haar terroristische overtuiging af.

Met Europese subsidies

Het verschil met ALF is dat de huidige klimaatextremisten over veel fondsen beschikken dankzij een schier oneindige subsidiestroom vanuit de Europese Commissie aan groene klimaat-NGO’s. Binnen die kringen wordt veelvuldig gesproken over ‘terrorisme’ als gevolg van klimaatverandering. In tal van fors gesubsidieerde conferenties zoals van het United Nations Development Programme (UNDP), een organisatie binnen het VN-systeem voor ontwikkelingswerk, leggen klimaatactivisten dikwijls het verband tussen klimaatverandering en gewelddadige evoluties. Meestal doelen ze dan op klimaatvluchtelingen die in opstand zullen komen in Afrika of Noord-Afrika. Het is vaak een glijmiddel om een opengrenzenbeleid te promoten naast klimaatbeleid.

Niettemin berichten de media vaak zeer welwillend en zelfs vergoelijkend over terroristische aanslagen op installaties van oliemaatschappijen. Die zouden dan, zoals de ‘marxistische wereldrevolutie’ bij eerdere terroristische generaties, het logische gevolg zijn van een pro-fossiel beleid.

Gigantische budgetten

Hoeveel geld circuleert bij klimaatactivisten zal misschien verbazen. De banden tussen al die NGO’s van klimaatactivisten uiten zich vooral in de geldstromen. Groene NGO’s zoals het Amsterdamse Institute for European Energy and Climate Policy Stichting (IEECP) en De Stichting Joint Implementation Network (JIN) uit Groningen zijn erg actief bij eerder genoemde UNDP. De laatstgenoemde NGO schreef zelfs een handboek over klimaatverandering voor UNDP.

De Europese Commissie sponsort deze NGO’s ruimhartig. Tussen 2014 en 2021 ontving JIN al 32,4 miljoen € van de EU. De in 2015 opgerichte NGO IEECP uit Amsterdam ontving 32,96 miljoen € (op een toegekend budget van 41,5 miljoen €) tussen 2017 en 2021 om de Green Deal te pushen. Binnen deze NGO’s zijn steeds dezelfde personen actief. Zo kwam Erik Faasen van IEECP uit het Climate-KIC climate action netwerk gesponsord door de EU. Climate-KIC beweert subsidies te kunnen ‘leveragen’ en dat blijkt te kloppen. In 2019 schoot de EU-subsidie plots omhoog tot 68,88 miljoen euro in 2021. Climate-KIC Holding BV ontving al 39 miljoen euro.

Het feit dat binnen de subcultuur van klimaatactivisten nooit iemand zich distantieert van de extreme vleugels bij Greenpeace of Extinction Rebellion doet denken aan de attitude bij socialisten en communisten in de jaren 1980 betreft Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse, CCC of Action Directe. Of recenter doet het denken aan de grote stilte binnen de moslimgemeenschap over Al Qaeda of IS.