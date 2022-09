Zweden moet grenscontroles met Denemarken opheffen, vindt Europese Commisaris.

Zweden moet zo snel mogelijk de grenscontroles aan de grens met Denemarken opheffen, zo verklaarde de Europese Commissaris voor Binnenlandse Aangelegenheden Ylva Johansson deze week in een interview met een Zweedse krant. De timing voor die uitspraak is hoogst opmerkelijk: vorige week verloor het regerende linkse blok de verkiezingen in Zweden, en op dit moment lopen er onderhandelingen over een nieuwe rechtse coalitie die net een strenger migratiebeleid wil voeren. Ylva Johansson is niet geheel onomstreden als Europees commissaris. Vooral…

Ylva Johansson is niet geheel onomstreden als Europees commissaris. Vooral in het migratie- en islamdebat neemt ze vaak zeer uitgesproken stelling. Ze zag er in oktober vorig jaar bijvoorbeeld ook geen graten in dat de islamistische organisatie Femyso – die onder meer gelinkt wordt aan het intussen in Frankrijk verboden Collectif contre l’islamophobie France – werd uitgenodigd op het Jongerenevenement van het Europees Parlement in Straatsburg. In Zweden maakte ze zelf al enkele keren deel uit van de regering, onder meer als minister van Werkgelegenheid, en ze is lid van de sociaaldemocratische partij.

De linkse regering van haar partijgenote Magdalena Andersson verloor vorige week haar meerderheid bij de parlementsverkiezingen. Hierdoor lijkt er in Zweden voor het eerst in vele jaren een coalitie van rechts, al dan niet met gedoogsteun van radicaal-rechts. Uitgerekend het bendegeweld in een aantal grote steden, vaak rechtstreeks gelinkt aan het relatief gulle migratiebeleid van de linkse regering de voorbije jaren, blijkt een van de belangrijkste verklaringen voor de politieke ommezwaai in Zweden.

Olie op het vuur

Het staat in de sterren geschreven dat een nieuwe rechtse regering het migratiebeleid, dat de voorbije jaren nochtans al een stuk ‘flinkser’ werd, nog fors zal willen aanscherpen. Dat uitgerekend een Zweedse Europees commissaris dan in volle regeringsonderhandelingen nog wat olie op het vuur giet door de nieuwe regering te verplichten de bestaande grenscontoles af te schaffen, is dus behoorlijk opmerkelijk. De grenscontroles tussen Denemarken en Zweden in Malmö, Helsingborg, Trelleborg en Ystad werden na de vluchtelingencrisis van 2015 ingevoerd om de vluchtelingenstroom min of meer beheersbaar te houden.

Oorspronkelijk was dat een tijdelijke maatregel, maar die werd intussen al elk half jaar opnieuw verlengd. Door, jawel, een linkse regering met daarin de sociaaldemocratische partij van Ylva Johansson. Zweden maakt nochtans ook deel uit van de Schengen-zone – waarbinnen grenscontroles in principe uit den boze zijn – maar in uitzonderlijke gevallen mogen landen nog altijd beslissen om toch opnieuw controles in te voeren. Ook tijdens de coronacrisis werd die ‘uitzonderlijke situatie’ in zowat de hele EU als excuus aangegrepen om toch opnieuw grenscontroles in te voeren.

Oostenrijk

Dat Johansson na al die jaren nu plots tot de conclusie komt dat de grenscontroles in haar geboorteland maximaal zes maanden mogen duren, is dus enigszins opmerkelijk. ‘Het kan niet dat Zweden doorgaat met controles aan de binnengrenzen op dezelfde gronden als waarop ze ooit zijn ingevoerd. Dit moet stoppen’, verklaarde ze dinsdag aan de Zweedse krant Sydsvenskan. Haar uitspraak kwam haar intussen al op flink wat kritiek te staan. Waarom bleef de Europese commissaris jarenlang blind voor de stilzwijgende verlenging van die grenscontroles – ook in andere EU-lidstaten – en plaatst ze het gevoelige thema plots wél op de Europese politieke agenda nu migratie een van de grote discussiepunten wordt bij de regeringsonderhandelingen in haar geboorteland?

In april van dit jaar sprak het Europees Hof van Justitie zich ook al uit tegen de grenscontroles die Oostenrijk al jarenlang aanhoudt aan de grenzen met Slovenië en Hongarije. Ook die werden – officieel in de strijd tegen terroristische dreigingen, in praktijk vooral tegen de migranten vanuit die buurlanden – al meermaals verlengd met zes maanden. Het Europees Hof oordeelde dit voorjaar al dat een systematische verlenging op basis van steeds dezelfde redenen in strijd is met de Schengen-regels. De Oostenrijkse regering legde die uitspraak evenwel naast zich neer, en besliste in mei van dit jaar om de controles alvast tot 11 november van dit jaar aan te houden. Ook andere EU-lidstaten, onder meer Frankrijk en Denemarken, bleven de voorbije jaren vasthouden aan grenscontroles en lapten de Europese regels dus netjes aan hun laars.

Hervorming Schengen-regels

In een reactie laveert een woordvoerder van de Europese Commissie handig om de hete brij heen. Op de vraag waarom nu precies Zweden vandaag aangemaand wordt om de grenscontroles te stoppen, komt er geen duidelijk antwoord.

‘Wij hebben vanuit de Commissie altijd al duidelijk gemaakt dat tijdelijke controles alleen in uitzonderlijke omstandigheden mogen worden gebruikt, als reactie op situaties die de openbare orde of de binnenlandse veiligheid ernstig aantasten én wanneer er geen even doeltreffende alternatieve maatregelen voorhanden zijn. Als laatste redmiddel mogen dergelijke controles slechts zolang duren als de buitengewone omstandigheden voortduren’, klinkt het. ‘Daarom ook hebben wij aangedrongen op de opheffing van alle langdurige controles aan de binnengrenzen. Daarbij hebben we ook voorgesteld om de Schengen-regels te hervormen, onder meer om langdurige herinvoering van controles aan de binnengrenzen aan te pakken. Wij werken nu samen met het Europees Parlement en de Raad om deze hervorming snel goedgekeurd te krijgen.’