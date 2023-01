1 jaar na Conners ‘laat ongevaccineerden nergens meer binnen’

‘Laat ongevaccineerden nergens meer binnen’, schreef Vooruit-voorzitter Conner Rousseau exact één jaar geleden in De Standaard. Een jaar later mag iedereen overal binnen, maar overheerst het wantrouwen tegenover de covidvaccins. De wereld die Rousseau om puur demagogische redenen in beweging heeft gebracht, wreekt zich nu. Toen Conner Rousseau op 17 januari 2022 zijn beruchte opiniestuk schreef waarin hij opriep om mensen die zich niet wensten te laten vaccineren of boosteren tegen covid, uit de samenleving te verbannen, was het hem…

‘Laat ongevaccineerden nergens meer binnen’, schreef Vooruit-voorzitter Conner Rousseau exact één jaar geleden in De Standaard. Een jaar later mag iedereen overal binnen, maar overheerst het wantrouwen tegenover de covidvaccins. De wereld die Rousseau om puur demagogische redenen in beweging heeft gebracht, wreekt zich nu.

Toen Conner Rousseau op 17 januari 2022 zijn beruchte opiniestuk schreef waarin hij opriep om mensen die zich niet wensten te laten vaccineren of boosteren tegen covid, uit de samenleving te verbannen, was het hem niet om de wetenschap te doen. Zelfs niet om de volksgezondheid. Rousseau probeerde de vaccinhoorzittingen die later in januari zouden plaatsvinden in het federale parlement in de kiem te smoren. Alleen op die manier dacht de zelfbenoemde sociaaldemocraat tegen te houden wat niet tegen te houden viel: de realiteit zelf. De pandemie was immers toen al aan het uitdoven.

Socialisme heeft altijd al een kwalijke verhouding gehad tot de wetenschappen. Niet dat we Rousseau van groots wetenschappelijk inzicht verdenken. Wel van politiek-strategisch inzicht. Om het uitdoven van de politieke covidpandemie – van zijn en van Frank Vandenbrouckes macht, dus – tegen te houden, achtte Rousseau het op dat moment opportuun om één groep als zondebok aan te wijzen: de niet-gevaccineerden, die Rousseau in een goede totalitaire traditie als ‘libertijns’ brandmerkte in zijn opiniestuk.

Pandemie doofde uit

Daarvoor was Rousseau bereid om zelfs beleidsvriendelijke wetenschappers zoals Emmanuel André in een lastig parket te brengen. André vertelde nauwelijks twee weken na het opiniestuk in het parlement immers dat vaccins alleen voor vijftigplussers significant konden helpen. Al sinds december 2021 was wereldwijd de omicronvariant in opmars. Dat was goed nieuws, want fors minder virulent. Tijdens de parlementaire hoorzittingen bleek dat Vandenbroucke zijn prikbondgenootschap met de PS kwijt was: de Franstalige socialisten keerden in januari hun covidkar en kantten zich tegen een vaccinatieverplichting. Achteraf gezien was Rousseaus schrijfsel dus een wanhoopspoging, een symptoom van afbrokkelende macht. Maar wel één met bijzonder kwalijke gevolgen.

Het volstaat om de commentaren onder het artikel in Het Laatste Nieuws en op sociale media te lezen over de verhoogde oversterfte van vorige maand. Een groot deel daarvan wijt die oversterfte enkel en alleen aan de covidvaccins. Wat tijdens de regeerperiode van King Connah alleen de spreekwoordelijke enkelingen geloofden, wordt nu door een aanzienlijk deel van de bevolking geloofd. Dat merken we ook in gesprekken buiten het internet: we willen ze niet meer te eten geven, het aantal nieuwe ‘complotdenkers’ in Vlaanderen dat, na de knaldrang, toch ergens een hoogst ongemakkelijk gevoel heeft bij de wondervaccins. ‘Ge weet uiteindelijk toch niet wat erin zit, he.’

Onderdanen

Conner Rousseau begrijpt hoe het politiek werkte tijdens de pandemie: hij ziet de samenleving immers vooral als een verzameling onderdanen. En onderdanen geloven graag in iets. Kijken graag op naar de leider, die onbehagen sust. Als je de onderdanige massa een richting wil uitduwen, verleg de aandacht dan naar de groep die afwijkt.

Daarvoor hoefden de onderdanen zelfs niet met volle overtuiging in het vaccinheil te geloven. Zij geloofden erin omdat ze dan op café of op reis mochten. De meesten liepen gewoon mee in de hetze tegenover ongevaccineerden omdat ze redeneerden: ik geloof erin, dus jij moet er ook in geloven. Afwijking moest worden gesust met straffen, voorbeelden gesteld. Liefst met grote mate van openbaarheid. Laat ze dus nergens meer binnen, de libertijnen.

De kans dat de onderdanen daarover vandaag een eerlijk relaas geven, is nihil. Een groot deel onder hen beseft niet hoe ver het allemaal ging. Of wil dat niet beseffen.

‘Safe and effective’?

Maar los van de machtspsychologie bestaat de wetenschappelijke discussie. Steeds meer onderzoeken suggereren vandaag dat de mRNA-covidvaccins niet altijd “safe”, en vaak ook niet “effective” zijn. Suggereren, want de discussie over de interpretatie van die gegevens, alsook bijkomend onderzoek, zal waarschijnlijk nog enige jaren in beslag nemen.

In betrekkelijke stilte hebben priklustigen als Frank Vandenbroucke ondertussen hun houding veranderd van ‘we vaccineren beter iedereen uit voorzichtigheid’ naar ‘het vaccin is er vooral voor vijftigplussers’. Vijftigplussers die steeds minder in de rij gaan staan voor hun booster, zo hebben de herfst- en wintervaccinatiecampagnes in verschillende Europese landen ook aangetoond.

Wel, die verminderde vaccin-appetijt is de verdienste van demagogen als Conner Rousseau. Net als die 100.000 mensen die enkele dagen na zijn schrijfsel in Brussel demonstreerden tegen de covidpas. Net als het wantrouwen over oversterftecijfers. In de vluchtige politiek-strategische wereld van King Connah duren dingen niet lang. De massa is graag in beweging. Snel verveeld. Die beweging in de juiste richting duwen vereist steeds meer energie. Dat is onhoudbaar. Zelfs in de 21e eeuw.

Grondrechten

Het deksel zit er hoe langer hoe minder op. Dat komt er maar van. Politiek en wetenschap moeten niet vermengd worden. Meer respect van de politiek voor de wetenschappen zou aangewezen geweest zijn tijdens de pandemie. Zou de massa nu minder kwaad hebben gemaakt. En de pandemie minder politiek. Ziek zijn is tenslotte nog altijd ziek zijn, dat kan de overheid niet blijven voorkomen. In plaats daarvan kregen we gepolitiseerde ‘wetenschap’.

Nu is de situatie zo: ook al zijn de vaccins misschien nog veilig en effectief, geloven doet een flink deel van de massa dat niet meer. Rousseau heeft met één kort, helder en flinks geschreven opiniestuk één zaak heel erg duidelijk gemaakt: ook in West-Europa zijn grondrechten niet absoluut, en kan de overheid burgers uitsluiten en vernederen als ze dat wil. Om louter politiek-demagogische redenen.

‘Welcome to the death of the the Age of Reason. There is no right or wrong. Not anymore. There is only being in, and then being out’, zei de fictieve Amerikaanse president Francis J. Underwood in de populaire Amerikaanse politieke thrillerserie House of Cards. Politiek is niet meer rationeel. Alleen perceptie telt om de massa te leiden. Alleen slogans en platte demagogie houden een politicus vandaag in stand. Het gaat al lang niet meer om gelijk hebben. Alleen om gelijk krijgen.

Als de politiek zich niet langer rationeel gedraagt, dan kan van de massa ook niet verwacht worden dat ze dat zal blijven doen.