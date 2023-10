30% Belgische bedrijven ernstig bedreigd door Europese ESG richtlijn

Een Europese duurzaamheidsrichtlijn dwingt grote ondernemingen om vanaf 2026 te rapporteren over hun ecologisch, sociaal en behoorlijk bestuursbeleid. Het bedrijfsanalysebureau Graydon becijferde dat 30 procent van alle Belgische bedrijven de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van deze richtlijn financieel niet kunnen dragen. 'Dat betekent dat ze mogelijk failliet kunnen gaan of overgenomen worden', stelt Eric Van den Broele, onderzoeksdirecteur van Graydon Belgium. [caption id="attachment_308951" align="alignleft" width="300"] Eric Van den Broele[/caption] ESG-richtlijn Vanaf begin dit jaar moeten de EU-lidstaten de Corporate Sustainability…

Een Europese duurzaamheidsrichtlijn dwingt grote ondernemingen om vanaf 2026 te rapporteren over hun ecologisch, sociaal en behoorlijk bestuursbeleid. Het bedrijfsanalysebureau Graydon becijferde dat 30 procent van alle Belgische bedrijven de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van deze richtlijn financieel niet kunnen dragen. ‘Dat betekent dat ze mogelijk failliet kunnen gaan of overgenomen worden’, stelt Eric Van den Broele, onderzoeksdirecteur van Graydon Belgium.

ESG-richtlijn

Vanaf begin dit jaar moeten de EU-lidstaten de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in nationale wetgeving omzetten. De richtlijn verplicht grote ondernemingen om te rapporteren over de “environmental, social en governance”-zaken (ESG). De bedrijven moeten zeggen welke inspanningen ze bijvoorbeeld nemen voor het milieu, het klimaat, het welzijn van hun werknemers, diversiteit (leeftijd, geslacht en diploma’s) en de bestrijding van corruptie.

De rapportering geldt vanaf 2026 voor alle grote ondernemingen die beantwoorden aan twee van de volgende criteria: minstens 250 werknemers, 40 miljoen euro omzet of 20 miljoen euro activa. Het gaat om ongeveer 3.000 Belgische en 50.000 Europese bedrijven. Vanaf 2029 moeten ook grote niet-Europese bedrijven die in de Unie actief zijn, de richtlijn naleven.

WEF

Het hoeft geen betoog dat de toepassing van de loodzware EFRAG-rapportering Gefundenes Fressen is voor bedrijfsadviesorganisaties. De Belgische tak van EY zag zijn audittak met een vijfde groeien, naar eigen zeggen vooral door ESG-advies. Collega KPMG verklaart de ESG-rapportering op zijn website ‘toe te juichen’. Immers: ‘Het is een uitvloeisel van “Measuring Stakeholder Capitalism”, de nieuwe verzameling maatstaven van het World Economic Forum (WEF), waarmee een uniforme wereldwijde rapportagenorm dichterbij komt’.

Bedrijven die niet rapporteren, worden gesanctioneerd. Er is sprake van mogelijke boetes tot 10 miljoen euro of 1 procent van de jaaromzet. Er is ook een onrechtstreekse sanctie. Van den Broele: ‘Een grote onderneming die de rapportering aan zijn laars lapt, zal quasi geen bankkredieten of investeerders meer vinden.’

Ook KMO’s

KMO’s zullen de impact van de richtlijn indirect voelen. De grote ondernemingen moeten immers ook rapporteren over de ESG bij hun leveranciers, klanten, onderaannemers en financiers.

‘KMO’s zullen dus ook een stand van zaken moeten maken voor de grote bedrijven waarmee ze een relatie hebben’, voorspelt Van den Broele. ‘En als ze falen, zal de band worden doorgeknipt. Zowat alle Belgische bedrijven moeten dus investeren in ESG. Uiteraard heeft dat een kostprijs. De sectorfederaties hebben die al berekend.’

Artificiële intelligentie

Graydon laat al artificiële intelligentie los om de fraude- of misdaadgevoeligheid van bedrijven te toetsen met een resem parameters. Het gaat nu ook aan de slag met een algoritme om de financiële gevolgen van de duurzaamheidsrichtlijn te berekenen. Graydon onderzocht aan de hand van 176 parameters de ESG-situatie van een onderneming. Dat gebeurde ondermeer op basis van officiële en publieke gegevens, zoals bedrijfswebsites, vacatures of mediaberichten. Enkele voorbeelden zijn de innovatiegraad (via investeringen in onderzoek en ontwikkeling), de (culturele en pedagogische) achtergrond of het geslacht van de medewerkers op basis van personeelsstatistieken, de kennisgeving over een anti-fraudebeleid en taalkundige data (op de website) die wijzen op een specifieke ESG-aanpak.

Van den Broele erkent dat de meeste klanten in een eerste reactie denken dat dit hokuspokus-technologie is. ‘In meer dan 90 procent van de gevallen kunnen we echter perfect meten in welke mate een bedrijf al een duurzaam milieu-, sociaal of bestuurlijk beleid voert.’

30 procent schiet tekort

Normaal gezien verdwijnt jaarlijks 4 tot 6 procent van de ondernemingen omdat ze onvoldoende middelen hebben om een bedrijfs- of sectorcrisis aan te pakken, berekent Graydon. De ESG-richtlijn zal echter een financiële schok teweegbrengen, die te vergelijken is met Covid of de bankencrisis, berekende het cijferbedrijf op basis van internationale studies en informatie uit de sectorfederaties.

‘Dertig procent van alle Belgische bedrijven heeft na Covid, de financiële crisis, de energieschommelingen, de geïndexeerde loonkost en de renteverhoging geen reserve meer om zich te plooien naar de ESG-richtlijn. Ze kunnen failliet gaan of moeten worden overgenomen’, berekende Van den Broele, om daar in één adem aan toe te voegen: ‘Maar dat hoeft niet te gebeuren.’

Fiscale maatregelen

De onderzoeker schuift enkele fiscale maatregelen naar voor, zoals de herinvoering van een variant op de (recent afgeschafte) notionele investeringsaftrek. Bedrijven zouden investeringen in ESG jaarlijks als een fictieve rente mogen aftrekken van hun fiscale winst. Hij stelt ook andere maatregelen voor, zoals een fiscale stimulans van de externe financiering van ESG-investeringen met privékapitaal.

‘De ondernemingen zullen daar veel sterker door worden en die fiscale subsidie op termijn ruimschoots terugbetalen via de vennootschapsbelasting en onrechtstreeks via de RSZ’, besluit Van den Broele. ‘Het is een win, win, win-situatie voor de bedrijven, hun personeel en de schatkist. En we laten bovendien een betere wereld na voor onze kinderen.’