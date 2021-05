‘Affaire Bashirtash’ zakt als pudding in elkaar

Er zijn geen bewijzen dat Saeed Bashirtash zich heeft schuldig gemaakt aan fraude met humanitaire visa. Dat melden het federale parket en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De procedures voor de humanaitaire visa gaan nu opnieuw door. Een onderzoek wie gelekt heeft naar De Morgen komt er niet. Darya Safai Ter herinnering. Twee maanden geleden belt een journalist van de krant De Morgen naar staatssecretaris Mahdi met de vraag of hij weet heeft van een rapport van…

Er zijn geen bewijzen dat Saeed Bashirtash zich heeft schuldig gemaakt aan fraude met humanitaire visa. Dat melden het federale parket en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De procedures voor de humanaitaire visa gaan nu opnieuw door. Een onderzoek wie gelekt heeft naar De Morgen komt er niet.

Darya Safai

Ter herinnering. Twee maanden geleden belt een journalist van de krant De Morgen naar staatssecretaris Mahdi met de vraag of hij weet heeft van een rapport van de VSSE (de staatsveiligheid) over Saeed Bashirtash, en of hij die informatie over deze Iraanse politicus ook heeft overgemaakt aan het federale parket. Bashirtash woont in België en helpt Iraanse politieke activisten of vluchtelingen soms bij hun visumaanvraag om humanitaire redenen. Volgens het rapport van de VSSE van begin maart waren er echter aanwijzingen dat Bashirtash een handeltje had opgezet in deze visa, met hoge geldbedragen die de vluchtelingen zouden moeten betalen. De vluchtelingen zouden ook niet altijd echte vluchtelingen zijn.

Het rapport van de VSSE bestaat, en Mahdi heeft de informatie wel degelijk overgemaakt aan het parket, wat de staatssecretaris dus ‘ja’ doet antwoorden op de vraag van De Morgen, met de vermelding dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Dat laatste weerhoudt De Morgen er vervolgens niet van om uit te pakken met een groot artikel op de voorpagina waarin Saeed Bashirtash vooral gelinkt wordt aan zijn vrouw, N-VA-parlementslid Darya Safai, wier foto prominent mee op de voorpagina prijkt. De ‘affaire’ roept volgens De Morgen herinneringen op aan de affaire-Kucam, een Mechels N-VA lid dat wel veroordeeld is voor fraude met humanitaire visa, toen Theo Francken staatssecretaris was.

Loos alarm

Het rapport is loos alarm, blijkt nu twee maanden later. Daarop had de VSSE ook al eerder gedoeld. Nu bevestigt het federale parket dat er van de beschuldigingen van fraude geen bewijzen zijn. Mogelijk betreft het een verdachtmaking van spionnen in dienst van de Iraanse regering. Als dissidenten ligt het echtpaar-Bashirtash immers in Iran onder vuur, en de strijd tegen dissidenten voert Iran wereldwijd. Dat mocht ondergetekende ondervinden nadat hij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi gedeeltelijk over de ‘affaire Bashirtash’ interviewde. Uit de diepten van het Iraanse internet kwamen er plots boodschappen dat het echtpaar-Bashirtash een groots internationaal smokkelnetwerk van politieke vluchtelingen heeft opgezet om invloed tegen de Iraanse regering te kopen in het Westen.

Mogelijk kadert de ‘affaire-Bashirtash’ – en de imagoschade voor de hier verkozen politiek verkozen Darya Safai – ook in de diplomatieke strijd van België met Iran rond de VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali, een Iraanse dissident die in Iran beschuldigd wordt van spionage. De Iraanse regering wil af van een veroordeling in België van een van haar spionnen die een aanslag beraamde op Iraanse dissidente groeperingen in Parijs. Pas dan zou Djalali Iran kunnen verlaten en de doodstraf ontlopen.

Er resten in deze zaak drie vragen

1) Waarom heeft Mahdi het bestaan van het rapport bevestigd? ‘Wij liegen niet tegen de pers,’ zegt Sieghild Lacoere, woordvoerder van Mahdi. ‘Bovendien zouden we er ook helemaal geen belang bij hebben om zo’n rapport zelf naar de pers te lekken. Maar dat een rapport bestaat, dat zullen we niet ontkennen als een journalist ons dat vraagt. Hoe en wat De Morgen schrijft, daar hebben we geen macht over, en we kunnen en willen journalisten niet terechtwijzen. We hebben van in het begin ook gesteld dat alleen het parket bij machte is om te oordelen over de grond van de zaak.’

2) Zal Darya Safai een klacht bij de raad voor de journalistiek indienen tegen De Morgen? Safai zegt aan Doorbraak dat ze zich nog beraadt over mogelijke acties, maar voorts geen officiële reactie wil geven.

3) Wie heeft de informatie over het rapport van de VSSE gelekt? ‘Er komt geen onderzoek naar de oorzaak van het lek,’ zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het parket.

Ten slotte, een opmerkelijke citaat in het persbericht van Mahdi over de onschuld van Saeed Bashirtash: ‘Ik ben tevreden dat het gerecht hier snel duidelijkheid brengt en er geen strafbare feiten werden gepleegd. Intentieprocessen zijn nooit goed, iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dit dossier is daarvan het bewijs. Het is jammer dat er in het verleden niet sneller contact genomen werd met het gerecht, dan was de Kucam-affaire nooit zo groot geworden.’