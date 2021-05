Al wie Marc Van Ranst bekritiseert is voortaan ‘toxisch’

150 zwaarbewapende militairen, 250 politiemensen, een colonne pantserwagens, legerpaarden, speurhonden, Nederlandse militairen en rollend materieel, speciale Duitse elitemanschappen (mogen die zomaar op Belgisch grondgebied opereren?), en dat allemaal om één man op te sporen die zich vermoedelijk schuil houdt in het Nationaal Park Hoge Kempen. Jürgen Conings is weliswaar niet de eerste de beste gezondheidswandelaar. Hij is op stap met zware wapens die hij als legerinstructeur makkelijk kon bemachtigen en is een getrainde militair, vertrouwd met overlevingstechnieken. Het groot…

150 zwaarbewapende militairen, 250 politiemensen, een colonne pantserwagens, legerpaarden, speurhonden, Nederlandse militairen en rollend materieel, speciale Duitse elitemanschappen (mogen die zomaar op Belgisch grondgebied opereren?), en dat allemaal om één man op te sporen die zich vermoedelijk schuil houdt in het Nationaal Park Hoge Kempen. Jürgen Conings is weliswaar niet de eerste de beste gezondheidswandelaar. Hij is op stap met zware wapens die hij als legerinstructeur makkelijk kon bemachtigen en is een getrainde militair, vertrouwd met overlevingstechnieken. Het groot alarm werd maandag gegeven omdat er afscheidsbrieven zouden gevonden zijn waarin hij aankondigt tot de actie te zullen overgaan, en omdat de man op OCAD bekend staat als geradicaliseerde persoon met extreemrechts gedachtegoed.

Draconische operatie

Vanuit zijn schuilplaats beschuldigt Marc Van Ranst al zijn twitterende tegenstanders van medeplichtigheid.

Ondertussen – het is vrijdagochtend als ik dit schrijf- is heel de wereldpers gearriveerd en wordt binnenlands druk gebakkeleid over hoe dit kon gebeuren en waarom zo iemand niet beter in het euh… vizier wordt gehouden. Dat is een pertinente vraag, dit moet uitgeklaard worden. Feit is anderzijds dat Jürgen Conings op dit moment zelfs nog geen vlieg heeft kwaad gedaan, en dat men hem weinig meer kan ten laste leggen dan verboden wapendracht.

Feit is ook dat die OCAD-lijst voor het overgrote deel jihadisten bevat, dat België deze eeuw al een vijftiental aanslagen heeft gekend door moslimextremiste,n met in totaal 60 doden en 700 gewonden. Op geen enkel moment hebben we een machtsontplooiing gekend als deze, zelfs niet na de aanslagen in Brussel/Maalbeek en Zaventem, maart 2016. Is de opsporing van Jürgen Conings aan de orde? Ja, absoluut. Is dit een draconische operatie? Ja, volgens mijn bescheiden mening wel. Het lijkt er zelfs op dat heel de zaak een aanleiding is om een grootscheepse supranationale terreinoefening te houden.

De omvang van de operatie wordt anderzijds in hoge mate bepaald omwille van de veiligheid van één persoon: viroloog Marc Van Ranst, al een jaar elke dag op televisie en een onvermoeid twitteraar, waarbij hij, naast zijn inzichten als viroloog en epidemioloog, ook zijn politieke mening kwistig verkondigt: uitgesproken extreemlinks. Op filmpjes is te zien hoe de heer Van Ranst in het buitenland lezingen geeft rond massamanipulatie. Die combinatie van voor de overheid werkende expert, spin doctor, en kruisvaarder tegen de Vlaamse rechterzijde, werkt nogal wat mensen op de zenuwen. Van Ranst krijgt dan ook geregeld Twitterbagger terug, waarbij hij ook Jürgen Conings niet tot zijn beste vrienden mag rekenen.

Laat duidelijk zijn: iedereen, ook Marc Van Ranst én Jürgen Conings, mogen in onze democratie een mening hebben en deze verkondigen. Geweld is uit de boze en dreigingen mogen ernstig genomen worden. Maar. Zelfs vanuit zijn schuiloord geeft Van Ranst interviews, vraag me niet hoe, twittert zich een zere duim, en laat niet na om de schuld van wat zich vandaag afspeelt in dat Limburgs natuurgebied, bij mensen te leggen die met hem op een democratische manier van mening verschillen. Niet alleen het eeuwig vermaledijde Vlaams Belang, maar ook lieden als Frank Thevissen, naast brave borsten als Siegfried Bracke en Rik Torfs. Dat zijn geen extreemrechtse ‘haatzaaiers’, maar niettemin zouden ze volgens Van Ranst bijdragen tot het ‘xenofobe klimaat’ waarin mensen als hij gevaar lopen. Allen zijn ze door hun ‘denigrerende en tendentieuze berichten’ mee schuldig aan ‘het creëren van een toxisch sfeertje’.

Staatsgreep zonder schiettuig

Twitter

Dat is een onhoudbare stelling. Bij mijn weten heeft de verdwijning van beroepsmilitair Conings niets te maken met de tweets van Rik Torfs, en probeert Marc Van Ranst een slaatje te slaan dat zelf niet vrij te pleiten is van enige haatzaaierij jegens zijn vaste pispalen. Mijn gevoel: de heer van Ranst amuseert zich kostelijk deze dagen, in zijn status van ondergedoken profeet. Door de grootscheepse zoekactie op iemand die hem zou bedreigd hebben, worden alle schijnwerpers om hem gericht en worden er in Nederland reclameborden afgehuurd waarop zijn tweets verschijnen. De narcistische eigenfrequentie van Marc Van Ranst zoekt de grenzen van de confrontatie, hij is verslaafd aan media-aandacht en geniet van dit moment. Hij provoceert, dat mag, hij beschikt ook over een enorm forum omdat alle media achter hem aanlopen, maar door zijn oorlogje tegen rechts en extreemrechts zwengelt hij natuurlijk zelf de polarisatie aan.

De aansporingen van een gematigd iemand als Jonathan Holslag,- zeker géén extreemrechtse opiniemaker-, om zich even wat in te houden uit respect voor de duizelingwekkende politionele en militaire ontplooiing die vooral zijn persoonlijke veiligheid aangaat, zijn verloren moeite. Tegenover de extreem rechtse mind map van de verwarde beroepsmilitair Jürgen Conings, staat de PVDA-achtergrond van de totalitaire narcist Marc Van Ranst. Ze zijn aan mekaar gewaagd, met dat verschil dat de viroloog heel de mainstream achter zich krijgt en zijn goeroe gehalte nog ziet toenemen.

Nogmaals: Van Ranst mag twitteren en fulmineren tot hij erbij valt, figuurlijk dan. Maar door de klopjacht op Jürgen Conings aan te grijpen als een gelegenheid om al zijn opponenten mee te trekken in het bad van de doodsbedreiging, werpt hij zich op tot martelaar van extreemlinks en monopoliehouder van de vrije gedachte. Kritiek op zijn visie als expert én politiek opiniemaker, het wordt hachelijk na de zoekactie, want als je met Van Ranst nog maar van mening verschilt, ben je een toxisch en xenofoob persoon. Noem het maar een poging tot staatsgreep zonder schiettuig.

De volkomen Nederlands-onkundige en met weinig competentie behepte defensieminister Ludivine Dedonder (PS) zag in de Kamer alvast haar kans schoon om de oorlog te verklaren aan alle racisten en fascisten. Speciaal de Vlaamse natuurlijk. ‘De enige reden dat er nog geen doden zijn, is omdat hij nog niet heeft geschoten’. Daar valt geen speld tussen te krijgen, dat geldt ook voor u en ik, en iedereen met een foute mening. Let op hoe dit verder loopt, na het coronageknoei en de leugens -waarin ene Marc Van Ranst zich niet onbetuigd liet- zoekt een complete politieke klasse naar rehabilitatie. Dit potje stinkt nog altijd, en niets zo goed om het gedekt te houden, als een draconische klopjacht op een rechtse extremist.