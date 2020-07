B-mag: ‘We willen de Franstalige pers nieuw leven inblazen’

Aan de overkant van de taalgrens domineert links de politiek. Terwijl in heel Europa rechts — tot zelfs extreemrechts — aan opmars bezig is, krijgen ze in Wallonië alsnog geen voet aan grond. Toch zijn ook aan Franstalige kant de ingrediënten voor een tegenhanger van N-VA en Vlaams Belang aanwezig. De thema's waarop (extreem)rechts in Vlaanderen scoort, zijn ook terug te vinden in Wallonië. En dus komt er nu ook in Wallonië een nieuw medium, rechts van het politieke centrum.…

Aan de overkant van de taalgrens domineert links de politiek. Terwijl in heel Europa rechts — tot zelfs extreemrechts — aan opmars bezig is, krijgen ze in Wallonië alsnog geen voet aan grond. Toch zijn ook aan Franstalige kant de ingrediënten voor een tegenhanger van N-VA en Vlaams Belang aanwezig. De thema’s waarop (extreem)rechts in Vlaanderen scoort, zijn ook terug te vinden in Wallonië. En dus komt er nu ook in Wallonië een nieuw medium, rechts van het politieke centrum.

Wallonië kleurt namelijk niet volledig rood, ook al scoren linkse partijen er goed. Er duiken organisaties en initiatieven op die — los van de partijpolitiek — rechts Wallonië een stem willen geven. De nieuwssite B-mag is één van die initiatieven. De coronacrisis en de politieke stilstand in België zorgen voor momentum: de tijd is rijp voor een nieuw medium. Tatiana Hachimi, de spilfiguur achter B-mag, sprak exclusief met Doorbraak over het doel en de identiteit van het project.

Conservatief-liberaal en ook Belgisch

Hachimi beschrijft B-mag als een conservatief-liberale nieuwssite. Rechts van het centrum, maar zonder rechtstreekse banden met politieke partijen. Natuurlijk is er wel sympathie voor het gedachtegoed van conservatief-liberale partijen. ‘In het verleden was ik kandidaat voor de N-VA, maar nu werk ik als onafhankelijk journalist,’ vertelt Hachimi.

De letter B in B-mag verwijst naar de Belgische identiteit en de fierheid op het Belgische erfgoed die Hachimi hoog in het vaandel draagt. Die trots wil nog niet zeggen het team achter B-mag een probleem heeft met een eventuele splitsing van België of met het confederalisme. ‘We zijn geen belgicisten in de zin dat we het Belgische politieke model steunen. Voor ons is er geen taboe wanneer er over confederalisme wordt gesproken.’

De mensen achter B-mag

Hachimi draagt B-mag uiteraard niet op haar eentje. B-mag werd opgericht en uitgebouwd door een divers team. Pittig detail: drie van hen zijn ex-journalisten van Le Soir. Nicola Tournay is als redactiesecretaris met Hachimi de spil van B-mag. HPé is de vaste cartoonist, een opmerkzame — maar anomieme — econoom en fiscaal jurist Gaetan Zeyen vervolledigen de vaste redactie.

Uiteraard schrijven er ook regelmatig gasten voor B-mag. Filosoof Drieu Godefridi — ook actief op Doorbraak — schreef al enkele artikels. David Engels, professor Romeinse geschiedenis aan de ULB, schreef dan weer een artikel over Europa en de toekomst van het conservatisme. ‘B-mag is zeker geen tegenstander van het idee dat schuilgaat achter de EU. Maar volgens ons moet er op vlak van de uitvoering wel wat veranderen,’ zegt Hachimi.

Brede waaier aan onderwerpen

B-mag publiceert een brede waaier aan artikels en kaart verschillende onderwerpen aan. Hachimi, die antropoloog van opleiding is, vertelt dat er veel aandacht gaat naar cultuur en erfgoed. Maar ook economie, wetenschap en zelfs muziek komen aan bod in de nieuwsartikels.

Er is ook veel aandacht voor de medische wetenschap. ‘Wat er gebeurt in de medische wereld is heel interessant om weer te geven omdat het meestal ook positief nieuws is.’ Over veel onderwerpen is berichtgeving veel negatiever. Het is dan fijn om de lezer ook iets positiefs aan te bieden, vindt Hachimi. Ook klimaat is geen onbesproken onderwerp op B-mag. ‘We zijn voor een realistische oplossing wat betreft het klimaatprobleem. Voor ons is de volledige sluiting van de kerncentrales geen optie, aangezien dit de energiebevoorrading in het gedrang laat komen.’

B-mag biedt een mix tussen opinies en objectieve nieuwsartikels. ‘We bieden meer aan dan de klassieke pers doet en onze opinie is zeker aanwezig, maar deze is telkens voldoende beargumenteerd en ondersteund met feiten.’

Hachimi wijst nog op twee andere rubrieken. In een eerste maakt B-mag een analyse over artikels die in de klassieke media verschenen. In de andere worden telkens twee tegenovergestelde meningen naast elkaar gezet.

Pers nieuw leven inblazen

‘Wat we vooral trachten te doen met ons project is de Franstalige pers nieuw leven inblazen,’ zegt Hachimi. Er is nood aan vernieuwing: aan Franstalige kant lijkt niemand zich nog te interesseren in de pers. Daar wil B-mag verandering in brengen. ‘Daarnaast is er ook nood aan duiding bij actuele gebeurtenissen.’ De Franstalige pers is extreemlinks en laat te weinig ruimte voor nuance, volgens Hachimi.

B-mag beschikt momenteel nog over weinig financiële middelen om dit doel te bereiken. Daarom doen ze een beroep op crowdfunding. ‘Op termijn kan dit wel veranderen en komen er hopelijk meer financiële middelen binnen.’ Maar B-mag wil alvast geen beroep te doen op de partijpolitiek. Ze bewaren liever hun onafhankelijkheid.