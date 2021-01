Bart op zijn hondjes

Het Capitool in Washington is nog maar net bestormd — door de VRT ietwat voorbarig als ‘dé gebeurtenis van 2021’ betiteld — of we kregen al een veel belangrijker nieuwsfeit op ons bord: de clash tussen seksuologe Kaat Bollen en de Psychologencommissie, die de bloeiende borstenwinkel van Kaat onverenigbaar acht met ‘de waardigheid van het beroep’. Ze kreeg een blaam en in beroep een nog grotere blaam, waarna Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers het voor haar opnam.

Het is voor een filosoof niet simpel in deze gewichtige kwestie een oordeel te vellen, ik heb er dagen over getobd. Voor wie het opnemen? De achterlijke Commissie die aanstoot neemt aan een jarretel? De mediageile seksconsulente? Toch niet voor de blauwe ridder die fulmineert tegen de ‘kledingpolitie’ maar zelf de grootste vertegenwoordiger is van de morele weldenkendheid in Vlaanderen, zie de veroordeling van het Aalsters carnaval en zijn pleidooi voor de inquisitie-achtige praktijktests? De man die, mocht er een deontologische kamer voor politici bestaan, al lang geschorst zou zijn wegens reputatieschade voor het beroep, zie de fameuze venstervlucht afgelopen zomer uit het Vlaams Parlement?

Het perfecte huwelijk

De interventie van Bart Somers in de Bollenkwestie lijkt wat op de hond in het spreekwoordelijke kegelspel: een minister van Gelijke Kansen die het opneemt voor een nymfomane BV die men, aan haar bh-maat gemeten, toch moeilijk kansarm kan noemen. Sinds de legendarische uitzending van ‘De Pappenheimers’ in januari 2011, waar het vooral over schaamhaar ging of beter het scheren ervan, rees haar ster tot duizelingwekkende hoogtes, en verdrong ze genadeloos de naar de menopauze afglijdende Goedele Liekens, inzake seksadvies aan de Vlaamse huisvrouw.

Bart en Kaat zijn politieke vrienden (in 2018 stond ze op een liberale lijst in haar thuishaven Hechtel-Eksel), dus dat scheelt wel. Het vermoeden rijst ook dat de zelfverklaarde minister van Samenleven via deze hondjespositie de kans zag om nog eens de voorpagina’s te halen in coronatijden. Noteer overigens dat la Bollen haar titel van psychologe vrijwillig inleverde en zo een gouden publiciteitsstunt afleverde voor haar bloeiende praktijk met aanpalende seksshop. Een zakenmodel dat perfect klopt en mee wordt beheerd door haar echtgenoot en reclameman Ian Thorne, waarmee ze in 2015 in het huwelijksbootje stapte. Dat gebeuren bleef niet onopgemerkt, onder meer omdat de dienstdoende ambtenaar op zijn sjokkedijzen viel bij de aanblik van Kaats decolleté en vooral de inhoud ervan.

Aan dit huwelijk besteedde ik uitgebreid aandacht in een wetenschappelijk artikel, waarvan ik toch de afsluiter wil citeren: ‘Seks is eigenlijk simpel, en geen wetenschap waard. Hoogstens is het amateurkunst die geen opleiding vereist en dus ook geen instructeurs’. Anders gezegd: minder blabla en meer boemboem.

Pseudowetenschap

Psychologen vormen echter een typische beroepsklasse die de blabla tot noodzaak verheft, dat hebben ze gemeen met de reclamesector en nog een boel andere nepberoepen.

De stoet van therapeuten die rondtrekt om onze ziel te masseren, verkondigt het ongeluk van de mens, zijn emotionele onbekwaamheid, en van daaruit hun onmisbare inbreng. Ik weet het zeker, ik ben er een paar keer mee in contact gekomen omwille van familiale redenen: de psychologie is een arrogante pseudowetenschap die ‘problemen’ creëert, syndromen, complexen, noem maar op, en vervolgens een therapie uitkient om u langs de kassa te laten passeren. Het verbaast me niets dat die fameuze Commissie als de dood is voor de ultieme blamage als dat zou uitkomen.

Samengevat: Bart Somers en Kaat Bollen zijn twee opblaaspoppen die een verbeten strijd leveren tegen hun eigen irrelevantie. Daardoor hebben ze elkaar gevonden in een schimmige kruistocht tegen een al even schimmige beroepsorde van gediplomeerde kwakzalvers. Tover ze alle drie weg (Kaat, Bart, de zielknijpers) en de wereld zou al een stuk beter zijn, maar helaas, zo zit het niet in mekaar. De minister van Samenleven zal blijven praktijktesten en de seksuologen zullen blijven het menselijk schaamhaar millimeteren. En de Commissie… tja.

Maak kennis met het planetaire festival der overbodige noodzaken, waarvan zeker ook deze rubriek een vaste waarde is. Zonder Kaat of Bart of soortgelijken bleef het hier ook stil, begrijpt u. Leve de blabla.