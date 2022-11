België, het land van schuld en boete

De energiepremie van 196 euro voor elektriciteit en gas, die de federale regering in september had aangekondigd en die in november zou worden uitbetaald, wordt pas in december voor het eerst uitgekeerd. Ach, wat is een maand. Voor sommige lieden is dat een fait divers, voor anderen kan die tegemoetkoming een serieus verschil maken in het gezinsbudget. Noteer overigens dat die dure elektriciteitsrekening voor drie kwart uit taksen, btw, en heffingen allerhande bestaat. Overheidsbeslag dus. Maar de regering speelt het…

De energiepremie van 196 euro voor elektriciteit en gas, die de federale regering in september had aangekondigd en die in november zou worden uitbetaald, wordt pas in december voor het eerst uitgekeerd. Ach, wat is een maand. Voor sommige lieden is dat een fait divers, voor anderen kan die tegemoetkoming een serieus verschil maken in het gezinsbudget. Noteer overigens dat die dure elektriciteitsrekening voor drie kwart uit taksen, btw, en heffingen allerhande bestaat. Overheidsbeslag dus.

Maar de regering speelt het niet klaar een voorziene premie op tijd te betalen, om ‘technische redenen’ zoals dat heet. Het Staatsblad is traag (werken ze daar nog met loodzetters om een Moniteur Belge gedrukt te krijgen?), de leveranciers kunnen niet volgen, en blabla.

Oké, we zouden het door de vingers kunnen zien, en effectief die enorme last begrijpen die gepaard gaat met het online zetten van een wettekst. Maar omgekeerd heeft de overheid minder geduld met u als het op betalen aankomt. Voor een verkeersboete bijvoorbeeld. Als u niet op tijd betaalt, komt daar standaard 50 euro bij (voor de eerste keer). Een supplement dat kan oplopen tot 1.250 euro indien u als recidivist geboekstaafd staat. Over al deze bedragen valt niet te discussiëren, en niet betalen maakt de zaak alleen nog erger. Afdokken dus maar, en op tijd alstublieft.

Zelfstandigen ondervinden nog meer hoe weinig inschikkelijk de staat is met laattijdige betalingen. De btw is de boetebelasting bij uitstek. Betaal je de verschuldigde btw aan de staat één dag te laat, dan krijg je een supplement aan je been. Als je ook maar één keer een fout vakje invult in het ingewikkeld formulier, idem. Betaal je deze boete te laat: weer interest. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle belastingplichtigen, ook particulieren. Het boetesysteem is uitgegroeid tot een inkomenspost op zich, waarbij de overheid rekent op verstrooidheid of vergissingen in het administratieve doolhof.

Dat leidt soms tot Kafka-achtige toestanden. Fiscalist Michel Maus maakt op Twitter melding van een boete-op-een-boete, terwijl er tijdig en correct werd betaald, enkel was de naam van de bestuurder op het formulier niet vermeld want het gaat hier om een bedrijf. Dat soort praktijken van een incassobureau zou nog te verantwoorden zijn als de overheid hem ook omgekeerd toepast, als schuldenaar, maar dat gebeurt niet. Ik heb nu een aanvraag ingediend voor een premie omdat ik isolatiewerken heb laten uitvoeren, maar niemand weet wanneer die wordt uitbetaald. ‘Ergens’ volgend jaar. Als hij al wordt uitbetaald, want alle premies komen uit een ‘pot’.

Fout contract

Als de ‘pot’ leeg is, kunt u fluiten naar uw premie waar u zogezegd recht op hebt. Dat is andermaal een vreemde logica, vergeleken bij uw omgekeerde verplichtingen aan de staat. U moet niet proberen een vaste ‘pot’ aan te leggen voor alle belastingen, taksen, accijnzen enz. die u in een jaar moet betalen, want dat interesseert de fiscus geen reet. Afdokken is de boodschap.

De overheid creëert voorwaardelijke rechten voor de burger, die onvoorwaardelijke plichten heeft. Dat is een fout contract. Noteer ook dat een boel mensen vermoedelijk premies mislopen omdat ze niet eens weten dat ze er recht op hebben, of omdat de aanvraagprocedure zo omslachtig is dat men de moed laat zinken. Het zijn de sociaal zwaksten, de ‘onderkant’, zij die de premie het best kunnen gebruiken, die het eerst afhaken.

Misschien is dat soort bureaucratische drempels wel de bedoeling. Ik kan u verzekeren: de premie-aanvraag die ik online indiende bij de Vlaamse overheid voor isolatiewerken was een fameus rondje puzzelen. Het overgrote deel van de gevraagde info omtrent mijn woning is nochtans bekend, tot en met het EAN-nummer (18 cijfers) van de elektriciteitsmeter. Geef het toch maar eens, en als het niet klopt kunnen we niet uitbetalen. Tijdens de procedure (ik zal het zo noemen) vroeg men ineens naar foto’s van vóór de werken. Dju, niet genomen. Pech mijnheer, u gaat naar af, u ontvangt geen premie.

Pestbelastingen

Andermaal: de overheid is fundamenteel nonchalant en oneerlijk als het gaat over haar verplichtingen jegens de burger. In het algemeen is de Belgische staat, gekend als de staat met bijna het grootste overheidsbeslag wereldwijd, weinig gul met returns, wat we voor ons belastinggeld in de plaats krijgen, dat is nog het grootste schandaal: een gebrekkig wegennet, slecht openbaar vervoer, een krakkemikkige, hopeloos verouderde waterhuishouding, een gerecht dat werkt met prehistorische computers, en dies meer. Maar wel het grootste aantal regeringen en parlementen per vierkante meter. Men vraagt zich soms af waar het woord verzuring vandaan komt. Of waarom wij kampioenen zijn in het ontduiken van belastingen.

Tenslotte is er nog de categorie van absurde pestbelastingen, die overeind blijven omdat het gewoon geld in de overheidskas oplevert. De belasting op het kadastraal inkomen is er zo eentje. Dat betaalt u als eigenaar van een woning jaarlijks, alsof u de woning zou verhuren. Alsof, want u woont er zelf in, u verhuurt het niet. De ‘belasting op het kadastraal inkomen’: in vele gevallen geén inkomen, maar wel belasting op het bezit van een eigendom waarvoor u al gewerkt én afgedragen hebt. En ja, ook hier worden ‘kosten’ aangerekend indien u één dag over tijd bent.

Af en toe komt dit soort pestbelastingen ter discussie, maar als puntje bij paaltje komt blijft het principe overeind, zoals het fiscale voordeel voor voetballers en voetbalclubs. Het welbekende verhaal van de poetsvrouw die meer afdraagt dan een profvoetballer die tien keer meer verdient. Een zekere Georges-Louis Bouchez, voorzitter van Francs Borains, vindt dat perfect normaal en rechtvaardig. Zo is al dat boetegeld toch nog goed besteed.

