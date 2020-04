Biden vs. Trump: de strijd barst los

Vorige week was het dan (eindelijk) zover: Bernie Sanders gooide de handdoek in de ring en stapte uit de presidentscampagne. Zo werd Joe Biden de de facto presidentskandidaat voor de Democraten. De Amerikaanse kiezer zal op 3 november dus de keuze hebben tussen zittend president Donald Trump en voormalig vicepresident Joe Biden. Voorlopig heeft Biden ten opzichte van Trump een lichte voorsprong, volgens peilingen als die van Quinnipiac University. Daarin leidt Biden met 49%, tegenover Trump met 41%. RealClearPolitics —…

Vorige week was het dan (eindelijk) zover: Bernie Sanders gooide de handdoek in de ring en stapte uit de presidentscampagne. Zo werd Joe Biden de de facto presidentskandidaat voor de Democraten. De Amerikaanse kiezer zal op 3 november dus de keuze hebben tussen zittend president Donald Trump en voormalig vicepresident Joe Biden.

Voorlopig heeft Biden ten opzichte van Trump een lichte voorsprong, volgens peilingen als die van Quinnipiac University. Daarin leidt Biden met 49%, tegenover Trump met 41%. RealClearPolitics — dat een gemiddelde maakt van alle peilingen — geeft Joe Biden 6% voorsprong op Donald Trump. Maar november is nog ver weg en peilingen hebben er wel al vaker compleet naast gezeten. Denk maar aan 2016.

Sanders’ blijvende invloed

Maar deze peilingen zijn niet alleen maar slecht nieuws voor Donald Trump. Acht op de tien Republikeinsgezinde kiezers zeggen in november zeker naar de stembus te zullen gaan. Voor Democraten is dat maar 56%. Voorlopig kunnen we hier uit besluiten dat het enthousiasme onder de Democratische kiezers voor Joe Biden dus nog steeds niet groot is. Hij is natuurlijk nog maar net de enige presidentskandidaat voor de Democratische Partij. Vroegere Sanderskiezers moeten wellicht nog wat wennen aan het idee van Biden als hun presidentskandidaat. Toch blijft de vraag of Joe Biden echt stevig genoeg in zijn schoenen staat om de Democraten te verenigen.

Sanders deelde bij zijn opgave trouwens mee dat hij bij de volgende voorverkiezingen toch op de kiesbiljetten blijft staan. Hij riep zijn kiezers op om hem te blijven steunen en op hem te blijven stemmen. Op die manier kan hij toch nog extra gedelegeerden winnen. Dit is in lijn met wat ik vorige week schreef over het advies dat een aantal toppers binnen zijn campagneteam hadden gegeven. Door uit de race te stappen kan Sanders meer invloed hebben op de agenda en beleidsvoorstellen van Biden en de Democratische Partij dan wanneer hij in de campagne was gebleven.

Biden, wellicht opgelucht, was zeer vriendelijk in zijn reactie op de opgave. ‘Bernie heeft zich met hart en ziel ingezet… Sanders en zijn aanhangers hebben gezorgd voor een verandering van toon in Amerika.’ Biden omarmt dus met veel liefde Bernie Sanders’ kiezers. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre zijn programma daadwerkelijk naar links zal opschuiven. Of toch helemaal niet? Zal de voormalig vicepresident misschien de gematigde kiezer teleurstellen? Of toch de aanhangers van Sanders niet weten te overtuigen?

Steunbetuigingen voor Biden

Niet lang na Sanders’ opgave kwam Joe Biden een aantal beleidsvoorstellen naar buiten in een poging de supporters van Bernie Sanders te enthousiasmeren. Zo komt hij ondermeer met voorstellen om de leeftijd voor Medicare (sociaal verzekeringsprogramma van de Amerikaanse federale overheid, nvdr) te verlagen van 65 naar 60 jaar. En een kwijtschelding van studiekosten van bepaalde jongeren die gestudeerd hebben aan een openbare hogeschool of universiteit. Beide kampen binnen de Democraten verenigen is nu dé uitdaging voor Joe Biden, wil hij in november kunnen winnen van Donald Trump.

Maandag heeft Sanders Biden alvast een duwtje in de rug gegeven met een de facto steunbetuiging. ‘We hebben je nodig in het Witte Huis. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat gebeurt, Joe’, zei Sanders tegen Biden tijdens een livestream uitgezonden door het team van de voormalig vicepresident op de campagnewebsite en op de sociale media. Verder wisten beiden te vertellen dat ze hadden overeengekomen om zes taskforces op te richten. Deze werkgroepen zullen beleidsvoorstellen uitwerken die betrekking hebben op economie, onderwijs, strafrecht, immigratie, klimaatverandering en gezondheidszorg. Maar dat de senator uit Vermont zich zo uitdrukkelijk achter Biden schaart, wil nog niet zeggen dat elke Bernie-aanhanger zomaar zal volgen. Zo tweette Briahna Joy Gray, de nationale perssecretaris van de Sanders 2020 campagne al het volgende:

With the utmost respect for Bernie Sanders, who is an incredible human being & a genuine inspiration, I don't endorse Joe Biden. I supported Bernie Sanders because he backed ideas like #MedicareForAll, cancelling ALL student debt, & a wealth tax. Biden supports none of those. — Briahna Joy Gray (@briebriejoy) April 13, 2020

Bernie Sanders’ steunbetuiging stond dan ook wat in schril contrast met zijn oproep om in de voorverkiezingen vooral ook op hem te blijven stemmen om zo de druk op Biden en de Democratische Partij hoog te houden.

Obama op de achtergrond

Maar niet alleen Sanders heeft zijn vertrouwen in Joe Biden uitgesproken. Dinsdag volgde er nog een belangrijke ‘endorsement’: Barack Obama. De voormalig president deed zijn aankondiging via een verklaring en video op sociale media. ‘Joe kiezen als mijn vicepresident was één van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen, en hij werd een goede vriend. Ik geloof dat Joe alle kwaliteiten bezit die we op dit moment nodig hebben in een president’, zei Obama.

Lees verder onder de video. 

Ondanks wat deze late steunbetuiging en de maandenlange radiostilte langs de kant van Barack Obama doen vermoeden, is hij achter de schermen toch druk bezig geweest. Toen duidelijk werd dat Joe Biden bijna zeker de presidentsnominatie voor de Democraten in de wacht zou slepen, vond Obama het tijd om ‘het eindspel te versnellen’. Hij heeft minstens vier lange gesprekken gevoerd met Bernie Sanders om hem te overtuigen uit de race te stappen. Volgens verklaringen van mensen die dicht bij de senator van Vermont staan, heeft Obama zijn tussenkomst een belangrijke rol gespeeld in de opgave van Sanders. Welke verdere invloed Barack Obama’s endorsement zal hebben, valt af te wachten.

Sleepy Joe

Want vooral de Medicare For All — wat Biden niet steunt — is een struikblok voor veel Sanders-aanhangers. Dat is een zwakke plek voor Joe Biden. Ook dat hij niet altijd even alert lijkt te zijn en vaak niet uit zijn woorden raakt — of simpelweg iets anders zegt dan dat hij bedoelt — is een zwakte. Het zijn deze twee ‘handicaps’ waar de Republikeinen, en vooral ook Donald Trump, volledig zullen op inzetten. Ze willen de Democraten verdelen en ‘Sleepy Joe’ blijven aanvallen om zo zijn geloofwaardigheid onderuit te halen. Onderstaande nieuwe advertentie — uitgaande van de Trumpcampagne — illustreert dit perfect:

New Trump ad bashes Biden on his pro-China record and even gets another Hunter Biden saga going This is just Day 2 of Biden becoming the presumptive nominee 🤡pic.twitter.com/qdRYqXmOwH — Siddak Ahuja (@SiddakAhuja) April 9, 2020

Bernie Sanders is altijd betrekkelijk vriendelijk gebleven voor Joe Biden. Maar nu Biden de Democratische presidentskandidaat is, zal hij tegen heel wat meer moeten opboksen. Donald Trump is immers een eersteklas bokser.

Zowel Trump als de Republikeinse Partij beseffen natuurlijk ook dat een tweede ambtstermijn voor Trump niet alleen afhangt van het knock-out slaan van Biden. Ook de beoordeling door de kiezer van de zittende president zijn aanpak van de huidige coronacrisis zal een bepalende rol spelen. Zeker als de pandemie nog lang om zich heen blijft grijpen.

Dus lanceerde het Republikeins Nationaal Comité een dure reclamecampagne met lovende commentaren aan het adres van president Donald Trump voor zijn aanpak van de uitbraak van het coronavirus. Vrij uitzonderlijk, zulk een dure campagne zo vroeg in een verkiezingsjaar. Aan de andere kant hebben ook linkse groeperingen de afgelopen weken al miljoenen dollars uitgegeven aan advertenties die Trump in een slecht daglicht stellen. Het RNC kon natuurlijk niet achterblijven. Eén ding is alvast duidelijk: de race is nog lang niet gelopen.