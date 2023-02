Boudry in de bres, Hypatia kritisch voor zaak-Mattias Desmet

De bekende Gentse psycholoog Mattias Desmet mag zijn beststeller ‘De psychologie van het totalitarisme’ niet meer volledig gebruiken als lesmateriaal aan zijn Universiteit Gent. Desmet wordt ervan beschuldigd verouderde, onwetenschappelijke en onvolledige inzichten uit dat covidkritische boek te hanteren. Wij sprokkelden reacties. Mattias Desmet is al sinds het begin van de covidcrisis een kritische stem voor het gevoerde beleid. Volgens de psycholoog heeft zich tijdens die crisis massavorming voorgedaan, waardoor een deel van de samenleving bepaalde maatregelen is gaan uitvoeren…

De bekende Gentse psycholoog Mattias Desmet mag zijn beststeller ‘De psychologie van het totalitarisme’ niet meer volledig gebruiken als lesmateriaal aan zijn Universiteit Gent. Desmet wordt ervan beschuldigd verouderde, onwetenschappelijke en onvolledige inzichten uit dat covidkritische boek te hanteren. Wij sprokkelden reacties.

Mattias Desmet is al sinds het begin van de covidcrisis een kritische stem voor het gevoerde beleid. Volgens de psycholoog heeft zich tijdens die crisis massavorming voorgedaan, waardoor een deel van de samenleving bepaalde maatregelen is gaan uitvoeren en tolereren die volgens Desmet een totalitaire tendens verraden. Daarbij denken we aan mondmaskers dragen, lockdowns tolereren, en mensen vaccineren die op zich geen groot gevaar lopen voor gezondheidsproblemen na een infectie.

Desmet vatte die en vele andere gedachten samen in een boek, dat sinds zijn verschijning een bestseller is geworden. Nadat het ook in het Engels werd vertaald, kende het boek zelfs wereldwijd succes. Omdat Desmet echter lijnrecht inging tegen de covidmaatregelen, komen zijn standpunten hem ook op veel kritiek te staan. En die kritiek culmineert nu in het gedeeltelijke verbod om zijn boek nog langer als lesmateriaal te gebruiken. De universiteit vraagt Desmet om het gedeeltelijk te herwerken. Ook mag Desmet niet voltijds meer lesgeven voor zijn vak ‘Cultuur- en Maatschappijkritiek’.

‘We hebben begrip voor de maatregelen die de UGent heeft genomen tegen Mattias Desmet’, zo klinkt het bij Dimitri Aerden, arts aan het UZ Brussel en woordvoerder van Hypatia. Hypatia is het net opgerichte collectief dat steun wil bieden aan slachtoffers van de cancelcultuur en opkomt voor de academische vrijheid van meningsuiting.

Aerden: ‘We begrijpen niet waarom Mattias Desmet interviews heeft gegeven bij notoire Amerikaanse complotdenkers als Alex Jones. Wanneer Mattias Desmet daar zegt dat er in België openhartoperaties plaats vinden onder hypnose, dan is dat gewoonweg niet waar. Hij heeft zich daar voor verontschuldigd, maar we begrijpen niet echt de academische motieven van Desmet om bij Alex Jones en kanalen als FoxNews op de koffie te gaan.’

‘Het bredere plaatje is dat Mattias Desmet uit de gratie is gevallen tijdens de covidcrisis. Samen met gezondheidswetenschapper Lieven Annemans heeft hij enkele controversiële hypotheses naar voren geschoven, zoals het feit dat PCR-tests niet accuraat zouden zijn, en dat de overlijdensstatistieken rond covid overdreven waren. Dat is zijn recht als academicus. Het ging ook te ver om Desmet daar op dat moment al voor te cancelen. Desmet heeft ook zinnige dingen gezegd tijdens de crisis’, zo gaat Aerden verder.

‘Dat Desmet heel erg arbitrair werd behandeld, is ook vreemd als je beseft dat ook de overheidsexperten foute dingen hebben gezegd. Marc Van Ranst krijgt eredoctoraten en Erika Vlieghe wordt ereburger van haar woonplaats. Veel inzichten van hen bleven ook niet overeind. Maar Desmet wordt nu aangepakt omdat hij aan de foute kant van de publieke opinie en de media terecht is gekomen. De beschuldigingen dat hij een pseudowetenschapper is, blijft aan hem kleven.’

‘Als Desmet echter een handboek gebruikt in zijn lessen, dan moet dat boek wetenschappelijk geverifieerd zijn. Je kan jezelf niet permitteren om om het even wat te zeggen. Het is een beetje verdacht als Desmet een boek dat bij complotdenkers vermarkt wordt, ook kritiekloos gebruikt om les mee te geven. Het is voor Hypatia dus goed dat de UGent eventjes op de pauzeknop duwt. We hopen dat dit geen precedent wordt, maar we denken dat de geloofwaardigheid van Desmet in hoofdzaak door hemzelf is getorpedeerd.’

Een ander geluid klinkt bij moraalwetenschapper Maarten Boudry van de Universiteit Gent. Boudry twitterde onder meer over de zaak: ‘Dit is een gevaarlijk precedent. Desmet verkoopt veel onzin, maar met dezelfde criteria (‘verouderde wetenschap’/’fouten en slordigheden’) mogen ze de hele vakgroep psychoanalyse opdoeken, en wellicht nog een dozijn cursussen. Quid academische vrijheid?’

Econoom Ive Marx van de Universiteit van Antwerpen twitterde op zijn beurt: ‘Dit is toch wel een straf precedent. Aan academische vrijheid kan je niet licht raken (zelfs in een geval als dit). Heeft dat boek van Desmet ooit een ernstige peer review gehad?’ Marx voegt daaraan toe dat hij op basis van wat in de media verschijnt, niet kan oordelen of er echt van een fout sprake is.

Voormalig KULeuven-rector Rik Torfs is nog het meest gebrand op Desmets verdediging: ‘Met de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting gaat het stilaan wat minder. En velen aanvaarden dat, want voor ‘goede’ wetenschappers en ‘fatsoenlijke’ meningen is er nog altijd geen probleem. Hoe naïef kun je zijn.’

Tot zover enkele reacties. Later zal de Doorbraak-redactie meer inhoudelijk aandacht besteden aan de beschuldigingen aan het adres van Desmet.