Cieltje Van Achter: ‘Vervoort moet antwoorden in het parlement, niet in de media’

Brussels parlementslid en N-VA fractieleider Cieltje Van Achter reageert op het voorstel van minister-president Rudi Vervoort om samen te regeren. Voor Van Achter moeten de problemen nu aangepakt worden, en niet pas na 2024. ‘Al ben ik blij dat de Franstaligen lijken te beseffen dat er hervormingen moeten komen.’

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) stelde vorige week voor om met N-VA te regeren na de verkiezingen in 2024. Vervoort denkt dat er weinig andere opties zullen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vorming van een Brusselse regering lijkt onder anderen moeilijk te worden omdat de traditionele Vlaamse partijen forse klappen zullen krijgen tijdens de verkiezingen. De N-VA zou daarom weleens wiskundig nodig kunnen zijn om überhaupt een regering te vormen. Vervoort zegt alleszins niet te willen streven naar een blokkering van de Brusselse instellingen. Brusselse regeringen hebben een meerderheid in elke taalgroep nodig.

Cieltje Van Achter: ‘De Brusselaar verdient dat er vandaag wordt geregeerd. Er zijn genoeg problemen in Brussel, zoals netheid en veiligheid. Bovendien is de begroting rampzalig. Daarover blijft het stil en praat Rudi Vervoort niet. Wachten tot 2024 om die dossiers aan te pakken, lijkt me niet de goede manier.’

‘De Brusselse regering hangt met spuug en plaktouw aan elkaar. Ze komen zelf niet goed overeen, met vertraging in elk dossier tot gevolg. Daarom dat ze nu al bezig zijn met strategie. Jammer genoeg antwoordt Vervoort wel in de media op moeilijke institutionele vragen, maar niet in het parlement. Daarom zijn de voorstellen van Vervoort op dit moment niet serieus genoeg om ze te overwegen.’

De tegenprestatie van Vervoort, is natuurlijk wat elke Vlaamse partij in Brussel zal moeten accepteren in ruil voor regeringsdeelname: een Brusselse gemeenschap in een Brussels gewest; de vierde volwaardige deelstaat van België.

‘Vervoort wil vooral de volksgezondheid overhevelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) naar het gewest, zo lees ik. Dat doe je niet zomaar. Het is allemaal een beetje complexer dan dat. De Franstalige partijen zijn momenteel achter de schermen hun strategie voor 2024 al aan het bepalen. Dat is goed nieuws, want dat wil al zeggen dat ze beseffen dat er institutionele hervormingen moeten gebeuren.’

‘N-VA heeft al lang een oplossing voor de Brusselse problemen, en nu wordt het tijd dat andere politieke partijen zich maar eens duidelijk een idee gaan vormen over de toekomst. Wij stellen al lang confederalisme voor als oplossing voor de Belgische en Brusselse problemen. Concreet blijven wij pleiten voor een “Brusselkeuze”, een model waarbij zowel de Vlaamse als Franse gemeenschap verantwoordelijk blijven voor gemeenschapsmaterie zoals onderwijs of gezondheidszorg. Inwoners van het Brussels gewest moeten dan kiezen tot welke gemeenschap ze behoren. Daarbovenop moet het gewest intern duchtig hervormd worden, bijvoorbeeld door een fusie van de Brusselse gemeenten.’

Vlaams Belang wil graag met jullie regeren, ook in Brussel. Wat is uw antwoord daarop?

‘Het VB stelt in Brussel heel weinig voor. Ze hebben maar één parlementaire zetel, en hun parlementaire werk is niet echt grondig. Algemeen genomen zullen wij niet met het Belang besturen als zij niet veranderen. In Brussel beschouw ik een stem voor hen sowieso als een verloren stem.’