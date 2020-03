Rekken leeg, ga de boer op

De coronapandemie dwingt de overheid tot ongeziene maatregelen. De onzekerheid die hier uit voortvloeit zorgt voor een kalme paniek en hamstergedrag. De beelden van lege rekken in het nieuws en op sociale media stimuleren dit gedrag verder. Maar in tijden van crisis vindt men de weg terug naar de basis, en net als in de oorlog vinden de mensen de weg terug naar het erf van de lokale boer.

Lege rekken, lange rijen

De afgelopen dagen overspoelden beelden van lege rekken en lange rijen wachtenden voor winkeldeuren de verschillende sociale media kanalen. Paniekberichten over lege rekken werden gretig gedeeld en van commentaar voorzien. De Vlaming koos in de eerste plaats voor toiletpapier en ontsmettende handgel. Maar ook de rekken met vers fruit, groenten en vlees werden geplunderd.

Waar toiletpapier en handgel niet aan de bomen groeit, is dit anders voor fruit. En ok groenten en vlees kunnen zonder indrukwekkende productieprocessen rechtstreeks van producent naar consument worden verhandeld. De tussenstappen van groothandel en supermarkt zijn niet nodig, om niet te zeggen overbodig. Het is dan ook terecht dat de overheid de landbouwsector bestempelt als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking’.

Terug naar het erf

Waar de landbouwsector tot voor enkele weken nog als grote schuldige aangeduid werd wanneer er gesproken werd over luchtvervuiling schijnt dit nu allemaal wel mee te vallen. De burger vindt de weg terug naar het erf om rechtstreeks bij de producent seizoensgroenten, aardappelen en vlees te gaan kopen. De crisis ten gevolge van de coronapandemie maakt de afstand tussen boer en burger opnieuw kleiner.

De korte keten is al verschillende jaren aan een trage groei bezig. Boeren verkopen hun eigen oogst en die van collega’s in de hoevewinkel, lokale en regionale projecten brengen boeren en burgers dichter bij elkaar en ook boerenmarkten kennen een stijgende belangstelling. Een enquête uit 2019 toont dat ongeveer 6% van de Vlaamse huishoudens al eens aankopen doet op een boerenmarkt terwijl één op zes Vlamingen rechtstreeks op de hoeve zijn fruit en groenten gaat kopen. Het is afwachten of de mensen die nu de weg vinden naar de korte keten dit na de coronacrisis ook blijven volhouden.

***

Waar kopen?

Verspreid over Vlaanderen zijn er allerhande hoevewinkels, boerderij-automaten en andere initiatieven waarbij land- en tuinbouwers hun eigen producten en die van collega’s rechtstreeks verkopen aan de eindklant.

Op Recht van bij boer kan u de locaties vinden van deze hoevewinkels en automaten.

Bij Boeren en Buren kan online besteld worden bij verschillende boeren. De verse producten kan u ophalen tijdens een vooraf afgesproken moment.

Verschillende gemeenten organiseren boerenmarkten. Een eenvoudige Google search laat u direct een aantal locaties in je buurt weten. Houd bij het bezoeken van boerenmarkten rekening met de richtlijnen op gebied van social distancing, hygiëne en preventie.

De Voedselteams regelen een rechtstreekse verkoop van verse producten tussen lokale boeren/tuinders en kopers. Meer info op: https://www.voedselteams.be/.

‘”Ge kunt nooit voor iedereen goed doen,” zegt ons grootmoeder altijd’ staat er op de site van de Lokaalmarkt. Dit initiatief combineert boerenmarkt met milieubewust winkelen. Alle locaties van de Lokaalmarkt zijn te vinden op https://www.lokaalmarkt.be/.

Verser en gezonder kan bijna niet, de extra vitamines zijn welkom in deze tijden.