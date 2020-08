Van corruptie verdachte koning Juan Carlos verlaat Spanje

De Spaanse koning-op-rust Juan Carlos I van Bourbon kiest vrijwillige ballingschap uit Spanje. Naar eigen zeggen om voor 'rust en kalmte' te zorgen, die door jarenlange corruptie-onderzoeken steeds moeilijker te vinden blijkt. In 2014 trad hij al af ten voordele van zijn zoon Felipe VI. De schandaalgeur die toen al rond de monarch hing, was een van de redenen om de troon over te dragen aan zijn zoon. Al blijft ook Felipe niet onbesproken in de corruptiezaken van de Spaanse…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Spaanse koning-op-rust Juan Carlos I van Bourbon kiest vrijwillige ballingschap uit Spanje. Naar eigen zeggen om voor ‘rust en kalmte’ te zorgen, die door jarenlange corruptie-onderzoeken steeds moeilijker te vinden blijkt. In 2014 trad hij al af ten voordele van zijn zoon Felipe VI. De schandaalgeur die toen al rond de monarch hing, was een van de redenen om de troon over te dragen aan zijn zoon. Al blijft ook Felipe niet onbesproken in de corruptiezaken van de Spaanse monarchie.

Buitenlandse pers steekt vuur aan de lont

Het Zwitserse Tribune de Genève publiceerde het schandaal in maart dit jaar. Gerechtelijk onderzoek toonde aan dat Juan Carlos in 2008 $100 miljoen ontving van de toenmalige Saoedische koning Abdoellah. De Zwitserse bankrekening waarop het geld staat geparkeerd, staat op naam van een zekere stichting Lucum uit Panama, waarvan Juan Carlos de begunstigde is. Het Zwitsers gerecht verdenkt de voormalige Spaanse koning sindsdien van witwaspraktijken.

Alsof het schandaal nog niet ernstig genoeg was voor de reputatie van het Spaanse koningshuis, maakte het Britse The Telegraph even later bekend dat de huidige Spaanse koning Felipe VI, legaal de tweede begunstigde is van de stichting in Panama. Nadat de Zwitserse onderzoeksrechter Spanje om informatie vroeg, zag het Spaans gerecht zich dit jaar genoodzaakt een eigen onderzoek op te starten. Voordien liet het de zaken van Juan Carlos ongemoeid, terwijl al langer vragen werden gesteld en informatie lekte over de illegale praktijken van de ex-koning.

Miljarden uit Saoedi-Arabië

Er wordt geschat dat de rijkdom van de Spaanse monarchie zo’n $2,3 miljard bedraagt. Dat is opmerkelijk, want toen dictator Francisco Franco Juan Carlos aanduidde als zijn opvolger, was het bekend dat de kroonprins geen stuiver had om uit te geven. De jaarlijkse dotatie voor de koning bedraagt zo’n €8 miljoen en verklaart dus niet hoe de Spaanse monarchie zo’n fortuin heeft vergaard.

Gerechtelijk onderzoek leidt in deze zaak naar een Spaans consortium dat verantwoordelijk is voor de aanleg van hogesnelheidslijnen in Saoedi-Arabië. Dat consortium haalde in 2011 een contract binnen ter waarde van $9,9 miljard. Juan Carlos zou dit miljardencontract mee hebben bemiddeld ten voordele van het Spaans consortium en zou de $100 miljoen hebben opgestreken als commissie. De Spaans-Saoedische link is geen toeval: decennialang al onderhouden de twee koningshuizen zeer vriendschappelijke banden.

Spionage en bedreigingen

Ondertussen besliste Felipe VI afstand te nemen van zijn vader wegens de aanhoudende schandalen en reputatiegevolgen voor het Spaanse koningshuis. In de corruptiezaak is sinds jaren ook de Duitse Corinna Larsen betrokken, de voormalige minnares van Juan Carlos. Zij heeft 65 miljoen dollar gekregen, afkomstig van diezelfde Zwitserse rekening. Zij spreekt over een cadeau, maar men vermoedt dat het om zwijggeld gaat. Larsen was immers op de hoogte van het gesjoemel van Juan Carlos.

De Spaanse geheime diensten zouden Larsen, volgens zijzelf, daarom ook bedreigd hebben. Deze onthullingen kwamen er nadat Juan Carlos op een reis in Botswana ten val kwam. Hij was er op bezoek met diezelfde Larsen en een Syrische zakenman die betrokken was in de aanbesteding van de Saoedische hogesnelheidslijnen. Het web strekt zich verder uit naar de Spaanse politie, waarvan toenmalig commissaris José Manuel Villarejo gesprekken had met Larsen over haar relatie met Juan Carlos, zijn verborgen geld en zijn bemiddeling in Saoedi-Arabië, waar ze op de hoogte van was en daardoor de positie van de voormalige koning in gevaar kon brengen. De ex-commissaris, sinds 2017 in voorlopige hechtenis, gaf ondertussen ook toe mee te hebben gewerkt aan ‘Operación Cataluña’, waarbij de Spaanse politie illegale operaties en smeercampagnes opzette tegen Catalaanse pro-onafhankelijkheidspolitici.

Politieke partijen weigeren koninklijke financiën te onderzoeken

Reden genoeg dus voor Felipe VI om publiekelijk afstand te nemen van zijn vader. Zo nam hij de jaarlijkse dotatie van zijn vader af en verklaarde hij toekomstige erfenissen van Juan Carlos te zullen weigeren. Doordat steeds meer informatie bekend raakte over de duistere zaken van Juan Carlos, vroegen regionalistische partijen in het Spaanse parlement ook al herhaaldelijk om een onderzoekscommissie over de kwestie.

Zo’n commissie wordt telkens door de grote Spaanse partijen geblokkeerd. Zowel de conservatieve Partido Popular, het sociaaldemocratische PSOE, het anti-regionalistische Ciudadanos en het extreemrechtse VOX weigeren elk onderzoek naar de – geheime – financiën van het Spaanse koningshuis. Van de Madrileense partijen steunt enkel het radicaal-linkse Podemos het initiatief.

Juan Carlos in ‘ballingschap’

Toch werd het blijkbaar te heet onder de voeten van Juan Carlos. Gisteren stuurde het Spaanse koningshuis officieel de mededeling van Juan Carlos uit: hij verlaat Spanje. Een beslissing die geëerd wordt door Spaans premier Pedro Sánchez (PSOE). Volgens Sánchez ‘versterkt’ de beslissing van Juan Carlos de positie van Felipe. Zijn vicepremier, Pablo Iglesias (Podemos), noemt de vlucht van Juan Carlos dan weer ‘onwaardig’ en is van mening dat deze zich voor het gerecht moet verantwoorden.

Ondertussen klagen de Catalaanse politieke gevangenen de twee maten en gewichten aan van het Spaans gerecht. Zo vraagt Jordi Sànchez (ex-ANC) waarop het Spaans gerecht wacht om het paspoort van Juan Carlos af te nemen. ‘De rechter sloot mij op voor het oproepen tot een betoging en ik ben er nog altijd wegens vluchtrisico terwijl ik me vrijwillig aanbood. Waar is er gerechtigheid in Spanje?‘

Het is ook wachten op wat het Hof van Beroep van Gent op 8 september zal beslissen in de uitleveringszaak van de rapper Valtonyc. Hij wordt door Spanje onder meer gezocht wegens majesteitsschennis. De rapper zong dat ‘de Bourbons dieven zijn’.