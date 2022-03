Covid: de grootste fraude ooit

Terwijl de hele wereld naar Oekraïne en Rusland kijkt, vallen in de Verenigde Staten en Engeland stilaan de lijken uit de kast. Deze week raakten tegelijk twee opmerkelijke nieuwsfeiten ondergesneeuwd die de hele covid gekte ontmaskeren als dat wat het de hele tijd was: een overval bij klaarlichte dag op de wereldbevolking én een nooit eerder gezien geval van wetenschappelijke en institutionele fraude. 55.000 pagina's vol data Laten we beginnen in de VS, waar Pfizer, de CDC (Center for Disease…

Terwijl de hele wereld naar Oekraïne en Rusland kijkt, vallen in de Verenigde Staten en Engeland stilaan de lijken uit de kast. Deze week raakten tegelijk twee opmerkelijke nieuwsfeiten ondergesneeuwd die de hele covid gekte ontmaskeren als dat wat het de hele tijd was: een overval bij klaarlichte dag op de wereldbevolking én een nooit eerder gezien geval van wetenschappelijke en institutionele fraude.

55.000 pagina’s vol data

Laten we beginnen in de VS, waar Pfizer, de CDC (Center for Disease Control) en de FDA (Food and Drug Administration) eerder nog probeerden om hun data maar liefst 75 jaar geheim te houden. Daar stak rechter Mark T. Pittman een stokje voor: hij verplichte de FDA en Pfizer om de onderzoeksgegevens naar het mRNA vaccin vrij te geven. De FDA koos er dan maar voor om een gigantische datadump te doen in de hoop zo de vis te kunnen verdrinken en dropte in totaal 55000 pagina’s aan data.

Uit die documenten blijkt nu dat Pfizer bij het testen van het vaccin op 1291 bijwerkingen stuitte, waaronder enorm ernstige gevallen die tot zware ziekte en de dood konden leiden en hebben geleid in de testfase. De lijst omvat ondermeer myocarditis, acute nieraandoening, hersenstam embolie, hersenstam trombose, hartstilstand, hartfalen, vasculitis van het centrale zenuwstelsel, neonatale dood, hemorragische encephalitits, enzovoort enzoverder.

Teveel bijwerkingen

In de VS noteerde de VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) dat tot nu toe 1,13 miljoen Amerikanen bijwerkingen melden. 24402 mensen stierven aan die bijwerkingen. Dat zijn alleen de spontaan gemelde overlijdens waarvan de vaccins van Pfizer en Moderna de oorzaak zijn. Eerder onderzoek toonde overigens aan dat slechts 1% van de bijwerkingen van vaccins wordt gemeld. De dokters die eerst een vaccin aan hun patiënt aanbevelen en daarna ‘dood door vaccin’ melden zijn namelijk erg dun gezaaid.

Voor het eerst in de geschiedenis werd een vaccin – in feite een gentherapie – met zoveel bijwerkingen goedgekeurd. De gegevens zijn zo schokkend dat het niet alleen als wetenschapsfraude wordt bestempeld, maar dat de republikeinse senator Ron Johnson vraagt om een strafonderzoek op te starten. Iets dat de republikeinen kunnen afdwingen als ze binnenkort de tussentijdse verkiezingen winnen en een meerderheid in de senaat krijgen. De polls laten overigens uitschijnen dat die mogelijkheid meer dan waarschijnlijk is.

Ivermectine

Aan deze kant van de Atlantisch Oceaan gooide de Engelse Dr. Tess Lawrie dan weer een gigantische knuppel in het hoenderhok met de 18 minuten durende video die ze deze week lanceerde. Lawrie is medicus en onderzoeker, werkt als consulent voor de WHO en leidt haar eigen onderzoeksgroep Evidence Based Medicine Consultancy. Lawrie deed, nog voor de vaccins op de markt kwamen, onderzoek naar het gebruik van Ivermectine als medicijn tegen covid, tegelijk overigens met vele andere onderzoekers aan verschillende universiteiten en onderzoekscentra. Die kwamen allemaal met hetzelfde resultaat: Ivermectine werkte wel degelijk als medicijn en als profylactisch middel tegen Covid19.

Volgens de onderzoeken zouden maar liefst 80% van de patiënten met covid19 herstellen dankzij het gebruik van Ivermectine. In opdracht van de WHO moest een andere onderzoeker, Dr. Andrew Hill, een metastudie maken van de beschikbare studies naar Ivermectine. En toen gebeurde er iets raars. In de tekst van die metastudie die eerst op een pre-print server werd gezet schrijft dr Hill dat Ivermectine op basis van de bestaande studies wel degelijk werkt. In zijn conclusie echter zegt hij dat er nog niet voldoende bewijs is en vraag hij om meer onderzoek. Een bizarre contradictie.

Verbijsterend gesprek

Waarop dr Lawrie van haar stoel valt van verbazing en haar collega Hill via enkele video-conferenties vraag om meer duidelijkheid. Gelukkig nam Lawrie die video-gesprekken op en zo kunnen we verbijsterd hun gesprekken volgen. Dr. Hill geeft daar ruiterlijk toe dat hij – op basis van alle onderzoeken- vóór het gebruik van Ivermectine is, wegens 80% effectief en zeer goedkoop. Hij zegt ook dat hij onder druk staat en geeft na aarzelen ook toe dat de mensen van ‘Unitaid’ zijn ‘schaduwauteurs’ zijn. Met andere woorden; Unitaid heeft zijn pen vastgehouden wat de conclusies van zijn onderzoek betreft. Unitaid is een onderzoeksgroep waar onder ander -daar is hij weer- Bill Gates in heeft geïnvesteerd.

Het gevolg van de metastudie van Hill was het stoppen van Ivermectine als als medicijn tegen covid19. Want als er nog voor de vaccins op de markt kwamen een degelijk bewezen medicijn was dat tegelijk ook profylactisch werkt tegen de ziekte, dan was het hele vaccinatiecircus vroegtijdig tot een einde gekomen. Ook de carrousel van vrijheidsbeperkende maatregelen was dan onnodig gebleken. Het was dus zaak om Ivermectine niet alleen uit het schap te halen en te verbieden voor gebruik tegen covid19, maar ook om het vervolgens nog eens belachelijk te maken als ‘ontwormingsmiddel voor vee’. En dat terwijl het al jaren op de lijst van de WHO stond als basismedicijn voor mensen en de uitvinders ervan de Nobelprijs hebben gekregen. Die krijg je heus niet voor het ontwikkelen van een ontwormingskuur voor paarden.

37 miljard dollar winst

De staatsvirologen in België met Marc Van Ranst voorop herhaalden dat riedeltje, waarbij onze Oude Media alweer maar al te graag en zonder kritische zin als doorgeefluik fungeerden. Op sociale media werd tegelijk alles verwijderd waar het woord Ivermectine in stond. En zo werd een medicijn dat miljoenen mensen het leven had kunnen redden en nog eens bij zoveel miljoenen ernstige symptomen had kunnen voorkomen, geband zodat de weg vrij was voor de uitrol van de vaccins, die later maar een beperkt effect bleken te ressorteren en die – integendeel – vele mensen de dood in hebbengejaagd of zwaar ziek gemaakt door de bijwerkingen.

Om van de effecten van de maatregelen nog te zwijgen: kinder- en andere psychiaters kunnen de toevloed van patiënten niet meer aan. Pfizer en Moderna konden intussen amper volgen om de miljarden euro’s en dollars bij te schrijven op hun bankrekening. Pfizer verdiende tot eind vorig jaar 37 miljard dollar aan hun covid vaccin.

Omicron

Intussen zien de institutionele beleggers de bui al hangen, pakken ze hun winst en zijn ze hun aandelen van Pfizer en Moderna aan het lossen. Twee weken geleden verklaarde Bill Gates openlijk op de Veiligheidsconferentie in München dat hij het jammer vond dat Omicron een betere job had gedaan voor de wereldwijde immuniteit dan de vaccins. U bent bedrogen en belazerd door de grootste fraude op wereldschaal ooit gepleegd. De verantwoordelijken die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt zullen ter verantwoording worden geroepen. In de VS zal dat zeker gebeuren; de hoofden van Fauci en medewerkers van de CDC liggen daar al op het kapblok.

De Belgische staatsvirologen, ook wel gekend als De Paniekzaaiers, zoeken al maar beter naar een advocaat.

Bronnen

De video van Dr Tess Lawrie kan je hier bekijken.

De volledige lijst van bijwerkingen kan je hier bekijken.

De website van VAERS: https://vaers.hhs.gov