Davos: over ons, zonder ons

Volgende week vergaderen een hoop neusjes van een hele hoop vette zalmen in het Zwitserse Davos tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, u weet wel dat selecte clubje van de president voor het leven Klaus Schwab. Vijfduizend Zwitserse politieagenten en nog eens honderden manschappen van de privémilitie van het WEF moeten de genodigden beschermen tegen de boze buitenwereld. 'Het is gewoon een praatclubje van de rijken en machtigen', werd wel eens vergoelijkend gedaan over de bijeenkomst, maar…

Volgende week vergaderen een hoop neusjes van een hele hoop vette zalmen in het Zwitserse Davos tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, u weet wel dat selecte clubje van de president voor het leven Klaus Schwab. Vijfduizend Zwitserse politieagenten en nog eens honderden manschappen van de privémilitie van het WEF moeten de genodigden beschermen tegen de boze buitenwereld.

‘Het is gewoon een praatclubje van de rijken en machtigen’, werd wel eens vergoelijkend gedaan over de bijeenkomst, maar met dat minimaliseren van de invloed van het WEF kom je tegenwoordig niet meer weg. Het lijkt er sterk op dat deze private en ongekozen belangenclub een stevige vinger in de pap heeft in het regeringsbeleid van veel landen. Terwijl men in België nog wat schokschouderend over het WEF doet, groeit in verschillende andere landen de kritiek tegen dit machtige internationale platform en de invloed die het heeft op de politieke besluitvorming. In een video-interview van enkele jaren geleden pochte voorzitter Klaus Schwab nog dat vele Young Global Leaders van het WEF waren doorgedrongen tot de hoogste posities in regeringen, kabinetten en administraties van verschillende landen, met Canada en Frankrijk als uitschieters.

Luxueus trainingskamp

Het WEF is dus niet zo maar een onschuldige serviceclub voor de mondiale elite, het is vooral ook een luxueus trainingskamp waar de jonge ambitieuze elite wordt opgeleid in de doctrine van Schwab en co. Wie tegenwoordig kritiek heeft op het WEF, wordt al snel weggezet als een rare complotdenker, maar laat ons toch niet vergeten dat de Amerikaanse Harvard-professor en politiek analist Samuel P. Huntington al in de jaren ’90 in zijn boek Clash of Civilizations en later in 2004 in een paper waarschuwde voor de democratisch niet te controleren macht van wat hij de ‘Davos Man’ noemde.

Het vorig jaar verschenen boek Woke, Inc. van Vivek Ramaswarmi gaat over deze ontwikkeling. Het boek werd in 2022 Book of The Year van The Times en Sunday Times. Volgens de auteur is de ‘woke samenleving’ een creatie waarin ‘Big Government en Big Industry’ elkaar hebben gevonden om een nieuwe wereldorde te scheppen. Daarin is democratie onwenselijk, net als veel inspraak vanuit de burgermaatschappij. Het hoe en waarom wordt in het boek goed uitgelegd.

De Financial Times beschrijft het werk als een gedetailleerde verklaring van hoe het WEF de idee van ‘stakeholder capitalism’ heeft versmolten met de ‘woke cultuur’ en zo de legitimiteit van de democratie onderuit haalt. De kern van het boek is dat deze combinatie van aandeelhoudersbelangen en cultuur een nieuw verdienmodel omvat voor multinationals, met name Big Techbedrijven als Amazon, Google en Facebook. Daarbij worden (westerse) burgers tot onbeduidende en slaafse consumenten gereduceerd.

Grafiek

Dat het niet alleen maar een goed gevonden theorie is zien we in de onderstaande Statista-grafiek. Het deel van de wereld dat in een electorale democratie leeft, was het hoogst in het jaar 2000 toen het 54 procent bedroeg. Vanaf corona-jaar 2020 duikelde dit naar beneden, van 50 procent in 2019 naar slechts 32 procent een jaar later. De periode vanaf 2020 is de meest dramatische periode in het verval van die mondiale democratie.

Statista

Het lijkt wel op een goocheltruck waarbij de de linkerhand de mensen bang en gebiologeerd laat kijken naar pandemieën, aanslagen, het klimaat of transgender-discussies, terwijl de rechterhand ongemerkt het geld en de macht naar zich toe rijft.

De Amerikanen sturen onder andere de directeurs van de FBI en van de National Intelligence naar Davos, naast ‘klimaat-afgezant’ John Kerry en een hele rist parlementsleden, voornamelijk Democraten. Ook Albert Bourla van Pfizer (u weet wel: hij die geen tijd had om te komen getuigen voor het Europees Parlement) en de Bill & Melinda Gates Foundation zullen er zijn. Voor Vlaanderen gaat Jan Jambon en voor België zijn dat Koning Filip en Mathilde, premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minster van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter en een hele lijst Captains of Industry. De onvermijdelijke Oekraïense president Zelensky zal er ook zijn. U kan de volledig mondiale lijst hier downloaden.

Ze gaan er hun privéjets parkeren terwijl ze het over onze klimaatzonden zullen hebben. Ze zullen er beraadslagen over hoe we onze chauffage moeten lager zetten, terwijl ze er zelf warmpjes bij zitten. Ze zullen het daar over ons hebben, maar zonder ons.