De communistische sociale media Stasi van Benjamin Dalle

Wanneer de liefde voor je partner verhuist van je hart naar je hoofd, vangt een strijd aan tegen de erosie van je relatie. Wanneer de paardenkleppen afvallen en je oog krijgt voor ander schoons kookt een ander potje dan de liefde.

Maar bij ideologie en religie is dat net omgekeerd. Wanneer ideologie of geloof van je hoofd naar je hart emigreert begint de miserie. Dan verliest je alle rationaliteit en verzand je in politiek of religieus zelotisme die uitmondt in discriminatie, geweld, terreur en moord. Wanneer je allergisch wordt aan andere meningen en doof raakt voor tegenspraak, moduleer je je paardenkleppen naar binnen toe en rij aan hoge snelheid de hersenspoeling tegemoet.

Het is de botsing van ideeën en gedachten die de big bang van onze maatschappij is en de motor van de vooruitgang. Het is deze collisie van hersenspinsels, wetenschappelijke analyses en denkpistes die de basis is van de vrije meningsuiting. Het is net het openstaan en beschikbaar maken van een diversiteit aan opponerende theorieën die voorkomt dat we als gebrainwashte kippen zonder kop de luidst kraaiende haan achterna hollen.

De sociale media Stasi

Dit als inleiding om de stompzinnigheid van Minister van Media Benjamin Dalle te duiden. Dalle is de kalle die met transparantie bij de VRT bedoelt: je mag niets zien. Juist, den dezen. Die wil een factcheckplatform voor fake news, een soort ‘Sociale Media Stasi’ (SMS).

Deze communistische SMS kan misschien eerst de federale regeringsverklaring eens factchecken. Want als je die naast de begroting legt blijkt ze niet alleen fake te zijn, maar inhoudsloos. De begroting is trouwens een fabeltjeskrant van wensdromen op los zand, gestoeld op impotente Muyters-wiskunde tot de tiende macht. Het is dan ook geen financieel beleidsdocument maar een parlementair mondmasker met muilkorfambities.

Ik krijg kotsneigingen als ik mysofobiepatiënt Joël De Ceulaer de premier hoor bejubelen omdat deze zijn infectievrees voedde met de zoveelste oekaze van vrijheidsberoving. Als fake-journalist in de winter van zijn carrière verliest hij daarmee elk ander beleid uit het oog. Helaas Joël: voor wie het overzicht verliest bestaan geen brillen.

De SMS van Dalle kan misschien even het best verkochte boek ter wereld factchecken. Want in de bijbel staat dat struiken spreken, zeeën opensplijten, water in wijn verandert, broden zich spontaan vermenigvuldigen, vrouwen bezwangerd worden door metafysische wezens, mensen verrijzen uit de dood en nog een hoop andere zever.

Verkiezingspropaganda is eigenlijk per definitie fake news, want wie de waarheid vertelt aan de keizer haalt geen stemmen. Vraag het maar eens aan Kristof Calvo, die heeft met zijn salariswagenrevelatie niet alleen stemmen verloren, maar ook een ministerpost. Wanneer politici je niet meer mogen bedriegen, neem je hen hun bestaansreden af, want politici bedriegen als ze niets te verliezen hebben en als ze alles te verliezen hebben. Altijd dus.

Het ene feest is het andere niet

Kerstmis gaat op slot. Hoe zat het ook al weer met het Suikerfeest dat in de eerste golf viel? Juist, het mocht gewoon doorgaan. Een streep trekken door een religieus westers feest is voor poco-politici een fluitje van een cent. Een moslimfeestje? Oei! Daar blijft men af, want anders breken ze de boel af, plunderen ze winkels leeg en kloppen ze flikken in elkaar. Van brave Belgen vrezen ze niets want met hun stem houden ze toch geen rekening.

Ook na het Offerfeest eind juli zagen we in de steden en wijken met een grote concentratie moslims dat de coronabesmettingen explodeerden. Waren Brussel, Antwerpen, Luik en Namen niet de ‘places zero’ van de tweede golf? Wacht mag ik dat hier wel schrijven? Ben ik niet aan het stigmatiseren? Ik denk het niet, want Frank en Alexander stigmatiseren de christenen door de impliceren dat hun kerstfeest wel eens de motor kan zijn van een derde golf. Als een stigma op christenen mag dan geldt dat ook voor elk geloof, want elke Belg is gelijk voor de wet. Niet?

Het orakel van Frank en Alexander

Frank ‘den blèter’ Vandenbroucke moet met de opening van de winkels zijn dédain en laat-ze-maar-stikken-discours ten aanzien van zelfstandigen inslikken. Frank is nu op zoek hoe hij zijn ‘Tesla van het proletariaat’ van achteruit naar ‘Vooruit’ moet schakelen. He’s failed bitches of Conner.

Frank en Alexander schieten ons terug naar het oude Griekenland. Toen trokken politici naar het ‘Orakel van Delphi’ voor alle belangrijke beslissingen. Het orakel Pythia gaf dan vanuit een psychedelische trance advies. De naar verluidt onsamenhangende klanken, voor iedereen onbegrijpelijk, werden dan ontcijferd en als beleidsbeslissing opgevoerd? De Pythia van nu heet Erika Vlieghe. Over de geluiden die ze produceert in Ter Zake, De Afspraak of De Zevende Dag kunnen we bezwaarlijk zeggen dat ze samenhangend zijn.