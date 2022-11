De leugen regeert

Het begint stilaan ondraaglijk te worden: de halve waarheden en de hele leugens die de politiek en een groot deel van de media blijven verspreiden. Het wegkijken van feiten, het verdraaien van de werkelijkheid zodat ze toch maar in het eigen kleine denkkader zouden passen. Het afserveren van critici die wél zien dat de keizer geen kleren aanheeft en dat ook openlijk durven te zeggen. En altijd weer diezelfde dooddoeners die van een bloedeloze intellectuele armoede getuigen: wie de olifant…

Het begint stilaan ondraaglijk te worden: de halve waarheden en de hele leugens die de politiek en een groot deel van de media blijven verspreiden. Het wegkijken van feiten, het verdraaien van de werkelijkheid zodat ze toch maar in het eigen kleine denkkader zouden passen. Het afserveren van critici die wél zien dat de keizer geen kleren aanheeft en dat ook openlijk durven te zeggen. En altijd weer diezelfde dooddoeners die van een bloedeloze intellectuele armoede getuigen: wie de olifant in de kamer benoemt is ofwel iemand die het pad effent voor extreemrechts (nooit voor extreem-links, overigens) of is vast en zeker een racist. Meestal beiden.

Het is niet meer te harden, het nieuws dat alleen nog maar gestuurd wordt door dogma’s, morele standpunten, verontwaardiging en ideologische vooringenomenheid en niet langer door feiten. Het is hemeltergend om te zien dat journaals blijkbaar alleen nog worden gedomineerd door onheilstijdingen over de toekomst, gebaseerd op krukkige modellen die niet in twijfel mogen worden getrokken. Voor wie daar vraagtekens bij plaats is de term ‘ontkenner’ uitgevonden.

Het is meelijwekkend om te zien dat de zelfverklaarde opiniemakers blijkbaar enkel nog vanuit het eigen denkkader of, erger nog, persoonlijke rancune schrijven waarbij hun ego – dat bij sommige al zo groot is dat het een eigen dampkring en satellieten heeft – belangrijker is dan de zoektocht naar waarachtigheid.

Eén: ontwijken

Het was afgelopen week weer ontelbare keren raak. Laat ons beginnen met de politiek, waar staatsmanschap niet langer vereist is als je minister bent. Ik laat de ontelbare leugens en halve waarheden die Tinne Van der Straeten wekelijks spuit nog buiten beschouwing. Daar is namelijk geen beginnen aan. Het vastklampen aan je zitje en hopen dat de kiezer snel vergeet, dat is waar ze daar op hopen. Ook hier blijkt weer dat de modellen gemaakt zijn om de politiek ter wille te zijn. De wens is de vader van de gedachte. Eerste minister De Croo bleek er met zijn begroting 1,7 miljard naast te zitten. De modellen waren de btw-verlaging op energie ‘vergeten’.

Na de laffe aanslag op twee Brusselse agenten had het parket binnen de 24 uur een uitleg klaar: ‘De procedures werden gevolgd’. Voor een islam-terrorist die zijn komende aanslag aankondigt, die op de OCAD-lijst staat en met een crimineel verleden. De vraag of we dan geen betere procedures nodig hebben, werd ook al niet gesteld. Wat op 24 uur kon voor de aanslag op de Brusselse agenten kan nog steeds niet voor het doodschieten door de speciale eenheden van Yannick Verdyck op 28 september. Overigens: de aanslagpleger van Brussel werd in het been geschoten en leeft nog, een genade die Yannick Verdyck niet werd gegund. Maar: minister Van Quickenborne kon de handen in onschuld wassen. Dat was het belangrijkste.

Twee: wegkijken

Dan is er uiteraard het hele hoofddoekendebat. Als ik de kranten lees lijkt het alsof er alleen maar voorstanders zijn om met onmiddellijke ingang hoofddoeken in de klas toe te laten. De andere kant wordt niet meer gehoord. Dat is de kant die voor de scheiding van kerk en staat is, die alert is voor de gevaren van een sluipend religieus discours in de klas, die de lekenstaat verkiest boven een overheid die zich laat ringeloren door religieuze druk. Ik zie en hoor ze overal, die voorstander van de lekenstaat. Maar in de pers zijn ze afwezig. Afgezegd. Canceled, om het in het schoon Engels te zeggen.

Drie: liegen.

De VRT nam klakkeloos de uitleg over van Sciensano voor de grootste oversterfte in 20 jaar tijd, de voorbije zomer. Komt door corona en door de hitte, aldus Scienscano en haar spreekbuis, de VRT-nieuwsredactie. Dat is – met de statistieken in de hand – aantoonbaar onjuist. Gelogen dus.

De hitte speelt daar inderdaad een rol – zeker bij oudere mensen – maar corona was totaal geen factor de voorbije zomer, dat bewijzen de cijfers zwart op wit. Temeer: dat zou het toch ook niet mogen zijn na alle vaccins en boosters? Ofwel werkt het vaccin, ofwel niet. Als het werkt, zou je helemaal geen coronadoden meer mogen hebben. Zoals we dankzij het poliovaccin geen polioslachtoffers meer hebben. Vragen die niet gesteld worden, zoals dat al bijna drie jaar aan de gang is. Naar andere oorzaken wordt niet langer gevraagd. Er is nochtans een mogelijke oorzaak die al maanden genegeerd wordt: de bijwerkingen van de vaccins . ‘Plots overleden’, is een eufemisme daarvoor. Sla de kranten er maar op na. De statistieken van Statbel spreken boekdelen.

Overigens en ten overvloede: er is oversterfte in heel Europa (en de VS), ook in landen waar de zomer niet zo warm was. In Nederland onderzoekt een team met onder andere Prof. Dr. Theo Schetters erin deze oversterfte. In de grafiek zie je duidelijk een patroon. En ja, correlatie is geen causaliteit, maar het is wel erg toevallig dat de oversterfte het traject van de boostercampagne volgt.

Mensen sterven meer dan normaal. En niet aan covid. Vraag bij deze blijft: waarom wordt dit niet door de overheid met hoogdringendheid onderzocht? Als die overheid vindt dat de oversterfte door de bijwerkingen van de covid-vaccins flauwekul is, dan zou ze dat met een onafhankelijk onderzoek meteen kunnen ontzenuwen. Dat doet ze niet. Angst voor een volkswoede?

Schema Th. Schetters

PS: videogetuigenissen van mensen met vaccinatieschade vindt u hier: