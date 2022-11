De moeder van alle boekvoorstellingen nadert!

Donderdag e.k., 1 december, stelt Doorbraak-columnist Johan Sanctorum zijn nieuw boek voor, getiteld ‘Kakistocratie – Pleidooi voor méér antipolitiek’. We peilden even naar een stand van zaken en wat we mogen verwachten.

Hoe staat het met de organisatie van uw boekvoorstelling, loopt alles naar wens?

Sanctorum: ‘O jawel. Prima zaalkeuze, toffe inleider. We wilden het oorspronkelijk in de gevangenis van Leuven-Centraal doen, met Dennis Black Magic, die daar momenteel vertoeft, als presentator.’

De man die het staatsgeheimpje van Alexander De Croo aan P-magazine doorspeelde, waarna het in het boek van Wouter Verschelden terecht kwam?

‘Juist, maar de directie gaf geen toelating, het ontsnappingsgevaar was te groot.’

En misschien ook wel het risico dat ze u daar gingen houden…

‘Ook al. Dus werd het De Kam in Wezembeek-Oppem. Heel makkelijk bereikbaar vanaf de Brusselse Ring. Mooie zaal met een bar met tal van streekbieren.’

Ook niet onbelangrijk. Het boek zelf was geen makkelijke bevalling, vernam ik in de wandelgangen.

‘Neen, heel het opzet, de titel, de cover met de scabreuze ets van James Ensor, de teksten zelf, zijn zo radicaal dat er zelfs binnen het leescomité een discussie ontstond. Maar Pieter Bauwens en de uitgeversploeg zijn achter mij blijven staan, ik ben er hen zeer dankbaar voor. De lezer zal krijgen wat hij verwacht. Iets tussen een gedegen analyse, een opruiend manifest, en aangenaam onderhoudende toiletlectuur.’

Een soort orgelpunt

Waar plaatst u dit geschrift ergens in de serie boeken over politiek en media die jaarlijks uit uw pen vloeien?

‘Aan de uitgang, uiteraard, het is een afsluiter, een soort orgelpunt. Ik neem het op voor de ontgoochelde burger die vaststelt dat het met de politiek en het beleid van langsom erger wordt. De kakistocraten zijn aan de macht, de onbekwame despoten en despootjes die vooral in de Belgische constructie gedijen. Dit regime valt niet te hervormen, we moeten het afwijzen. Dat gevoel van dégout speelt ook sterk bij jongeren. Het is mijn erfenisstuk aan de jeugd. Het vleit me enorm dat mijn zoon van 20 en zijn vrienden, die ik passages liet lezen, er zich in herkennen.’

Weinig kans wel dat men u in De Afspraak zal uitnodigen… Vindt u dat een probleem?

‘Neen, ik vind het zelfs een eremerk, een kwaliteitslabel. Als ik in TV-talkshows verschijn, organiseer ik mee de spektakeldemocratie en behoor ik tot het kransje geaccrediteerde opiniemakers. Interesseert me totaal niet. Zo’n presentatie geven vind ik wél boeiend, daar kan ik mijn ding doen zonder elke halve minuut door een kwekkende eend als Kathleen Cools of Phara de Aguirre onderbroken te worden. Nadien mag en moet het publiek uiteraard kunnen reageren.’

De zaalopwarmer van dienst is Krasse Kris alias Kris van Spitael. Hoe zou u hem omschrijven?

‘Hij is een compagnon-de-route en eveneens wat men noemt een ‘outsider’, iemand met een politiek incorrect etiket. Gladde komieken, daar hebben we niks aan, dat is TV-entertainment. Kris schuimt de Vlaamse zalen en zaaltjes af met een show die een beetje ‘schuurt’. Daaruit krijgen we een kwartiertje degustatie.’

De hamvraag: wat kan er nog komen na ‘Kakistocratie’, als het laatste hoofdstuk ‘Exit’ heet?

‘Alles. De actualiteit is voor mij als schrijver en columnist een onuitputtelijke bron van inspiratie. De werkelijkheid is zo hilarisch dat ik nooit één dag verlegen zit om een onderwerp. Maar evengoed kan ik hierna iets totaal anders gaan doen. Ik ben een fervent pianospeler, misschien bereid ik eens een recital voor. Met 20ste eeuwse Russen, mijn favoriete muziek. Of ik ga een roman schrijven. Of een café openen, we zien wel.’

Doet er me aan denken dat de Duivels spelen die donderdag. Vreest u niet voor de opkomst?

‘De match is om 16u, heb ik gezien. Mijn lezing is een ideale nabespreking. Met hun slecht, lamlendig voetbal zijn Hazard en C° het symbool geworden van de Belgische kakistocratie. Versleten ouderlingen die hun laatste adem uitblazen in een sharia-dictatuur zonder bier. Geef toe: de realiteit overtreft soms elke karikatuur.’

Boekvoorstelling Johan Sanctorum: ‘Kakistocratie – Pleidooi voor méér antipolitiek’ (Uitgeverij Doorbraak)

Donderdag a.s. 1 december om 20h

C.C. De Kam, Beekstraat 172 – 1970 Wezembeek-Oppem

Iedereen welkom! – De auteur signeert achteraf bij een drankje.