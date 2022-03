De pennenvriendjes en de ware agenda van Joe Biden

Wekelijks doorbladeren de pennenvriendjes alle kwaliteitsbladen van hoge tot lage kwaliteit om vervolgens hun ondiepste inzichten naar mekaar door te sturen. Een weerslag hiervan leest u elke vrijdag.

Waarde sportvriend Vanmol,

Ben jij een beetje vertrouwd met de sport die in brede kringen bekend staat als ‘voetbal’? Zelf reikt mijn kennis ter zake niet veel verder dan op café naar de finale van een EK of WK kijken en met veel misbaar doen alsof ik dé specialist ben. Nu schijnt er in het Antwerpse een ploeg te bestaan die ‘den Antwerp’ genoemd wordt. Qua duidelijkheid valt daar iets voor te zeggen. Het goede nieuws is: voornoemde ‘den Antwerp’ kreeg recent een nieuwe trainer. Het slechte nieuws is: het is een Nederlander die bij Ajax ontslagen is vanwege het versturen van zogenaamde ‘dickpics’. Het betreft hier zelf geschoten plaatjes van het mannelijk geslacht die op vernuftige elektronische wijze verspreid worden bij nietsvermoedende personen die menstrueren (je mag niet zomaar ‘vrouwen’ zeggen!).

Om het even anders te formuleren: de trainer in kwestie heet dan wel ‘Over-Mars’, maar het was zijn Snickers, euh… snikkel, die hij appte. Een bizar fenomeen, me dunkt. Want wat probeer je ermee te bereiken? Personen die menstrueren sturen toch ook niet zomaar kittelaarkiekjes naar Jan en alleman? Of wel? Bestaat er trouwens een ‘dickpic’ etiquette? Zijn er voorschriften die je in acht moet nemen? Moet het altijd je eigen ‘dick’ zijn, of mag Dick Cheney ook? Of Dick Advocaat? Moet de in beeld gebrachte roede in opgewonden toestand zijn, of is een slappe leuter beter? En moet die dan in vooraanzicht, of gebruik je beter je profielfoto? Neem je een bolle lens in geval je een micropenis hebt? (Ik vraag het voor een vriend.)

Zoveel vragen, Erwin. Zoveel onderwerpen die de mainstream media weer negeren!

Beste Stijfje

wat een heisa weeral over die piemelportretjes. Alsof het een nieuw fenomeen zou zijn. De dickpic is zo oud als de mensheid man. Wat zeg ik, de fluitfoto is de steunbeer van de kunstgeschiedenis. Van zodra de mensheid het artiestenstatuut ontdekte, was het overal muur tot muur piemels wat de klok sloeg. Het kon over eender wat gaan: bizonjacht, vuurke stook, onaangename ontmoetingen met een holenbeer, er moést een stijve sergeant-majoor bij! Het zal wel een reden gehad hebben waarom ze zichzelf de homo erectus noemden.

Maar ook in latere tijden was het van dattum. De oude Grieken lustten er wel pap van en bij de Romeinen was het snikkel galore. Het voornaamste attribuut van de Egyptische god Min was allesbehalve min en in Japan dragen amandel-ogige maagden gigantische tampeloeren op baldakijnen naar het Kanayama shinto schrijn. Zoals het hoort. Ze verkopen er zelfs penis ijsjes.

Gastronopiet!

Neen Stef, de dickpic, dat is het toppunt van cultuur. Een stijve roede maakt dat de afbeelding klopt! Dat vrijgevige heren dit zomaar gratis delen met de voorwerpen van hun affectie, is van een altruïsme dat zijn gelijke niet kent. En dan krijg je zo’n reacties?!

Paarlen voor de zeugen!

Dierenvriend Erwin,

Hoe is het nog met het egeltje in je tuin? Je aait ‘m toch nog wel regelmatig? Ik vraag het, omdat ik weet dat je een dierenvriend bent, net als ik. Jij houdt van eigenwijze katten en egeltjes. Ik ben dan weer dol op onze chiweenie, een komische en aanhankelijke kruising van een teckel en een chiwawa. Niks mis met een beetje dierenliefde, mits wederzijdse toestemming. Toch kan het mij ook echt te ver gaan.

Zo las ik bij de Nederlandse vrienden van RTLNieuws het verhaal van ene Jitte Groothuis, een mierenspecialist die mieren als huisdier heeft. Volgens hem zijn het ‘intelligente dieren die efficiënter en goedkoper inzetbaar zijn dan honden.’ Dat lijkt me stug. Ik zie nog niet zo snel een blindengeleidemier functioneren. Wel schijnt het zo te zijn dat mieren worden ingezet voor wetenschappelijke proeven. En dus is de organisatie ‘Proefdiervrij’ daar vanzelfsprekend tegen: ‘We weten immers niet of mieren pijn ervaren, en dus hebben we de morele plicht om dat eerst uit te zoeken.’

Laat dat even inzinken. Mieren, dus, he. Maken ze zich druk over. Voor je ’t weet is mierenneuken strafbaar grensoverschrijdend gedrag!

Beste geleedpotige vriend,

waarom altijd zo negatief? Dat die insecten zich eindelijk een beetje nuttig beginnen maken, wordt toch de hoogste tijd? Dat kruipt, zoemt en dat fladdert maar alsof het niets kost en als ze u niet gekloot hebben zijn ze het vergeten! Het is de hoogste tijd dat die grondschuifelaars zich wat positiever opstellen. Dat de aimabele ongewervelden zich verenigen. Een grassroots beweging als het ware.

Insecten zouden het bijvoorbeeld heel goed kunnen doen in de politiek. Dat Vlaams Belangers met mestkevers vergeleken worden wisten we al. Maar er zit meer in.

Als ik Conner Rousseau zie denk ik meteen aan een ‘o-lieveheer!-enbeestje’ en bij Zuhal Demir moeten we zelfs niets verzinnen. De hele CD&V kunnen we door bidsprinkhanen vervangen en de N-VA door roofwespen. De Open-Vld’ers dat zijn zowat de krekels van de politiek. Hashtags tsjirpen en lachen met de werkmieren. De PVDA mogen zandkevers zijn, omdat die rijke grond haten. Onze premier is duidelijk een vlieg. Heeft alles gezien, ontwijkt probleemloos elke mepper en gaat op alles zitten wat niet mag.

En de groenen? O ja de groenen die mogen de pissebedden zijn. Die vind je onder iedere drempel.

Beste Atlantische bondgenoot EURwin,

Terwijl ik dit schrijf is de hoogbejaarde Joe Biden op bezoek in Brussel. Slechte keuze. Ik zou ‘m eerder een bezoekje aan onze kust aanraden, waar hij veel meer leeftijdgenootjes kan ontmoeten. Het programma voor zijn bezoek lag lang op voorhand klaar en de goede mensen van De Morgen zijn zo vriendelijk geweest om het voor ons, de onderhorige kaste, te publiceren.

Zoals wel vaker was hun artikel onnauwkeurig. Ook de timing van een en ander ontbrak volledig. Bij wijze van fektsjek vul ik die hier even aan. Helaas heb ik om veiligheidsredenen enkel het overzicht van de ochtend.

06:00: Bezoek aan het toilet in de hotelkamer.

06:25: Einde bezoek aan het toilet in de hotelkamer.

07:10 De president wordt gewekt.

07:12: Korte sanitaire break.

08:00: Ontbijt, slechts onderbroken door wc-bezoek.

09:00: Vertrek naar het hoofdkwartier van de NAVO.

09:10: Korte tussenstop bij Dixie aan werf op Leopold II laan.

09:15: Aankomst NAVO, verwelkoming en kennismaking met het kleinste kamertje.

09:40: Eerste vergadering met de voltallige NAVO top. De president volgt de meeting via zoom vanop de koer.

Tot hier mijn gegevens, maar we mogen er van uitgaan dat de rest van de dag gelijkaardig verloopt.

Yo Steve Durnay,

ik vermoed dat ze de ‘presidency’ van sleepy Joe later de ‘residency’ gaan noemen zoals in ‘Residentie Avondrust’.

Maar Biden way, heb je dat ook gelezen dat op de Gentse Feesten de helft van de eetkraampjes vrij van vleesjes moet zijn? Hahaha prachtig toch?

Iedereen weet dat de Gentse Feesten, in tegenstelling tot een ex Unesco Cultureel Werelderfgoed als carnaval Aalst, een overmaatse braderie met streken is. Dat het nog engszins te genieten was, lag aan het feit dat men er sloten bier kon hijsen om daarna in een vette worst te happen.

Kijk de groene Khmer, die de dienst uitmaakt in het Pyonyang-aan-de-Leie, had het leven al tot een Danteske kwelling gemaakt door middel van de knip en het circulatieplan. Nu komen er nog eens gestrenge voedselwetten bij.

‘Van uwe kinnen druypt nimmer meer ossenvet, slechts quinoa, tofu ende koneynenfret.’

Maar er is meer Stef, volgens mij probeert Kim Yong Groen daar in de Watteeuw-goelag de rode concurrentie weg te zuiveren. Zie je hem daar al staan? Daar in de Arteveldsla-stad? De toegang geweigerd op de Korenmarkt? Daniel Termont met zijn vleesklak!

Tot volgende week, lookbotersteak!