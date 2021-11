De pennenvriendjes in beate bewondering voor Biden, Anuna en gliberaal De Croo

Wekelijks besnuffelen de pennenvriendjes de media en pennen hun fenomenale bevindingen neer in een onvolprezen correspondentierubriek.

Beste eloquente Erwin,

Ik weet dat jij een liefhebber bent van goed geformuleerde en coherente gedachten, geformuleerd in een verzorgde taal. Ik koester dezelfde fetish. Om die reden ben ik dan ook een grote fan van de prille president der Verenigde Staten, de dartele en verfrissende Joe Biden. Ik bewonder zijn immer dynamische en jeugdige aanblik, maar vooral zijn begeesterende verklaringen, zoals onlangs nog in Glasgow. Ik laat je even meegenieten in een letterlijke transcriptie, maar je kan het filmpje ook hier bekijken.

Joe Biden: ‘En tot slot, zoals u mij al vaak hebt horen zeggen, ik verontschuldig mij, het opbouwen van onze klimaat infrastructuur kan en zou een duurzame economische heropleving moeten aanjagen. Van de allereerste meeting die we hadden, zei ik, en ik verontschuldig mij dat ik mezelf herhaal, maar als ik kijk naar klimaatverandering zie ik jobs. Goede jobs en economische ontwikkeling. Dat is wat ik zie. En tot slot, zoals u mij al vaak hebt horen zeggen, het opbouwen van onze klimaat infrastructuur kan en zou een duurzame economische heropleving moeten aanjagen.’ (sic!)

Briljant! En véél dieper dan het geraas van Donald Trump. Ik kan er niet genoeg van krijgen.

Hier nog een verklaring over inflatie door de pientere president.

Joe Biden: ‘bijvoorbeeld, een van de redenen waarom ik besloot om te spreken over de noodzaak om euh euh, dit dossier aan te pakken en het ijken van sommige prijzen van rundsvlees en kip en andere dingen is dat euh… daarom denk ik dat, ik heb aangegeven, het is daarom dat ik heb aangegeven dat we gaan kijken of er al dan niet een overtreding is van de wetgeving en wat ze doen. Dus er is veel om naar te kijken, maar het komt er uiteindelijk op neer dat ik denk dat , en iedereen die zou verkiezen om – hoe slecht de dingen ook mogen gaan inzake de stijgende prijzen die families helpen, euh pijn doen: verruil deze thanksgiving voor de vorige thanksgiving.’

Wow! Probeer daar maar eens een speld tussen te krijgen!

Welbespraakte Stef,

Joe Biden is zo’n beetje de Charles Michel van Amerika. Net als Charles Michel beseft Cotton Eye Joe dat niemand je op je woorden kan pakken wanneer je totaal onbegrijpbaar bent. Daarom wauwelt Michel er een eind op los. Gaat op de stoel van die tang van een Von Der Leyen zitten. En iedereen lacht en de kinderen wijzen vrolijk naar de tv: ‘Regardez! Monsieur Patate!’ Niemand maalt er om wàt hij zonet gezegd of gedaan heeft.

‘

Twitter

That I can do better’ dacht Ugly Kid Joe en hij liet er eentje vliegen naast Paus Marxistus. Ok er was wat meer bij, maar ‘As in Rome do as the Romans’, dacht Joe Exotic.

Even later lag hij te pitten op de klimaattop in Glasgow. En net als bij Charles ‘triestig-dat-ik-de-bevolking-maar-één-keer-kan-verkopen-voor-Marrakesh’ Michel ziet het er op het eerste zicht onnozel uit maar is het een statement van jewelste. Niet alleen offerde Biden daar zijn schaarse tijd die hij nog over heeft op voor het klimaat, hij ging ook nog eens volop voor de wereldvrede. Want geef toe, wat is er vrediger om naar te kijken dan een vredig soezende ouwe.

Moesten alle wereldleiders zijn zoals Biden, er was nergens nog oorlog noch conflict. Ze zouden er de energie niet voor hebben. Ze zouden enkel nog uit beleefdheid bij mekaar op de koffie gaan. Af en toe eens van een trap flikkeren, maar dat nemen we er maar bij.

Niks dan respect voor die man Stef, niks dan diep respect.

Kameraad Vanmol,

Ik moet iets bekennen. Ik lees De Zondag meestal op maandag. Uiteraard niet in het openbaar, want ik wil er geen gasboete voor krijgen. Trouwens, een gasboete, mag dat nog? Of moet dat een warmtepompboete worden?

Hoedanook: deze maandag kwam ik bij het lezen van De Zondag tot duizelingwekkende nieuwe inzichten. De Zondag bracht namelijk een groot dubbelgesprek met professor Paul De Grauwe en ene Anuna De Wever. Die laatste opende mij de ogen met de uitspraak: ‘Het kapitalisme is onze ondergang.’

Waarop die arme Paul De Grauwe probeerde tegen te spartelen door erop te wijzen dat het kapitalisme extreme armoede doet verdwijnen en ongelijkheden tussen landen doet dalen en blablabla. Alsof dat er toe doet!

Neen, Erwin: het kapitalisme is onze ondergang! En weet je wat nog? De democratie! Daar moeten we ook maar eens mee stoppen. Je hoort het die klimaatactivisten regelmatig zeggen. Van mij mogen ze nog verder gaan. Welvaart is ons ongeluk. Leve de armoede! Energieneutraal is onvoldoende. Leef zonder energie! En heb nu verdorie eens vertrouwen in onze leiders. Zij verdienen het. Laat uw leven centraal aansturen. De geschiedenis bewees al zo vaak hoe succesvol en vredelievend zulke regimes zijn. Dat ik dat verdorie niet eerder inzag. Volgens mij is dat hele klimaatgedoe voor Anuna ook maar een middel. Haar echte doel is eco-mmunistische hegemonie.

Beste Cis-Stef,

Volgens mij vat je dat helemaal verkeerd op. Anuna De CO2ver bedoelt natuurlijk dat het kapitalisme de ondergang betekent voor hààrzelf en haar eco-vriendinnen. Het lijkt me nogal wiedes dat iedereen met iet of wat benul van de beginselen der marktwerking evenals al wie de vergeten kunst der algebra beheert, meteen doorheeft dat haar vlijtig bijeengekrijste standpunten een kostenplaatje meebrengen waar zelfs het duo Bezos-Musk wit rond de neus van wordt.

En wat is er trouwens mis met een beetje communisme? Communisme kan ons de pijnen van het kapitalisme doen vergeten. Alsof je met tandpijn in een vat zuur springt. Die tandpijn ben je meteen vergeten. En even later is ook als de rest opgelost.

Laat die eco-mmunisten maar Stef, ze weten wat ze doen.

Beste federale vriend Erwin,

onze nationale gliberaal, de trots van België, de leider van de ploeg van 11 miljoen heeft het eens goed gezegd daar in Glasgow. ‘Die 41 doden’, sprak Alexander De Croo – want hij was het – ‘die 41 doden bij de overstromingen in juli, dat waren de eerste Belgische klimaatslachtoffers.’

Eindelijk weten we nu wie het Vesderstuwmeer niet preventief ledigde en dan maar tijdens die noodlottige nacht de sluisdeuren openzette met een verwoestende mini tsunami tot gevolg: dat was het klimaat! Stout klimaat! Foei! Zomaar een stuwdam manipuleren!

Het enige jammere aan de prachtige woorden die Alexander De Croo daar sprak, was dat er geen volk in de zaal zat. Zogenaamd vanwege een storm. Jij en ik weten wel beter. Alexander had vooraf de deelnemers bestookt met what’s app berichtjes om af te spreken. En ze hebben hem allemaal afgewezen. Overkomt hem wel vaker.

Beste Stef,

het kan dan wel zijn dat de stuwdamoperator het verschil niet kende tussen open en toe ( ouvrez en fermez lijkt nogal op mekaar ) maar geef toe, het is toch altijd wat met die Walen. Net nu de regering zo goed bezig is! Weet je wel waar de ons regerenden allemaal mee bezig zijn? Neem nu Meryame ‘wie-heeft-mijn-froufrou-gepikt’ Kitir. Wat die allemaal doet! Als ze geen extra geld vrijmaakt om mangroves te redden in Burkina Faso of voor 50 miljoen bomen gaat planten in de Sahel, dan vindt ze nog de tijd om 200 miljoen van uw zuurontstolen centjes richting De Croo te mikken zodat die laatste er de bossen in Congo mee kan redden.

‘Achteraan aanschuiven’ denk je dan als ze in Trooz gaan zeuren over hun ‘eerste wereld’- problemen. Neen, klagen over water ( dat hèbben ze niet in de Sahel! ) of dat er champignons aan de muren groeien.

Hallo! Hallo-oo! Iemand thuis? Het wildseizoen komt er aan! Een beetje ondernemende ziel plukt het schimmelgoud uit de spouw en heeft binnen de kortste keren fondsen genoeg om zijn vochtgebieden te renoveren.

Neen, klagen!

Dat ze een voorbeeld nemen aan Meryame ‘mijn-voorhoofd-heeft-een-eigen-postcode’ Kitir. Die heeft van geld over de balk zwieren een olympische discipline gemaakt. Geen wonder dat ze er zo fit uitziet. Wij zouden dat beter ook doen Stef.

Tot volgende week!