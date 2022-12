De pennenvriendjes schamen zich weer eens niet om te blijven stoken!

Volgens de laatste adviezen van onze raadsman, mag er al eens gelachen worden. Maar voor alle zekerheid houden de pennenvriendjes zich in. We willen tenslotte niemand voor het hoofd stoten in onze wekelijkse mediacorrespondentie. Behalve dan de figuren die voorkomen in deze aflevering. Die dan weer wel.

Hey vuile christenhond Erwin,

Steeds vaker heb ik de indruk dat er in onze contreien te veel jongeren een universitaire opleiding volgen, zodat starters op de arbeidsmarkt al een master Germaanse talen moeten voorleggen om een parkeerboete te mogen schrijven. De olijke knakkers van de taliban in Afghanistan zijn wat dat betreft heel vooruitziend. Zij willen een gebeurlijk teveel aan hoog geschoolden voorkomen door vrouwen de toegang tot universiteiten te verbieden. Dat lijkt me dan ook weer een tikje drastisch

Weet je nog Erwin, in de zomer van 2021? We waren toen zelf in het Westen ook al goed bezig met gelaatsbedekkende maatregelen omwille van een laboratoriumongelukje in China. Misschien dat journalisten daarom ook welwillender stonden tegenover de boerka-boeren die plots Afghanistan weer veroverden. Als we sommige artikels uit die tijd mochten geloven, zou de nieuwe next level taliban 2.0 veel gematigder zijn voor mens, vrouw en huisdier. Een groen-linkse tuthola uit Deventer tweette zelfs dat ‘het een goed teken is dat Afghanistan snel valt want de taliban geniet steun van de bevolking’.

Hoera! Deze taliban zou verkrachte vrouwen niet meer op barbaarse wijze stenigen. Deze taliban beloofde daarbij uitsluitend duurzaam getrommelde basalt keien te gebruiken zonder scherpe randen. Homoseksuele personen met een andere geaardheid werden slechts van middelhoge gebouwen gegooid. En ex-moslims enkel op een brandstapel wanneer de luchtkwaliteit zulks toelaat. Leve deze taliban! Of om het met Raymond van het Groenewoud te zingen: ‘Sharia, Sharia, ik hou van jou!’

Gelukkig hebben wij in het Westen de kunst van het wegkijken geperfectioneerd tot ongekende hoogten.

Hey Jo met de Talibanjo!

Dat het huilen met alles wat als een hoofddeksel kan beschouwd worden, en dat allemaal tegelijk op, is met onze pers het grootste understatement sinds Julius Caesar zei: ‘Mannen, deze kritiek steekt toch een beetje!’ Neem nu de laatste pennenvrucht (je kan het ook ‘pennendoerian’ noemen, zo hard stinkt het) van Karel Verhoeven in De Standaard. Karel Verhoeven is daar hoofdredacteur, dus er is niemand die zegt: ‘Karel zou je dat wel doen? Dit slaat nergens op.’

Wie Karel Verhoeven niet kent: Karel lijkt onder welke belichting ook, steeds op die onsympathieke tante die u elk jaar een pen van het merk Parker cadeau deed, verpakt in een portie misprijzen die ze toch nog koesterde, niettegenstaande ze geen enkele illusie had omtrent uw slaagkansen in de loterij die wij het leven noemen.

Maar laten wij even het schrijfsel van tante Karla onder ogenschouw nemen. Tante Ka vindt dat we ons nog niet genoeg schamen. Er was al vliegschaamte en vleesschaamte en nu is er ook – tadaaa! – stookschaamte.

Stel u voor Stef, op een moment dat heel het land der vroede vaderen in laagjes gekleed met zeventien fleecen voor een gedoofde haard zit te snotteren om niet geheel failliet te gaan, komt de kruising tussen ‘predator’ en Misses Doubtfire even vertellen dat we ons moeten schamen om te stoken. Neen, erger nog. We schamen ons nog niet rap genoeg! Er zit te weinig vaart in het geschaam!

Heeft Karel De Groteske zelf geen last van drukschaamte? Zo hele bossen kappen om wat belegen nieuws op te drukken en de dag erna in de kanariekooi te leggen? Dat lijkt me toch heel 2020! En al die CO2-uitstoot voor de distributie, om nog maar te zwijgen over de corruptie met subsidies die onze nationale posterijen ontwricht.

Zou Karel De Niet-kale beseffen dat hij zelf een ‘aanstoker’ van al dat gestook is? Waarmee worden al die houtkachels aangestoken denk je? Met zijn gazet!

Beste Sterwin,

Je zal het met mij eens zijn dat Jeremy Clarkson een grote ster is. Met een lengte van 1,96 meter, het succesvolste autoprogramma ooit (Top Gear tot 2015) en een wekelijkse column in The Sunday Times en The Sun, is hij bepaald geen armlastige sukkelaar zoals jij en ik. Wel mist hij in zijn geschriften de fijnbesnaardheid en subtiliteit, zo kenmerkend voor onze eigen correspondentie. Sterker nog: Clarkson kan wel eens onkies, grof en astrant uit de hoek komen. Zo schreef hij recent in The Sun over zijn viscerale afkeer voor Meghan Markle, je weet wel: de Yoko Ono van het Britse koningshuis.

Op zich maakt het mij niet uit wat Clarkson schrijft. Dat het volk haar met uitwerpselen dient te bekogelen, dat ze niet kan parkeren of dat ze buitenspel niet snapt…. het zal wel.

Wat mij zorgen baart, is dat Britse politici nu de krant oproepen om actie te ondernemen tegen Clarkson. Het was weer van ’toxische mannelijkheid’ hier en ‘arme vrouw belagen’ daar. Alsof het niet zo is dat Meghan Markle een dikke deal met Netflix ter beschikking heeft als pr-wapen en verdienmodel.

Maar erger nog: stel dat het politici bij ons op ideeën brengt. Als ik Walldorf, Brusselmans of Sanctorum heette, ik zou me zorgen beginnen maken. Gelukkig beledigen wij nooit iemand en zeker geen vrouwen. Behalve dan dat kalf van een Van der Straeten. En die vervelende schijtkont van een Siska Schoeters die weer meent een vibrator te moeten promoten. Maar verder? Euh… Ik moet stoppen want mijn blad is vol.

Beste vibrerende vriend,

Ik heb die kerstkaart van Siska Schoeters ook gezien. Maar ze heeft die meteen weer ingetrokken toen bleek dat die vibrator meer verdiende dan zijzelf. Siska is daar nogal gevoelig aan. Ze vond het al niet kunnen dat Niels De Stadsbader – ook een plastieken lul – een inkomen betrok dat vele malen het hare oversteeg. Exit Satisfyer dus!

Pas op! Ik vind dat ook onrechtvaardig. Als ik per ongeluk mijn tv aanzet doordat ik lompweg op de afstandsbediening trap of zo, dan zal ik veel meer plezier beleven aan het zien van een Siska dan aan een Niels De Spatader. Ik heb het trouwens niet op wat men ‘coryfeeën’ noemt. Dat woord doet me altijd denken aan sterren als La Esterella , Tony Corsari of Tante Terry.

Een openbare omroep hoort geen sterren te kopen. Laat wat commercieel is over aan commerciële omroepen. Geef mij maar een VRT als een Noord-Koreaanse staatstelevisie. Dat is tenminste duidelijk. Je weet wat je krijgt: staatspropaganda. Kathleen Cools in kaki met een rode zakdoek om de hals geknoopt. Bart Schols met een bordje ‘nuttige idioot’ rond de hals. Lieven Verstraeten met een stevige Stalin-snor en Lisbeth Imbo met een goelagse glimlach.

Duidelijkheid Stef, we worden er allemaal beter van!

Tot volgende week, erotheek!