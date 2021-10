De pennenvriendjes waarschuwen voor recente gezondheidswaarschuwingen

Wekelijks bladeren de pennenvriendjes door de kranten en pennen hun fenomenale bevindingen neer in een onvolprezen correspondentierubriek.

Goede Erwin,

het ontroerde mij deze week hoe sereen en terughoudend de media zich opstelden in het proces Bart De Pauw. Grote klasse! Ze zouden daar ook elke dag totaal ongepast kunnen staan met hun camera’s wanneer de gevallen held aankomt bij het gerechtsgebouw. Kranten hadden ook live verslagen kunnen brengen van elk goor detail in de rechtszaal. Maar niets van dat alles. Want onze media, Erwin, die houden de dingen graag proportioneel. Afgewogen. Doordacht.

Net zoals de experten van de World Health Organisation dat ook steeds doen. De WHO heeft aangekondigd dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor onze gezondheid. Daar werd ik wel even stil van. Tenslotte zijn dit ook de mensen die voorspelden dat een ziekte met een bijzonder lage mortaliteitsratio mondiaal dood en verderf zou zaaien. En dat konden ze zo correct voorspellen, door simpelweg de definitie van ‘pandemie’ aan te passen! Geniaal!

Gelukkig hebben we toen draconisch ingegrepen, de wereldeconomie een dreun van jewelste gegeven, ons sociaal leven de nek omgewrongen en de democratie afgeschaft, of het zou wat geweest zijn! Ik mag hopen dat we nu voor het klimaat nog véél meer draconische maatregelen nemen. Er is nog marge genoeg om dat schuldgevoel aan te wakkeren, het leven onaangenamer te maken en de welvaart te vernietigen. Kortom: werk aan de winkel! (Liefst thuiswerk.)

Hey Stefinitie,

je kan over de WHO lelijke dingen zeggen ( dat ze gesponsord worden door de grootste smeerlappen van deze planeet om maar iets te zeggen) maar dat neemt niet weg dat niet àlles wat ze doen slecht is. Niemand is 100% slecht. Marc Dutroux is bijvoorbeeld nooit lid geweest van de Open VLD.

Omdat er sinds de Spaanse griep van 1919 geen echte epidemie meer was en de WHO dat veels te weinig vond, hebben ze, zoals je al zei, de definitie van pandemie aangepast.

Maar is dat geen geweldig idee? Steek geen moeite in het veranderen van dingen die niet werken, verander gewoon de definitie!

Zeg niet ‘Open VLD zakt in Antwerpen onder de 5% ‘. Zeg: ‘Open VLD valt de vijand in de rug aan’.

Zeg niet ‘Proces Bart De Pauw’. Zeg ‘Graafwerken Vlaamse pers richting aardkern’.

Zeg niet ‘Vlaamse werkende singles hoogst belaste groep ter wereld’. Zeg: ‘lelijk maar gul!’

Positief zijn, iedereen kan dat maar je moet wìllen!

Flinke Erwin,

ik hoor dat jij ook dit jaar heel braaf bent geweest en dat doet Sinterklaas veel plezier. Vroeger zou de goedheilige man zijn kleurige Piet vervolgens opdracht hebben gegeven om je een handvol ‘nic-nacjes’ toe te werpen. En in Nederland zouden dat ‘pepernoten’ zijn. Een soort harde, kleine, kruidige speculaas-achtige halve bolletjes waar ook nog eens anijs in verwerkt zit, want té lekker moet het nu ook weer niet worden. Al generaties lang gooien Pieten doorheen de lage landen kwistig met snoepgoed naar de kindjes. Edoch, Erwin, is dat nog wel conform de tijdsgeest? En is dat allemaal wel veilig? Is de kans niet veel te groot dat een kindje met van de grond opgeraapte snoepjes teveel natuurlijke immuniteit zou verwerven?

Gelukkig zijn daar de Nederlandse gezondheidsdiensten. Die adviseren de Sinten en hun logistieke co-workers om niet langer te gooien met snoepgoed. Zelfs het gegraai in zakken of het uitdelen van snoep via de handen kan er voor zorgen dat kindjes in contact komen met virussen! Misschien is het beter dat Piet het snoepgoed in de mond neemt en zo oraal inbrengt bij de kindjes? Of eventueel dat kleine grut vacuüm in te pakken, alvorens een Sinterklaasintrede bij te wonen. Wat een mooie, perfecte samenleving zijn we aan het worden!

Stoute Stef,

ik heb me ooit eens laten meeslepen in een experiment nadat ik ergens las dat tijgerbalsem op het scrotum als een afrodisiacum zou werken. Sindsdien krimp ik bij het woord ‘pepernoten’. Maar dit volledig terzijde. Voorts kan er voor mij geen vervuiling genoeg zijn. Al dat steriel gedoe dat is aan mij niet besteed. De jonge generatie kan tegen niets meer. Weet je waarom Stef? Omdat ze de kans niet hebben gehad weerstand op te bouwen!

Het gezondste dat ons ooit overkwam was de gezonde zeelucht gaan opsnuiven nadat we 100 km afgelegd hadden in een auto met een kettingrokende vader die u tijdens die rit een minimum minimorum van drie safletten rond uw oren toegediend had terwijl moeder in doodsangst schreeuwde ‘ROMAIN KIJK ALSTUBLIEF VOOR U OP DE AUTOSTRADE!’ Daarna maakte hij alles goed door ons op het strand eens van zijn fles export te laten drinken. Vervolgens weigerde hij als een echte vent zich te laten insmeren. Met als gevolg dat hij tot in de derde graad brandwonden had. Met als gevolg dat het minimum minimorum van safletten rond de oren op de terugweg op zijn minst verdubbeld was.

Zo’n pastoraal gezond vertier, bestaat niet meer, Stef.

Beste Batman Erwin,

de nieuwe superman heet Jon Kent. De zoon van Clark. En er is groot nieuws, want Jon eet van twee walletjes. Zijn mes snijdt langs beide kanten. Hij knabbelt al eens aan het tapijtje van een vriendin, maar vindt de amandelen van zijn beste vriend ook tongstrelend. En als je ‘m niet meteen vindt, is hij ribbedebie naar Holebi. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat heel verrassend nieuws is. Tenslotte droeg zijn vader ook al jaren zijn onderbroek boven zijn broek. Om nog te zwijgen van zijn eeuwige rode cape en blauwe sixpack. Wie gaat er nu zo gekleed naar zijn werk? En dan die S op zijn borstkas. De S van ‘Ssssùper, man!’.

Het is net als met prinses Amalia in Nederland. Kan de dochter van Willem Alexander koningin worden als ze met een vrouw trouwt? Ja hoor. Zo kan de zoon van Clark Kent rustig Superman blijven, ook als hij niet kan kiezen tussen muis of pielemuis.

Al zegt een klein stemmetje in mij dat een en ander heel misschien toch iets té gretig gepromoot wordt. Zo schreef de Zondag over een recordaantal transgenders dat zich dit jaar al aanmeldde bij het UZ Gent. Vorig jaar waren dat er 769, dit jaar zijn dat er al 694 tot september. Waarvan 90 kinderen tussen 4 en 11 jaar… Die krijgen niet meteen een behandeling, gelukkig. Maar het is toch wel euh… véél. Misschien mag de promotiecampagne een tikje minder? Dus, lieve filmmakers, kom toch niet te snel af met ‘De avonturen van Supertrans’.

Yo Superstef,

wat een mens tegenwoordig allemaal leest! Superman, voorheen de zwerkdoorklievende, testosterondoordrongen man van staal is zowaar een kryptomietje geworden.

Ik las ergens dat het testosteronniveau van een hedendaagse dertiger ver ligt onder dat van een vijfenzestiger van honderd jaar geleden? Dus op die manier kan je wel zeggen dat Supercisje meegaat met zijn tijd.

In onze tijd hadden wij geen tesosteron tekort. Testosteron dat wij hadden! Ons moeder zei dat dikwijls: ‘is dat daar bijna gedaan met al dat testosteron!’ En wanneer Maïke van iets verder in de straat passeerde dan schoot het testosteron door het plafond! En het was nu niet dat we plafonds op overschot hadden. Misschien moeten we terug wat meer testosteron in onze maatschappij pompen. Dat iedereen weer wat meer ballen krijgt! ( Maar wel voorzichtig met de tijgerbalsem).