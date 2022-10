De saga rond oligarch Oleg Deripaska

De Russische oligarch Oleg Deripaska wordt in de VS vervolgd wegens inbreuken tegen de hem opgelegde sancties. Deripaska is een van de belangrijkste oligarchen rond Poetin en staat sinds april 2022 ook op de Europese sanctielijst. Al vond blijkbaar niet iedereen dat hij daar thuis hoorde. Duitse onderzoeksjournalisten van ARD en Die Zeit onthulden in maart dat Deripaska van de eerste ontwerplijst werd geschrapt. Zijn financiële en economische banden met Oostenrijk zouden daarin een rol hebben gespeeld. Oleg Deripaska is…

De Russische oligarch Oleg Deripaska wordt in de VS vervolgd wegens inbreuken tegen de hem opgelegde sancties. Deripaska is een van de belangrijkste oligarchen rond Poetin en staat sinds april 2022 ook op de Europese sanctielijst. Al vond blijkbaar niet iedereen dat hij daar thuis hoorde. Duitse onderzoeksjournalisten van ARD en Die Zeit onthulden in maart dat Deripaska van de eerste ontwerplijst werd geschrapt. Zijn financiële en economische banden met Oostenrijk zouden daarin een rol hebben gespeeld.

Oleg Deripaska is de jongste Rus die miljardair werd in de jaren ’90. Dankzij zijn nauwe banden met toenmalig Russisch president Boris Jeltsin kon hij zich via de aluminiumindustrie opwerken tot één van de rijkste oligarchen na de val van de Sovjetunie. Die rijkdom en zijn belangen in cruciale industrieën maken van hem een vertrouweling van president Poetin. Zo is hij eigenaar van de Russische Military Industrial Company die het pantserinfanterievoertuig BTR-80 produceert. Het Russische leger gebruikt dit voertuig massaal in de oorlog in Oekraïne. Dat Deripaska aan de oorlog verdient is boven elke twijfel verheven.

Vandaar dat het verbazingwekkend was dat Deripaska van de oorspronkelijke Europese sanctielijst geschrapt werd. Al staat hij er wel op sinds 8 april. Volgens onderzoeksjournalisten van het Duitse ADR en Die Zeit trachtten vooral invloedrijke spelers uit Oostenrijk hem weg te houden uit de sanctielijst. De oligarch had namelijk via zijn Cypriotische investeringsholding Rasperia Trading Ltd een blokkeringsbelang in de Oostenrijkse bouwmultinational STRABAG. Samen met de Haselsteiner familie die de CEO levert, de Oostenrijkse Raiffeissen en UNIQA vormde Rasperia een syndicaat dat 86% van STRABAG in handen heeft. STRABAG is over heel de wereld actief als bouwbedrijf in verschillende grote infrastructuurprojecten. In Europa, maar ook in China, India, Canada en op het Arabische schiereiland.

Op 15 maart dit jaar deelde de familie Haselsteiner in een officiële persmededeling mee dat het syndicaat de banden met Rasperia opzegde. Daarmee wil de meerderheidsaandeelhouder zich distantiëren van Deripaska, al blijft hij wel via zijn holding een belangrijke mede-eigenaar.

Storm in Lech

In de nasleep van het onderzoek van de Duitse journalisten stak er een storm op boven het luxe skioord Lech in Vorarlberg, populair bij gegoede Vlamingen en Nederlanders, waaronder het Huis van Oranje. Deripaska kocht in 2007 in Lech het oude en leegstaande achttien bedden tellende hotel Aurelio voor een geschatte 9 miljoen euro. Toen daarover destijds in de lokale pers vragen werden gesteld, verklaarde de vermoedelijke tussenpersoon dat hij eenieder die hem met de deal in verband bracht een proces zou aandoen. Officieel wou niemand iets met de zaak te maken hebben, al ging de deal door en verdiende iemand uit Lech hier een fortuin aan.

Nadien bouwde Deripaska op de plaats van het oude hotel een luxueus complex bestaande uit chalets en een welnesshotel met restaurant. In maart spraken de Duitse journalisten met de directeur van de toeristische dienst van Lech, Hermann Fercher. Die liet zich ontvallen dat hij Deripaska dankbaar was en moest feliciteren met de investering die hij in het skigebied had gedaan. Grote verontwaardiging was zijn deel. De Lechner burgemeester Gerhard Lucian ging zelfs zover de journalisten te beschuldigen van oneerlijke berichtgeving en knip-en-plakwerk tijdens de montage.

Deripaska had ondertussen de bui al zien hangen en verkocht begin maart zijn belang in Aurelio aan de Gost-hotelgroep, eigendom van zijn neef. Op die manier bleef Aurelio in de familie, zonder door mogelijke sancties te worden getroffen. Dat heel deze affaire in Lech heel gevoelig ligt mag blijken uit het feit dat de zaakvoerder van Aurelio tot op de dag van vandaag elke betrokkenheid van Russen in zijn zaak publiekelijk ontkent.

Belgische link

Deripaska heeft ook banden met België. In 2014 werd hij door de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking in verdenking gesteld van witwaspraktijken. In 2016 werd de zaak geseponeerd. Door de stopzetting van dit onderzoek stond voor Deripaska de weg open om een Cypriotisch ‘gouden paspoort’ te verwerven. Daardoor heeft hij zich comfortabel in de EU genesteld en is het moeilijk om hem als Russisch oligarch aan te pakken.

Deze hele geschiedenis toont aan dat Russische oligarchen zoals Deripaska zich een weg wisten te banen in de westerse economische ruimte. Door het investeren van hun miljarden in de reguliere Europese economie trachten zij hun fortuin veilig te stellen. Het feit dat dit jarenlang werd getolereerd door de bevoegde instanties zorgt er nu voor dat het moeilijk is om dit soort figuren te raken waar het hen pijn doet: in hun portemonnee. Want al wil niemand openlijk in verband gebracht worden met hen, als het er op aankomt is men niet vies van hun geld. De hebzucht van belangrijke Europese economische spelers maakt hen zo medeplichtig aan wat er in Oekraïne gebeurt. Het draait niet enkel om gas.