De schokkende selfie

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat moeten vele mensen gedacht hebben toen ze de selfie zagen die de voorzitter van de MR Georges-Louis Bouchez gemaakt had met Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan zijn zijde gedrukt. In de achtergrond doet Meyrem Almaci (Groen) als een juichende derde er met een clowneske vreugdedans alles aan om op te vallen. Mensen worden besmet en gaan dood, maar politici maken vrolijke selfies.

Almaci

Waarom is Meyrem Almaci zo uitgelaten, mag men zich toch wel afvragen. In de context van de grootste gezondheidscrisis sinds een eeuw is haar gedrag toch enigszins verwonderlijk. Het kan toch ook niet zijn dat haar uiting van goed humeur een gevolg is van de opiniepeiling van zaterdag waarin haar partij verder wegzakt. Die lage cijfers zijn een onvermijdelijk gevolg van de catastrofale beslissing van Groen om na het totaal onverwachte tegenvallende verkiezingsresultaat gewoon verder te doen, alsof er niets gebeurd was. De euforie op het gezicht van Almaci kan enkel ingegeven zijn door het vooruitzicht op groene ministerposten in een toekomstige Vivaldi-regering, in de hoop dat die alle kritiek op haar beleid en de crisis in haar partij zou doen verstommen…

Rutten

Maar wat dan gezegd van Gwendolyn Rutten, de voormalige mirakelvoorzitter van de Vlaamse liberalen? Kan haar brede glimlach anders verklaard worden dan door het gevoel dat ze haar eigen partijbelangen gered heeft? Door zich in de armen van George-Louis Bouchez te sluiten is zij volop medeplichtig aan het politiek spel dat die gespeeld heeft. Voor haar Franstalige ambtsgenoot was ’s lands belang helemaal ondergeschikt aan zijn gepoker om de MR verder boven haar gewicht te laten boksen: met 7.6% van de stemmen de premier en vier ministers te leveren, is niet slecht voor een partij met ook nog een Europese president en commissaris. Zonder enige twijfel een unieke prestatie in de Belgische politieke geschiedenis.

Bouchez

Maar Rutten vergist zich als zij denkt dat Bouchez haar vriendelijk tegen zich aandrukt. Zij verwart een omhelzing met wat die in werkelijkheid is: een wurggreep. Bij Bouchez is alles anders dan je denkt. Net zoals zijn ‘just-out-of-bed’-kapsel, dat alles behalve het gevolg is van jongensachtige nonchalantie, maar het resultaat van lang en ijdel werk voor de ochtendlijke spiegel. Geen woord Nederlands zal Bouchez tegen Rutten gesproken hebben, want hij wil terug naar la Belgique de papa, of liever nog dat van de papa van opa, dat enkel in version française bestond. Samen met zijn beste vijand Paul Magnette heeft Bouchez zondag de Vlaamse partijen op een nooit geziene manier vernederd, door op een nachtelijk akkoord terug te komen. Rutten wou de pijn in haar rug niet voelen tijdens deze nacht van de lange messen, omdat zij alleen aan de liberale belangen dacht. Voor de komende nieuwe voorzitter van de Vlaamse liberalen wordt het behoorlijk puinruimen om de partij levend te houden.

Olijk trio

Kan het dat olijke drietal Bouchez, Rutten en Almaci wat schelen dat er door het afwijzen van een noodregering zelfs geen begin van maatregel kan genomen worden om het steeds groter wordende begrotingstekort aan te pakken? Neen, met deze selfie is de lichtzinnigheid van deze onverantwoordelijke generatie zogenaamde toppolitici eens te meer bewezen. Ze zijn er niet mee bezig dat het land aan de rand van de afgrond staat. Lachend zetten ze een stapje verder. Met de strijd tegen het coronavirus zijn ze eigenlijk ook niet bezig. Want het hele circus van de laatste dagen was niet nodig om de rompregering Wilmès op dat vlak actief te laten zijn. De enige echte reden achter deze schokkende selfie is ongepaste zelfvoldaanheid, tevredenheid dat de politieke eigenbelangen gediend zijn. Bouchez houdt zijn ministers, Rutten moet Alexander Decroo niet naar huis sturen en Almaci is zo blij dat ze er bij mag zijn.

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken kan nog steeds niet geloven dat hij zoveel geschenken krijgt van de andere partijen…