De Warmste Week als satanische kwelling

Terwijl ‘het proces van de eeuw’ zich langzaam op gang trekt – al is die eeuw nog jong, wie weet wat staat ons nog te wachten-, beklagen de heren terroristen zich over hun behandeling. Nadat de glazen kooien -kostprijs 250.000 euro- weer moesten worden afgebroken omdat ze er zich wat benauwd in voelden, zijn ze nu ook ongelukkig omwille van de transportmodaliteiten tussen de gevangenis van Haren en het justitiepaleis: geblinddoekt en met een koptelefoon waarin heavy metal klanken toeteren. Dat is een standaardprocedure bij verdachten van dit kaliber om eventuele ontsnappingsplannen wat te ontmoedigen. ‘Satanische kwellingen’, foetert Mohamed Abrini, alias de man met het hoedje. De advocaten zwaaien met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Neen, deze mislukte martelaar van Allah voelt zich niet respectvol behandeld. We voelen met hem mee.

Anale inspectie

En dan is er nog de intieme naaktfouillering alvorens ze naar de rechtszaal vertrekken. Mensonterend, klinkt het. Zou het? Dat beroep op ‘mensenrechten’ klinkt ridicuul, gelet op het onmenselijk leed dat die terroristen veroorzaakt hebben, en op hun eigen misprijzen voor de rechtstaat. Behalve als het de jihadi’s goed uitkomt, want Mohamed Abrini, die al in Frankrijk tot levenslang is veroordeeld, zou graag zijn straf in België uitzitten omdat levenslang hier in de praktijk neerkomt op maximum 20 jaar. Slim bekeken.

Overigens is die anale inspectie verre van overbodig, gelet op de populariteit van die techniek bij onder meer drugsmokkelaars. Men moet met zijn tijd meegaan. Als een voetbalsupporter probleemloos een vuurpijl in zijn reet kan opbergen, dan kan dat ook geen moeite teveel zijn als Allah het wil. Of Abrini die inspectie leuk vindt of niet, doet helemaal niet ter zake, en gelukkig houdt zelfs de Liga voor de Rechten van de Mens zich hier op de vlakte.

Mensenrechten inroepen om procedurekwesties op te starten en processen te rekken, is een techniek waarin de legendarische strafpleiter Hans Rieder school heeft gemaakt. Criminelen werden tot slachtoffers gepromoveerd, ‘mishandeld en vernederd’ door het systeem, waarbij Rieder zich echt als een witte ridder opriep, altijd weer zwaaiend met artikels uit dat Europese Mensenrechtenverdrag. Deze groteske strategie is niet onschuldig. Heel de komedie van de glazen hokken die weer moesten worden afgebroken, de klachten wegens ‘foltering met satanische muziek’, het dodelijke serieux waarmee de strafpleiters dit surrealisme van de omgekeerde wereld volhouden, het laat bij het publiek een gevoel van vervreemding en perplexiteit na. Recht dat verdort tot kleine lettertjes en op geen enkele morele grondslag meer is gebaseerd, maakt de rechtstaat kapot.

Emo-porno

Ondertussen is de jaarlijkse wedstrijd deugpronken, genaamd De Warmste Week, van start gegaan, waarin de openbare omroep haar huisvedetten, van Niels Destadsbader over Bart Peeters tot Pommelien Thijs, optrommelt voor een luidruchtige goede doelenshow. Dit keer is Hasselt de plaats van gebeuren, de zelfverklaarde hoofdstad van de smaak, maar eigenlijk vooral het epicentrum van de knulligheid, door Stevaert omgezet in het welbekende sprookje van de gratispolitiek.

Wat dit met de geïnspecteerde kont van Abrini te maken heeft? Alles. Akkoord, dit jaargetijde verdraagt wel wat kitsj en meligheid, maar er hangt iets ziekelijks over die Warmste Week. De mediagestuurde demonstratie in filantropie ontaardt namelijk in een euforische draaikolk van hypersentimentaliteit, mensen die alsmaar lachen, wenen, knuffelen, opgehitst door kassagerinkel en cijfergetoeter over binnenkomende giften. De Warmste Week is aberrante emo-porno waar psychiater Dirk De Wachter zich eens moet over buigen.

Ondertussen draaien de StuBru-jongens en meisjes plaatjes tot ze er letterlijk bij vallen. Alles draait rond ‘verbinding’ en enthousiasme, maar dan op de manische wijze van een kermisbeer die op gloeiende kolen danst. Dit soort obsessionele hoerasfeer duidt men vandaag aan als ‘toxische positiviteit’, iets wat bij mediafiguren nog al eens voorkomt: lachen ook als er niets te lachen valt, warmte als kleverigheid, de zelfbegoocheling van de roze bril. In de politiek heeft Guy Verhofstadt die eeuwige smile proberen te verkopen, vanachter zijn konijnentanden. Met groot succes, zie de warme truien.

De grote pot

Die emo-retoriek van de Grote Verbinding is behalve sentimenteel ook vaderlandslievend. Geen VRT-goodwill-actie zonder Belgisch parfum. Wie positief is denkt solidair, unitair, en dan zijn we bij de missie van de Koning Boudewijnstichting, die de campagne financieel helemaal controleert. De VRT is dan eigenlijk maar het mediaplatform, de Stichting casht.

Zo is het niet meer mogelijk om te bepalen aan wie u geld doneert. Alles gaat in de grote pot van de Warmste Week, die het verder doorsluist naar de Koning Boudewijn Stichting, waar ze en petit comité beslissen wie wat krijgt. Deze filantropische vereniging, door Boudewijn himself in 1976 opgericht, verdeelt dan verder uwe bijdragen volgens de criteria van de sociale cohesie.

Het blijft in de familie: een van de belangrijkste begunstigden van deze Stichting is het Koning Filips Fonds, dat ‘de gemeenschappen van dit land dichter bij elkaar wil brengen’. Lees: de eenheid van België wil bevorderen. Vanuit het standpunt van de monarchie is dat ook perfect logisch. Maar men moet ons niet wijsmaken dat de stroopfabriek van de Warmste Week, de filantropie van Boudewijnstichting en het patriottisme van het Filips Fonds geen verbonden vaten zijn.

Maar ondertussen moeten wel de mensenrechten gerespecteerd worden. Laten we het zo stellen: als Mohamed Abrini zijn gram haalt wegens het ‘satanisch muziekje’ in zijn koptelefoon, dan roep ik ook de mensenrechten in om die Warmste Week aan te klagen wegens mentale terreur en doctrinaire dwangvoeding. De bal ligt dan in Straatsburg bij het hoogste rechtscollege, dat hoogdringend moet uitmaken welk minimaal veiligheidsprotocol van toepassing is in de anale krochten van de man-met-het-hoedje. Dezelfde post-Beethoveniaanse sfeermuziek kan dan gebruikt worden om de Hasseltse straten te ontstoppen en Pommeliens scheetjes naar het Albertkanaal af te voeren, alwaar Boudewijn en Steve er zich verder over zullen ontfermen. Het komt goed, heb vertrouwen, neen, weg die middenvinger.