De wind waait uit het Oosten

Op 9 mei stond Vladimir Poetin tegen de verwachting van velen toch nog hoogstpersoonlijk voor zijn troepen op het Rode Plein. In zijn toespraak legde hij de redenen uit voor de misère in Oekraïne: ‘Het Oekraïense volk is een gijzelaar geworden van de staatsgreep en het criminele regime van hun westerse meesters, een ruilmiddel bij de uitvoering van hun wrede, op eigenbelang gerichte plannen’.

Poetin eindigde met een link tussen de Russische invasie en de strijd tegen nazi-Duitsland. ‘Tijdens de Grote Patriottische Oorlog hebben onze heldhaftige voorouders bewezen dat er niets sterker, krachtiger en betrouwbaarder is dan onze eenheid. Niets ter wereld is sterker dan onze liefde voor het vaderland. Leve Rusland! Leve onze dappere strijdkrachten! Op de overwinning! Proost!’ De parade was duidelijk korter dan in voorgaande jaren: 8.000 militairen gaven acte de présence. Er was geen vliegshow en er reden maar één T-34 tank en enkele pantservoertuigen mee.

Mok met Duitse adelaar

Tegelijkertijd werd dit jaar ook in Berlijn — waar eens de steen des aanstoots werd gelegd voor de Grote Patriottische oorlog — volop geproost. De Russische ambassadeur had volgens de Berliner Zeitung (BZ) een bont Duits gezelschap uitgenodigd in het historische pand aan de prachtvolle laan Unter den Linden. Zo maakten onder andere Egon Krenz, de laatste secretaris-generaal van het Centraal Comité van de DDR, Klaus Ernst, voormalig vakbondsman en afgevaardigde in de Bondsdag voor Die Linke, Tino Chrupalla en Alexander Gauland van de Alternative für Deutschland (AfD) hun opwachting.

Spraakmakend middelpunt vormden ex-bondskanselier Gerhard Schröder en zijn echtgenote So-yeon Schröder-Kim. Chrupalla, voorzitter van de AfD, tweette de volgende dag: ‘Gisteren was ik op de receptie van @RusBotschaft ter gelegenheid van het einde van de oorlog. Niet om te bedanken voor de bevrijding, zoals de #BZ schrijft, maar om de Duitse kijk op de geschiedenis en het heden uit te leggen. Mijn cadeau: een mok met een Pruisische adelaar. Voor vrede en verzoening!’

Opa is een klootzak

In de Donbas gaat de strijd inmiddels verwoed verder. Nadat hij de afgelopen weken al dreigde zijn in gevangenissen en strafkampen gerekruteerde huurlingen terug te trekken uit de verbeten strijd rond het zwaar geteisterde stadje Bachmoet, richtte Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zich pijlen niet langer alleen op de legerleiding, maar ook op een niet nader aangeduide opa. In een video op zijn Telegram-kanaal klaagde de voormalige gedetineerde over het uitblijven van munitie die in reserve zou worden gehouden: ‘Die gelukkige opa denkt dat alles goed met hem gaat. En wat moet het land verder doen? Als hij gelijk krijgt, God zegene ons allen. Maar wat moet het land doen, wat moeten onze kinderen, kleinkinderen, het toekomstige Rusland doen, en hoe moeten we de oorlog winnen als plotseling heel toevallig blijkt — ik roep maar iets hè — dat die opa een volslagen klootzak is?’

Woordvoerder van de oorlog

Joeri Podoljaka is een van de oprichters van de nieuwssite naspravdi.info. De 48-jarige blogger en miljonair noemt zichzelf ‘woordvoerder van de oorlog’ en wordt door justitie in zijn geboortestreek Soemy gezocht wegens rechtvaardiging van de Russische invasie. Over de strijd rond Bachmoet schreef hij op 12 mei:

‘De vijand slaat toe in kortere uitbarstingen, eerst in het noorden vanuit Seversk, dan ten zuiden van Ivanovskoje en vandaag in het centrum bij Bogdanovskoje. Telkens slaagt de tegenstander erin de vooruitgeschoven posities in te nemen van reguliere eenheden van de Russische strijdkrachten die een duidelijk lager niveau van gevechtstraining hebben dan die van Wagner. Zoals gezegd zijn de hoofdtroepen tot dusver aan beide zijden nog niet in de strijd ingezet. Eenheden van Wagner proberen wanhopig de Oekraïense Strijdkrachten in Artjomovsk (Russische naam voor Bachmoet, nvda) af te maken, wat ze langzaam maar zeker met succes doen. Dit zal naar verwachting een deel van de troepen vrijmaken om de vijandelijke tegenaanval te blokkeren die zich uiteraard in een escalerend patroon verder zal ontwikkelen.’

Beschietingen in Loegansk

In Loegansk, in de gelijknamige Volksrepubliek, duren de beschietingen door de Oekraïense Strijdkrachten inmiddels voort. Leonid Pasentsjik, waarnemend hoofd van de inmiddels door Rusland geannexeerde regio, berichtte op 15 mei: ‘Om acht uur ‘s ochtends, toen de inwoners van de stad naar hun werk en de kinderen naar school gingen, lanceerden de Oekraïense nationalisten de zoveelste aanval op Loegansk. De beschietingen richtten grote vernielingen aan rond de voormalige luchtvaartschool.’

Voor de inwoners van Loegansk die schulden hebben bij Oekraïense banken was er deze week ook goed nieuws. Dmitri Aristov, hoofd van de Russische Federale Dienst van Deurwaarders, liet weten dat zijn ambtenaren in de geannexeerde regio’s Donetsk, Loegansk, Cherson en Zaporozje geen schulden zullen innen in opdracht van Oekraïense banken.