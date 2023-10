Demir verslikt zich in boetes

In afwachting van een Vlaamse CO2-taks wou het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) alvast boetes uitdelen voor wie zijn gasketel niet op tijd laat onderhouden. Wou, want Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft in ware crisiscommunicatiestijl haar eigen administratie teruggefloten. Bij VEKA deden ze alleen maar wat het Energiebesluit of Energiedecreet hen toelaten. Weinigen weten dat, maar elke herstelling of onderhoud van de verwarmingsketel wordt onmiddellijk aan de Vlaamse administratie doorgegeven. Sinds begin dit jaar moet een erkende…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

In afwachting van een Vlaamse CO2-taks wou het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) alvast boetes uitdelen voor wie zijn gasketel niet op tijd laat onderhouden. Wou, want Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft in ware crisiscommunicatiestijl haar eigen administratie teruggefloten. Bij VEKA deden ze alleen maar wat het Energiebesluit of Energiedecreet hen toelaten.

Weinigen weten dat, maar elke herstelling of onderhoud van de verwarmingsketel wordt onmiddellijk aan de Vlaamse administratie doorgegeven. Sinds begin dit jaar moet een erkende technicus verplicht binnen de 30 dagen elke interventie aan een gasstookketel online registreren bij VEKA. Een verplichting die er al was voor stookolieketels, waarvan er trouwens geen nieuwe mogen worden geïnstalleerd.

Klimaat

Wie dus zelf dat onderhoud doet of een niet-erkende technicus vraagt, kon dus een boete krijgen. Kon, want minister Demir heeft haar administratie teruggefloten.

Opvallend is dat het hierbij niet in de eerste plaats gaat om de veiligheid van de bewoners. De Vlaamse administratie zette dit systeem op ten bate van het klimaat. Omwille van wat heet ‘opvolging en handhaving van de verduurzaming van verwarming’.

Sinds 1 mei 2023 moet overigens bij elke verkocht vastgoed een EPC-attest zitten. En sinds 1 oktober 2023 geldt dat ook voor alle verhuurde panden. Als uit zo’n EPC-attest blijkt dat de energie-ëfficiëntie van de woning niet is wat ze moet zijn wordt daar voor alle huizenkopers een renovatieplicht aan gekoppeld. Naar verluidt zal die renovatieverplichting voor alle woningen worden ingevoerd, ook als ze niet worden verkocht of verhuurd. Een energieprestatiecertificaat is trouwens maar tien jaar geldig. Ook wie het niet vernieuwt riskeert een boete.

Tot 200.000 euro boete

Om maar te zeggen dat de gasketel-uitschuiver van VEKA maar peanuts is vergeleken met de plannen voor de handhaving van de renovatieplicht. Daar kunnen de administratieve boetes oplopen tot 200.000 euro. Administratieve boetes zijn zoals bekend onmiddellijk inbaar, zonder proces of rechter. Het valt op dat zowel meerderheid als oppositie in het Vlaams Parlement aan een en ander weinig ruchtbaarheid hebben gegeven.

VEKA krijgt intussen ook alle persoonsgegevens van netbeheerder Fluvius, inclusief informatie over de installatie, het soort woning, enzovoort. Alles komt automatisch in de databank van VEKA. Omgekeerd levert VEKA de gegevens aan de Nationale Bank, de Europese Commissie en geanonimiseerd aan de Faculteit Economie van de KU Leuven.

Green Deal

Het hele bouwwerk van ‘opvolging en handhaving’ zoals VEKA het noemt valt onder het Energiebesluit of energiedecreet van de Vlaamse regering. Dat is een onderdeel van het door de EU opgelegde energiebeleid en van de klimaatplannen in het kader van de Green Deal.

Maar minister Demir is dus in een kramp geschoten: VEKA mag geen boetes uitdelen voor die niet of te laat gecontroleerde gasketels. Allicht om twee redenen. Acht maanden voor de verkiezingen is om te beginnen niet het juiste moment om zoiets bekend te maken. Maar het bewijst bovendien dat Demir niet weet wat haar kabinet of haar administratie bekokstoven. Vraag: mogen we nog meer van dat soort verrassingen verwachten?