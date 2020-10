Democraten hebben weg naar stembus al gevonden

President Donald Trump heeft in het ziekenhuis gelegen met Covid-19. Het hele verhaal hieromtrent hoef ik niet te herhalen, dit is inmiddels in het lang en breed in kranten en op televisie uitgesmeerd. Maar over de tweet van Trump bij het verlaten van het ziekenhuis wil ik het wel nog even hebben.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Dure gezondheidszorg

In die bewuste tweet raadt Trump de Amerikanen aan om niet bang te zijn voor het coronavirus en dat het virus hun doen en laten niet mag domineren. De huidige president heeft al veel opmerkelijke tweets op zijn palmares staan, maar deze haalt toch zeker de top vijf. Eerst en vooral mogen we niet vergeten dat het virus ondertussen al aan meer dan 210.000 Amerikanen het leven heeft gekost. Verder heeft de Amerikaanse bevolking al veel langer bang om ziek te vallen, corona komt er nog eens extra bij. De gezondheidszorg in het land kent vele gebreken en behandelingen zijn peperduur, de reden waarom veel Amerikanen zich wenden tot bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen.

Ziek zijn wordt in de Verenigde Staten geassocieerd met financiële onzekerheid. Veel Amerikanen hebben daarom de reflex aangeleerd om niemand te vertellen dat ze ziek zijn of een ziekte hebben. Zo komen ze zeker niet zwak over en lopen ze niet het risico in een situatie van sociaal isolement te belanden. Vanuit dit perspectief was Trumps tweet over de angst voor het coronavirus dus wat ongelukkig, en dan druk ik het nog zacht uit. Zeker omdat de gemiddelde Amerikaanse burger die besmet raakt met Covid-19 niet kan rekenen op een team van artsen die 24/7 aan zijn bed waken en hem een experimenteel medicijn toedienen, laat staan dat zijn ziekteverzekering die behandeling zou kunnen betalen.

Vroegtijdig stemmen

Wil Trump dat de Amerikanen niet bang zijn voor het coronavirus of eender welke andere ziekte, dan moet hij er vooral voor zorgen dat elke Amerikaan, rijk of arm, kan rekenen op een betaalbare gezondheidszorg. Iets waar de Democraten fors op inzetten. Zijn bovenstaande raadgeving wordt door velen dan ook als misplaatst of zelfs gevaarlijk beschouwd. Vraag is of dit bij een aantal kiezers het stemgedrag al dan niet zal beïnvloeden. De kans is klein. En dat brengt ons dan weer naadloos tot de presidentsverkiezingen van 3 november. Want ondanks het feit dat deze verkiezingen nog drie weken in de toekomst liggen, hebben volgens het United States Elections Project, een onderzoeksproject dat data bijhoudt met betrekking tot vroegtijdig stemmen, ondertussen toch al meer dan vier miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht, het vijftigvoudige van het aantal stemmen uitgebracht rond dezelfde periode in 2016.

‘Nog nooit hebben zoveel mensen voor een verkiezing zo vroegtijdig gestemd’, zei Michael McDonald van de University of Florida die het project overziet. ‘De kiezer brengt zijn stem uit wanneer hij een besluit genomen heeft, en we weten dat veel mensen al lang geleden een oordeel over Trump hebben geveld.’ Omdat er al zoveel mensen zo vroeg hun stem hebben uitgebracht voorspelt McDonald dit jaar een recordopkomst van ongeveer 150 miljoen kiezers, wat neerkomt op 65% van het aantal stemgerechtigden, het hoogste percentage sinds 1908.

Stemmen per post

Veel van deze vroegtijdige stemmen zijn uitgebracht via post, een systeem waartegen Trump zich heeft uitgesproken en over gezegd heeft dat deze manier van stemmen leidt tot fraude. Iets wat deskundigen tegenspreken. Trump zijn ongefundeerde kritiek op deze werkwijze houdt trouwens ook een risico in voor hem. Want uit de eerste statistieken blijkt dat Republikeinen door Trumps uitlatingen minder hun stem via post uitbrengen. In zeven staten hebben in verhouding met de Republikeinen al dubbel zoveel Democraten hun stem via post uitgebracht. In Florida, een kantelstaat of swing state, hebben 2,4 miljoen Democraten een stembiljet via post aangevraagd en reeds 282.000 biljetten teruggestuurd.

Republikeinen zitten aan ‘slechts’ 1,7 miljoen aanvragen en hebben er reeds 145.000 teruggestuurd. Uit een nationale Reuters-/Ipsospeiling) is gebleken dat 5% van de Democratische kiezers zei dat ze al hadden gestemd, in vergelijking met 2% van de Republikeinse kiezers. Van politiek levensbelang voor Trump is dus dat de Republikeinen nog massaal fysiek naar de stembus trekken.

‘Ik ben immuun’

Donald Trump verklaarde zondag in elk geval dat hij klaar was om terug campagne te voeren. Al zijn er nog veel onduidelijkheden over de huidige gezondheidstoestand van de president. Zo zei de arts van het Witte Huis dat Trump niet langer het risico liep om het coronavirus door te geven, maar zei hij niet expliciet of Trump nu wel dan niet negatief had getest. Sommige medische experts zijn echter sceptisch over deze berichtgeving. Het feit dat Trump niet meer besmettelijk zou zijn lijkt hen hoogst onwaarschijnlijk. Volgens deze experts kan men na slechts tien dagen nadat de diagnose is gesteld op geen enkele manier al zeker weten of iemand nog besmettelijk is of niet.

De president zelf maakt zich in elk geval geen zorgen meer en zegt dat hij nu immuun is voor het virus. ‘Ik ben immuun’, zei Trump in een interview op Fox News Channel’s Sunday Morning Futures. ‘De president is in zeer goede vorm om strijd te voeren.’

Het worden nog drie boeiende weken…