Duits Volksgezondheidsminister in het nauw over covid-vaccinschade

De Duitse bondsminister van Volksgezondheid Karl Lauterbach heeft toegegeven dat de covid-vaccins tot zware bijwerkingen hebben geleid. Omdat slachtoffers moeilijk erkenning krijgen suggereert Lauterbach daarom dat de vaccinproducenten een deel van hun winsten voor deze slachtoffers moeten reserveren. Lauterbach hield tot nu steeds vol dat bijwerkingen van de vaccins vrijwel onbestaande waren.

Lauterbach deed zijn uitspraken op de Duitse publieke omroep ZDF, niet meteen een alternatief of controversieel mediakanaal. Dit nadat diezelfde zender hem had geconfronteerd met eigen journalistiek werk over vaccinatieslachtoffers en, een maand eerder, met slachtoffers van langdurige covidklachten.

De teneur in de reportage over vaccinschade – ‘Post-Vac-syndroom’ genoemd in Duitsland – is duidelijk: het is voor de slachtoffers van de covidvaccins bijzonder moeilijk om erkenning te krijgen. De getoonde slachtoffers zijn zichtbaar verminkt door de vaccins. Een jongedame kreeg bijvoorbeeld af te rekenen met bloedklonters die regelmatig chirurgisch moesten verwijderd worden. En een sportieve man van in de veertig is na een bloedstolling in de hersenen aangewezen op een hersenimplantaat en kan niet meer intensief sporten.

1 op 10.000?

De journalist bij ZDF wijst Lauterbach erop dat die herhaaldelijk tijdens de covidcrisis bleef beweren dat bijwerkingen onbestaande waren. De sociaaldemocraat Lauterbach probeert dat af te serveren als ‘een lompe tweet’ van zichzelf, maar slaagt daar niet in. Vreemder wordt het wanneer de volksgezondheidsminister erop wijst dat het aantal zware bijwerkingen ‘minder dan 1 op 10.000 injecties is’, en dat dat cijfer eerder wijst op de zeldzaamheid van de bijwerkingen.

Even later in het interview nuanceert Lauterbach dat dan weer zelf door te zeggen ‘1 op 10.000, je kan dat veel vinden, of weinig’.

Het cijfer waarop Lauterbach zich beroept komt van het Duitse Paul Ehrlich-onderzoeksinstituut en gaat echter uitsluitend over de zogenaamde bivalente vaccins die tijdens de jongste boostercampagnes werden gebruikt. Wanneer we de cijfers van het laatste rapport waarop Lauterbach zich baseert correct interpreteren, wordt het aantal zware bijwerkingen voor alle gezette vaccins in Duitsland vastgesteld op 0,29 per 1.000 injecties. 1 op 3.400 dus, grosso modo.

Financiële compensaties

Officieel blijft dat cijfer gaan om meldingen van bijwerkingen, die niet noodzakelijkerwijs op een oorzakelijk verband wijzen. Oorzakelijke verbanden tussen vaccintoediening en ernstige bijwerking worden geval per geval bekeken. Maar met wat nog verder volgt uit het interview, blijkt dat Lauterbach zelf lijkt te schrikken van de cijfers, en van de reële getuigenissen die ZDF toont.

De minister suggereert op het einde van het interview zelfs dat de vaccinproducenten financieel zouden moeten mee opdraaien voor die bijwerkingen. In de reportage van ZDF bleek nog dat dat – met wat nu geweten is over de vaccincontracten – zeer moeilijk zal zijn. De producenten zijn namelijk vrijgesteld van financiële compensaties, omdat de vaccins op het moment dat de contracten met de Europese lidstaten ondertekend werden, nog niet definitief goedgekeurd waren door het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA.

België?

Hoe zit het in België? Volgens de laatste cijfers van het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG is er sprake van 39.520 meldingen van bijwerkingen tot november 2022, op 29,4 miljoen gezette vaccins. Acht procent daarvan wordt als zeer ernstig beschouwd. 3.161, met andere woorden, of 1 op 9.300, grosso modo. Dit is een conservatieve eigen berekening, die zelfs geen rekening houdt met de 32% aan gemelde ernstige bijwerkingen die tot arbeidsongeschiktheid of ziekte leiden. Het blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk hoeveel van die gemelde gevallen oorzakelijk bewezen zijn.

Volgens Jean-Michel Dogné, de Belgische vertegenwoordiger voor vaccinveiligheid bij het EMA, worden er in België slechts bij vier sterfgevallen oorzakelijke verbanden vermoed met covidvaccinatie. Over overige bijwerkingen blijft Dogné het antwoord schuldig, behalve wat betreft myo- en pericarditis (hartspierontsteking bij jonge mannen, red.), dat door hemzelf als een ‘ernstige bijwerking’ wordt beschouwd.

‘EMA doet zijn werk’

Dogné beroept zich daarbij op Franse en Scandinavische studies die spreken van maximaal 1,9 gevallen van myocarditis meer per 10.000 gevaccineerde jonge mannen dan bij niet-gevaccineerden van dezelfde leeftijdsgroep. Wat zou aantonen dat hartspierontsteking in deze doelgroep evenveel voorkomt na vaccinatie als in natuurlijke omstandigheden.

Het feit dat myocarditis niet werd gedetecteerd als ernstige bijwerking tijdens de klinische proeven van de covidvaccins in het najaar van 2020, is voor Dogné net het bewijs dat instituten als het EMA nadien wel degelijk opvolgwerk hebben verricht, onafhankelijk van de producenten.

Vandenbroucke blijft stil

‘Ik heb dan ook nooit zoals Lauterbach gezegd dat ernstige bijwerkingen niet bestaan’, zegt Dogné via de telefoon aan Doorbraak. In februari 2022 wees de farmacoloog er inderdaad op dat de covidvaccins tot meer meldingen hadden geleid dan andere vaccins. Dogné zegt dat voor hem de kosten-batenanalyse van de vaccins voor alle leeftijdsgroepen positief blijft, maar dat in de toekomst de vaccinatie vooral aanbevolen is voor ouderen en risicogroepen, net zoals bij griep.

Wanneer gecontacteerd door ons, wenst het kabinet van Frank Vandenbroucke niet in te gaan op vragen over de juridische verantwoordelijkheid van de vaccinproducenten, of over het aantal vastgestelde vaccinschadedossiers.