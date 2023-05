Een allochtone burgemeester van Antwerpen

Stel dat op ’t Schoon Verdiep straks een allochtone burgemeester zijn intrek neemt. Dat is een prikkelende gedachte waarbij heel wat Vlamingen mogelijk ook het angstzweet uitbreekt. Net in de stad waar Filip Dewinter en Bart De Wever hun electorale bases hebben, merkt Naomi Izabela op dat de burgemeester van Antwerpen ‘binnen een paar jaar waarschijnlijk van een andere origine’ zal zijn. ‘Diversiteit is het nieuwe normaal; er is geen ander alternatief dan dat te accepteren’, stelt de voorzitster van…

Stel dat op ’t Schoon Verdiep straks een allochtone burgemeester zijn intrek neemt. Dat is een prikkelende gedachte waarbij heel wat Vlamingen mogelijk ook het angstzweet uitbreekt. Net in de stad waar Filip Dewinter en Bart De Wever hun electorale bases hebben, merkt Naomi Izabela op dat de burgemeester van Antwerpen ‘binnen een paar jaar waarschijnlijk van een andere origine’ zal zijn. ‘Diversiteit is het nieuwe normaal; er is geen ander alternatief dan dat te accepteren’, stelt de voorzitster van de Antwerpse jeugdraad in een dubbelinterview in De Morgen vast.

Voor Dewinter is het alvast een apocalyptische gedachte. Hij spreekt over omgekeerde kolonisatie. De open grenzen-politiek van de progressief-linkse elite heeft er volgens de voorman van het Vlaams Belang voor gezorgd dat de islam zijn vlag in het Avondland heeft kunnen planten. ‘Europa dreigt een etnisch en cultureel sterfhuis te worden.’ Allochtone gezinnen hebben doorgaans meer kinderen dan autochtone en dat steekt bij De Winter. ‘Als we er niets aan doen, dan stevenen we af op een gewelddadige clash ‘tussen wat van onze beschaving overblijft en voornamelijk islamitische nieuwkomers. Een burgeroorlog.’ Het is een hypothese die er bij heel wat Vlamingen vlot in gaat. Naomi Izabela windt er geen doekjes om en scherpt de frustraties van Dewinter alleen maar verder aan: ‘Veel nieuwkomers zullen hier hoe dan ook blijven.’

De verkramping van links

Dewinter blijft blind voor het feit dat de allochtone gemeenschap veel diverser is dan hij denkt en dat heel wat onder hen zich best willen aanpassen. De getuigenis van Naomi Izabela spreekt boekdelen: ‘Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Sommigen beweren dat het slecht is dat ze de Nederlandse taal verplicht moeten leren. Ik ben het daar niet mee eens: dat is voor hun eigen goed.’

De links-progressieve zijde reageert totaal verkrampt, waardoor het debat in Vlaanderen muurvast zit. In hetzelfde interview doet Ayan Mohamud Yusuf haar verhaal over hoe ze door het satirisch programma De ideale wereld werd voorgesteld als een zwarte poetsvrouw die voor een machtige, ordinaire witte man werkt. Die man stelt niemand minder voor dan Jan Jambon, want Ayan Mohamud Yusuf werkt op zijn kabinet. In het dubbelinterview reageert ze verbolgen: ‘Ik kwam erachter dat veel mensen van links me toen niet wilden steunen omdat ik voor een N-VA-kabinet werk. Dat kwam hard aan.’ Het laat zien hoe diep links – net als Filip De Winter – vastzit in zijn ideologische loopgraven.

De racistische leeuw

Ayan Mohamud is van Somalische afkomst en kwam op haar zeventiende naar België. Ze voelt zich Vlaming. Thuis hangt er zelfs een Vlaamse leeuw. ‘Vlaamse bezoekers zeggen soms dat mijn leeuw racistisch is’, getuigt ze. Het is door zulke uitspraken dat de weerstand bij allochtonen groeit om in Vlaanderen te integreren. Waarom zouden ze, als een deel van de Vlamingen de eigen cultuur verwerpt? Zelfs tot in de Vlaamse canon zit een zekere zelfverwerping. Zo gaat die wel in op de Vlaamse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar rept met geen woord over Leopold III die duidelijk voor samenwerking met Hitler koos.

Dat de integratie een stuk moeilijker verloopt in Vlaanderen dan in de rest van Europa heeft te maken met het zwakke natiegevoel van de Vlamingen en de zelfverwerping van de links-progressieve elite, die haast misselijk wordt als het woord ‘Vlaanderen’ valt. Premier De Croo weigerde vorig jaar tijdens de 11 juliviering in het Brussels stadhuis de Vlaamse Leeuw mee te zingen, waardoor hij zijn minachting voor Vlaanderen met zijn instellingen duidelijk etaleerde. Daarmee heeft hij ongetwijfeld de twijfel en argwaan gevoed die bij een deel van de nieuwkomers bestaat om zich in Vlaanderen te integreren.

De moeilijke integratie van nieuwkomers verklaart ook voor een stuk de crisis in het onderwijs. Het onderwijs als integratiemachine sputtert. De enorme achterstand – die zich voor een stuk vertaalt in de lage scores voor begrijpend lezen – manifesteert zich vooral bij leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. Voor Ben Weyts is het duidelijk: hij wil front vormen om het niveau van het Nederlands te verhogen. Hij kijkt daarbij vooral naar de ouders, waarvan ongeveer een derde thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands.

Front voor het Nederlands vormen

De oproep van minister Weyts deed velen de wenkbrauwen fronsen, want heeft de Vlaamse regering niet ingezet op inburgering en integratie? Het resultaat is mager. Na twee jaar inburgering ligt het taalniveau laag. Nieuwkomers kunnen dan korte, eenvoudige en actieve zinnen gebruiken. Daarbij komt nog dat een flink deel van de nieuwkomers de verplichte inburgering niet moet volgen omdat ze uit de Europese Unie komen. De kennis van het Nederlands bij nieuwkomers is abominabel. Als we front willen vormen voor de kennis van het Nederlands zullen we ook moeten inzetten op nog meer inburgering en integratie en zullen we de nieuwkomers nog meer maatschappelijk moeten betrekken.

Een allochtoon op ’t Schoon Verdiep is net zo’n prikkelende gedachte als de deelname van het Vlaams Belang aan de Vlaamse regering. Beide ideeën roepen een storm van verontwaardiging op. het debat zit geblokkeerd. Dit schisma is het scherpst zichtbaar in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Als we front willen vormen, zal dat eerst moeten worden opgelost.