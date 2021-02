El Kaouakibi en Calvo strijden om eer hypocrietste zakkenvuller

Hoera, de kappers mogen open. Niet omdat het economisch belangrijk is en er duizenden faillissementen dreigen, maar omdat mensen zich slecht voelen als hun haar slordig is. Dictator Vandenbroucke zal pas versoepelen als hij iets kan fabuleren dat in een populistisch ocharme-discours van sociaal-humane coulance kan gemanoeuvreerd worden. Ik ben blij, maar niet voor mijn haardos, mijn ijdelheid of mijn psychologische deprivatie maar omdat de cel van economische stilstand open mag. Blauwe graaicultuur Sihame el kouwe kiwi en haar partner,…

Hoera, de kappers mogen open. Niet omdat het economisch belangrijk is en er duizenden faillissementen dreigen, maar omdat mensen zich slecht voelen als hun haar slordig is. Dictator Vandenbroucke zal pas versoepelen als hij iets kan fabuleren dat in een populistisch ocharme-discours van sociaal-humane coulance kan gemanoeuvreerd worden. Ik ben blij, maar niet voor mijn haardos, mijn ijdelheid of mijn psychologische deprivatie maar omdat de cel van economische stilstand open mag.

Blauwe graaicultuur

Sihame el kouwe kiwi en haar partner, subsidiemagneet Erica Xuan hebben Bart De Wever bij zijn nageslachtvoorraadzakje. Ze persten er enkele miljoenen euro subsidies uit om dansorgiën voor kansarme jongeren te choreograferen. Maar als de rook op het podium wegtrekt en de spotlight op de geldstroom wordt gericht, blijkt het om een Rio de Oro richting geldbuidels van Sihame en Erica te gaan. Schaamteloos geld bedoeld voor een sociaal project voor kansarme kinderen versluizen naar doelen voor persoonlijk gewin is zelf voor Open Vld’ers te vilein. Liberale coryfeeën Egbert Lachaert, Bart Somers en Alexander De Croo snelden hun electorale gouden gazelle niet ter hulp.

Maar we moeten in alle eerlijkheid vermelden dat Sihame in een tranentrekkende videoboodschap ten stelligste enig misdragen ontkend. Op de achtergrond ontbrak enkel nog de melodie van ‘It wasn’t me’ van Shaggy. Er gebeurt hier in België nogal wat, want ook Bart De Pauw, Dries Van Langenhove, Melikan Kucam, Jaak Gabiëls, Karel Pinxten, Stéphane Moreau en Jean-Claude Marcourt beweren dat de rechtbank hen finaal zal vrijpleiten.

Het zijn, naar eigen zeggen, allemaal politieke afrekeningen. Karaktermoorden van zielige chagrijnige wraakgoden en -godinnen er op uit om hen te defenestreren. Maar laten we afwachten. Want het is een van de juridische basisprincipes in onze rechtstaat dat elkeen schuldig is tenzij de politiek rechters kan beïnvloeden. Dus laat ons afwachten welke politiek benoemde rechters bereid gevonden worden om zich in de vreemdste bochten te wringen om een vrijspraak te motiveren. Let wel! Rechtspreken in België is niet krom. Het heeft enkel krommingen welke niemand kan volgen.

Groene graaicultuur

Bij Groen is er een glazen plafond voor mannelijke cisgender heteroseksuelen. Mainstream is er gelijk aan offstream. Kristof Calvo is het fucken aan de zijlijn beu en gaat een extra loon bij Groenlinks in Nederland toucheren. Stoffel heeft besloten dat hij als troondrager van groene tsarina’s geen politiek-ecologische voetafdruk heeft. Voor hem is geen slavenrol onder groene ambitieuze amazonefeeksen weggelegd.

Ik snap de aandachtsjunkie in hem wel, zijn zuiders temperament, centre-off-attention-verslaving en Messiascomplex zijn niet te rijmen met het machteloos, slaafs zombiestemmen in het parlement. De nutteloosheid van een parlementslid van de meerderheid is na vier maanden tot hem doorgedrongen. In de oppositie loop je in de kijker door je zwetend uit te sloven op een hometrainer waarmee je achteruit fietst. In de meerderheid word je verondersteld om als hersenloze waterdrager je ministers te gloriëren.

Eerst klonk het nog dat Calvo gratis ging werken voor Groenlinks. Maar het is niet gratis. De Belgische belastingbetaler betaalt de rekening. Hij krijgt van ons een wedde om parlementair werk in België te verrichten, niet om bij een andere politieke partij in om het even welk land te gaan hersengolven. Nadat overal groot in de kranten stond dat hij onbezoldigd voor de groenlinksen van Nederland ging werken, kwam aan het licht dat hij een reis- en verblijfsvergoeding en een remuneratie voor projecten krijgt.

U raadt het al: dit is vooralsnog geen voorpaginanieuws. De persmuskieten zullen Calvo niet als een groene graaier verslijten. Het getuigt van extreme pocohypocrisie dat Groen en Calvo jaren op de barricades stonden om poenpakkende cumulards aan de schandpaal te nagelen, om vervolgens, eenmaal in de meerderheid, zelf de pak-de-poen-show te presenteren. Het is vergelijkbaar met Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt die een tv-programma rond verborgen camera voor voyeuristen zouden presenteren.

Dit was niet op de afbraak