Pierre Van Damme in januari 2021: ‘Mensen zullen waarschijnlijk pas om de drie jaar ingeënt moeten worden.’

Pierre Van Damme in februari 2021: ‘12 dagen na inenting ben je niet meer besmettelijk.’ Hij ging daarmee op De Zevende Dag in tegen de wetenschappelijk gestaafde bewering van Sam Brokken dat er uit data uit Israël toen al bleek dat er wel degelijk doorbraakinfecties zijn na vaccinatie. Vandaag zien we het gelijk van Brokken in de ziekenhuizen liggen.

Pierre Van Damme in oktober 2021: ‘Misschien geeft de booster wel levenslange bescherming.’

Competing Interest Statement

Bij de artikelen die Pierre Van Damme publiceert in wetenschappelijke tijdschriften vinden we ook het verplichte Competing Interest Statement terug. Daar vinden we terug dat Van Damme onderzoeksbeurzen kreeg van: Pfizer, GSK Biologicals, Sanofi, Merck, Themis, Osivax, Johnson & Johnson en Abbot. En verder ook beurzen van The Bill & Melinda Gates Foundation, PATH, de Vlaamse Regering en de Europese Unie.

Het doet me denken aan die oude tv-quiz met Berend Boudewijn, waarin die telkens aan een onzichtbare stem vroeg: ‘En Pierre? Wat zijn de prijzen?’

Groepsimmuniteit

Toen het Agentschap voor Zorg en Gezondheid begin dit jaar iedereen een oproepbrief stuurde om zich te laten vaccineren stond daar onder andere in: ‘Elk vaccin werkt. Ze worden streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Als meer dan 70% van alle mensen zich laat vaccineren, kan virus zich minder snel verspreiden en zijn alle mensen beschermd: dat heet groepsimmuniteit.’

We zijn nu elf maanden verder en van al deze beloftes blijkt intussen niets in huis te komen. Tot op vandaag zijn 87% van de Belgen boven de 18 jaar dubbel gevaccineerd. Toch zijn de doorbraakinfecties niet te tellen. Dubbel gevaccineerden overheersen nu met 70% de ziekenhuisopnames (het laatste cijfer dat ik kon natrekken: ze worden gek genoeg niet door Sciensano gepubliceerd). Die doorbraakinfecties zullen er ook zijn bij 100% vaccinatie, ook als je foetussen, sperma en eitjes gaat vaccineren.

Verplichte vaccinatie

In een opinieartikel hier op Doorbraak pleitte Siegfried Bracke nog voor een vaccinatieverplichting en zette zich daarmee – bien étonné de se trouver ensemble – op één lijn met Paul Magnette.

Bracke en veel van de voorstanders van verplichte vaccinatie verwijzen altijd graag naar de succesvolle poliovaccinatie. Daarbij wordt dan gemakshalve aan de aard van polio voorbijgegaan: het is een virus dat stabiel is en waartegen dus gemakkelijk kan ingeënt worden. Coronavirussen – dat weet men al decennia – muteren bijzonder snel (we zitten na twee jaar al aan bijna 20 000 mutaties van het SarsCov2 virus) en daartegen een werkzaam vaccin ontwikkelen is bijna onmogelijk. Quod erat demonstrandum. Vandaar dat men dat ook al 20 jaar vergeefs aan het proberen was.

Volksverlakkerij

Elk virus en elk vaccin op één hoop gooien is volksverlakkerij van mensen, in casu de experten, die beter zouden moeten weten. Dat er vandaag nul poliopatiënten in Belgische ziekenhuizen liggen is te danken aan de aard van het poliovirus en daardoor het succes van de poliovaccins. Dat nu 70% van de gehospitaliseerde covidpatiënten wel degelijk gevaccineerden zijn heeft in diezelfde mate te maken met de aard van het coronavirus. De twee vergelijken is onzin.

De lijst van halve waarheden en hele leugens die sinds de uitbraak van deze crisis door de overheid en haar specialisten werd gedicteerd aan een slaafs en kritiekloos noterende pers is lang en onthutsend. De angst die in tussentijd de bevolking werd aangejaagd, de gedaalde weerstand als het gevolg daarvan en de ziekmakende en dodelijke effecten van de maatregelen worden niet bijgehouden. Er is uiteraard zoiets als voortschrijdend inzicht en crisissen zijn onvoorspelbaar. Maar een crisis die twee jaar duurt is geen crisis meer. Wie al twee jaar lang dit fenomeen benadert met oogkleppen en zich blijft wentelen in het eigen gelijk en alle nieuwe wetenschappelijke inzichten aan de kant schuift om zijn ongelijk toch maar niet te moeten toegeven heeft zichzelf onherroepelijk in de hoek geschilderd.

Verontrustend

In de folder die het agentschap voor Zorg en Gezondheid begin dit jaar verspreidde stond ook nog: ‘Door zoveel mogelijk mensen te vaccineren kunnen we de strenge coronamaatregelen geleidelijk aan versoepelen, opnieuw samen zijn, onze geliefden omhelzen en ons leven weer oppakken.’

Elf maanden later zitten we met een schandalige Covid Safe Pass die zijn doel volledig voorbij schiet, die een vrijgeleide en een vals gevoel van veiligheid geeft aan gevaccineerden om elkaar te besmetten (de oorzaak van de huidige explosie in besmettingen) en die segregatie in de hand werkt. We zitten met alweer de vraag om allemaal thuis te werken, mondmaskers te dragen vanaf 9 jaar en om de hoek loert een vaccinverplichting voor een virus dat endemisch is en waar we dus niet vanaf gaan geraken, net zoals met de griep. Daar zijn inmiddels alle wetenschappers het over eens.

Een vaccinatieplicht heeft dan niets met misbegrepen solidariteit te maken, maar alles met regelrechte dwang en een bemoeienis van een overheid met een volledig ontregeld moreel kompas en experten die door de neoliberale logica van de afgelopen dertig jaar aan handen en voeten gebonden zijn door de giften van farmaceutische bedrijven en niet-gouvernementele instellingen, zonder democratische controle. Dat mijn progressieve vrienden in de politiek en de media dat niet verontrustend vinden, vind ik dan weer erg verontrustend.