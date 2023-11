Energieleveranciers betaalden elkaar 200 miljoen euro

Energieleveranciers betaalden elkaar veel geld om de prijzen van klanten met zonnepanelen laag te houden. Dat is alvast een van de verboden marktafspraken die Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) door de Vlaamse energieregulator VREG wil laten onderzoeken.

Hoe ging men te werk? Men organiseerde solidariteit: leveranciers met veel klanten met zonnepanelen én terugdraaiende teller ontvingen van de andere leveranciers een vergoeding, met de bedoeling de prijzen laag te houden en de verliezen niet te moeten doorrekenen aan de klanten.

Prijsafspraak gestopt

Toen die prijsafspraak afsprong was het plots ieder voor zich. Mega paste zijn contracten aan en werd daarvoor teruggefloten door de VREG. Octa+ rekende vanaf januari 2022 een extra kost per kilovoltampère (kVA) omvormervermogen (dus niet per kilowattuur stroom). Andere energieleveranciers begonnen na overleg met gespecialiseerde advocatenkantoren aan het uitwerken van tariefformules om de miljoenen euro die ze zo kwijtspeelden te compenseren.

Ecopower, dat ongeveer 60.000 klanten heeft, van wie ongeveer de helft zonnepanelen heeft, bedacht een eigen oplossing: 42 euro per kVA omvormervermogen per jaar. (De meeste installaties hebben een omvormer van tien kVA of meer.) Een voorzichtige berekening komt uit op per jaar twaalf miljoen euro aan extra inkomsten voor Ecopower. Het zou interessant zijn te weten of dat bedrag ongeveer het bedrag is dat Ecopower tot het afspringen van de verboden marktafspraken ontvangen heeft van de andere energieleveranciers.

Smoking gun

Ondertussen blijkt uit betrouwbare bron ook waarom minister Demir zo snel reageerde op de mededeling van Ecopower. Blijkbaar waren er op haar kabinet of in de administratie al vermoedens over prijsafspraken, maar was het wachten op een smoking gun. Toen Ecopower in een persbericht het woord ‘marktafspraken’ liet vallen, haalde Demir uit en gaf de VREG opdracht er onderzoek naar in te stellen en eventueel ertegen op te treden.