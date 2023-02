Europa verbiedt verkoop nieuwe diesel- en benzinewagens vanaf 2035

Vanaf 2035 mogen er in Europa geen personen- of bestelwagens meer verkocht worden die CO2 uitstoten. Dat heeft het Europees Parlement met een relatief krappe meerderheid beslist, nadat de 27 EU-lidstaten daarover eind vorig jaar al een politiek akkoord hadden bereikt. Ook tegen 2030 al komen er strengere regels. Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) toont zich bijzonder kritisch. Geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer op de Europese wegen vanaf 2035 dus, al hoort daar wel nog een kleine – en…

Vanaf 2035 mogen er in Europa geen personen- of bestelwagens meer verkocht worden die CO2 uitstoten. Dat heeft het Europees Parlement met een relatief krappe meerderheid beslist, nadat de 27 EU-lidstaten daarover eind vorig jaar al een politiek akkoord hadden bereikt. Ook tegen 2030 al komen er strengere regels. Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) toont zich bijzonder kritisch.

Geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer op de Europese wegen vanaf 2035 dus, al hoort daar wel nog een kleine – en ietwat hypocriete – nuance bij. Onder druk van onder meer Italië zullen luxewagens van constructeurs die jaarlijks minder dan 10.000 wagens produceren nog niét onder die nieuwe regeling vallen. Dit zogenaamde Ferrari-amendement zet onder meer merken zoals Ferrari of Lamborghini nog even uit de wind: zij krijgen nog iets meer tijd om te onderhandelen over de timing en voorwaarden om hun bolides aan te passen.

De nieuwe regelgeving maakt deel uit van het zogenaamde Fit for 55-pakket, dat de CO2-uitstoot door de Europese transportsector drastisch wil reduceren. Vrachtwagens vallen nog niet onder die strengere regelgeving. In de aanloop naar een definitief verbod op nieuwe diesel- en benzinewagens in 2035 voorziet de EU ook een overgangsperiode. Tegen 2030 moet de uitstoot van nieuwe wagens al 55 procent lager liggen. Pittig detail in deze: in het klimaatplan van de Vlaamse regering zou de verkoop van benzine- en diedelwagens al in 2029 worden verboden. Vlaanderen stelt zich dus nog een pak voluntaristischer op dan Europa.

Prijskaartje

Het Nederlandse Europarlementslid Jan Huitema (VVD) was als rapporteur nauw betrokken bij de nieuwe wetgeving. Hij toonde zich gisteren in Straatsburg bijzonder tevreden. ‘Dit akkoord is van cruciaal belang met het oog op de klimaatakkoorden van Parijs en op de Europese green deal’, stelde hij. ‘In de Europese transportsector is de globale CO2-uitstoot sinds 2005 nog amper gezakt, eenvoudigweg omdat er meer auto’s rondrijden dan vroeger. Enkel de massale introductie van elektrische auto’s of voertuigen op waterstof kan het tij keren.’

Volgens Huitema gaan autogebruikers vandaag ook gebukt onder de hoge brandstofprijzen, al is hij wel zo eerlijk te erkennen dat het prijskaartje voor een elektrische auto vandaag nog veel hoger oploopt. Maar de hoge aankoopprijs daarvan wordt volgens hem gecompenseerd door een veel lagere gebruikskost. ‘Bovendien zal deze nieuwe wetgeving er ook voor zorgen dat elektrische auto’s nu op veel grotere schaal van de band rollen, waardoor de prijzen stevig zullen zakken’, maakt hij zich sterk.

In beste activistische traditie volgde ook Europees Commissaris Frans Timmermans – die verantwoordelijk is voor de Green Deal – die redenering. ‘De Europese consument moet veel vlotter toegang krijgen tot milieuvriendelijke elektrische wagens, en ook de Europese auto-industrie heeft intussen die omslag gemaakt‘, stelde hij. Waarbij hij toch even voorbij ging aan de vaststelling dat er vandaag amper goedkoper elektrische wagens van Europese makkelijk te vinden zijn, en dat het vooral Chinese producenten zijn die de Europese markt dreigen te overspoelen met min of meer betaalbare elektrische auto’s. Niet voor niets haalde de topman van Stellantis (Citroën, Opel, Fiat,…) onlangs nog zwaar uit naar het Europese industriële beleid, dat volgens hem vooral de rode loper uitrolt voor Chinese bedrijven.

Onbeantwoorde vragen

Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) keurde de nieuwe wetgeving gisteren mee goed, maar waarschuwt ook. ‘Ik vind het belangrijk dat het gestemde voorstel uitgaat van technologieneutraliteit. Dat wil zeggen dat men zich niet beperkt tot één bepaalde technologie, zoals elektrische motoren. We mogen op vlak van energie niet opnieuw de fout maken om al onze eieren in één mandje te leggen. Het stimuleren van stekkerwagens is een goede zaak, maar we moeten dat model blijven monitoren en evalueren op vlak van haalbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit. Ook voor wat de volledige infrastructuur daarrond en de aanvoer van grondstoffen betreft.’

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) is resoluut tegen de nieuwe wetgeving. ‘Ik denk niet dat we het Chinese model moeten overnemen, waarbij er op centralistische wijze een algemeen verbod wordt opgelegd. We zouden beter eerst aan tafel gaan zitten met alle betrokkenen die nu alarmsignalen uitsturen, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de autosector zelf of energiespecialisten. Europa is hier gewoonweg niet klaar voor, dit gaat veel te snel. Bovendien dreigt een auto zo een luxeproduct te worden. Binnenkort zien we vooral nog grote zwarte Mercedessen met zwaailichten rondrijden, zoals die hier in Straatsburg alomtegenwoordig zijn. We zijn principieel niet gekant tegen elektrische wagens, maar vandaag zijn er eenvoudigweg nog te veel vragen – onder meer op vlak van batterijtechnologie en -grondstoffen – die onbeantwoord blijven.”