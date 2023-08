Europese reglementitis zet ondernemen onder druk

De beste manier om chaos te veroorzaken is alles tot in het absurde reglementeren. De Belgische wetgever is daar een kei in. Straks komen er weer strengere regels voor grote bedrijven rond duurzaamheid en klimaat, een opwarmertje want ook de kleine ondernemingen zullen niet ontsnappen. Tussen 1831 en 1990 evolueerde het Belgische wetboek van 0 naar 20.000 bladzijden, oftewel zo’n 125 per jaar. Vandaag spreken we van ongeveer 130.000 bladzijden wetten en regels van ‘s lands overheden. Vanaf 1990, op…

De beste manier om chaos te veroorzaken is alles tot in het absurde reglementeren. De Belgische wetgever is daar een kei in. Straks komen er weer strengere regels voor grote bedrijven rond duurzaamheid en klimaat, een opwarmertje want ook de kleine ondernemingen zullen niet ontsnappen.

Tussen 1831 en 1990 evolueerde het Belgische wetboek van 0 naar 20.000 bladzijden, oftewel zo’n 125 per jaar. Vandaag spreken we van ongeveer 130.000 bladzijden wetten en regels van ‘s lands overheden. Vanaf 1990, op 33 jaar tijd, een verzesvoudiging. De regelzieke parlementsleden schreven per jaar om en bij de 3.300 bladzijden vol met extra wetten en regels. Veel van die wetten zijn uitvoeringen van Europese richtlijnen. Daarnaast zijn er de Europese verordeningen die als wet gelden en bovenop of naast de wetgeving van de lidstaten komen.

Extra regels

Straks komen er strengere Europese regels voor grote bedrijven rond het rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en klimaatimpact. Dat is een opwarmertje, want ook kleinere ondernemingen zullen niet ontsnappen aan de klimaatreglementitis.

Nu al verplicht Europa beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers om te rapporteren rond milieu-impact, sociale zaken, personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de strijd tegen corruptie en omkoping. Maar de groene rapportering komt in een stroomversnelling. De nieuwe Europese richtlijn (CSRD), bepaalt dat vanaf 2025 er een uitgebreidere en gedetailleerdere rapportage komt. Dat houdt in dat het boekjaar 2024 daaraan onderhevig wordt.

Gelijkheid

De rapportering omvat alle inspanningen rond gelijkheid tussen mannen en vrouwen, arbeidsvoorwaarden, gezondheid, veiligheid, hernieuwbare energie, waterverbruik, broeikasgasemissies, luchtverontreiniging, corruptie, corporate governance, bescherming van vakbonden en omgevingsrechten van omwonenden.

Deze richtlijn moet, wil ze ingaan op 2025, nog voor eind dit jaar omgezet worden in Belgische wetgeving. Of dat lukt binnen de politieke stilstand van deze Vivaldi-regering is zeer de vraag en wordt zonder twijfel een bijzonder schouwspel.

Kleinere bedrijven

Vanaf 2026 moeten de ondernemingen met 250 personeelsleden, een jaaromzet van 40 miljoen euro draaien, 20 miljoen euro op de balans hebben of aan twee van die drie criteria voldoen, aan de strengere Europese rapportering voldoen. Vanaf 2028 volgen alle kmo’s.

Naar schatting spreken we over zo’n 3.000 bedrijven die zich zullen moeten schikken naar de nieuwe Europese rapporteringsregels. Alle kleine ondernemingen die onderdeel uitmaken van de productie of dienstenketen van die bedrijven zullen data moeten aanleveren zodat die 3.000 bedrijven aan hun rapporteringsvoorwaarden kunnen voldoen. Uiteindelijk worden door deze oprisping van reglementitis zo’n 80 tot 85 procent van alle zelfstandigen in ons land getroffen.

Einde niet in zicht

Als alle bedrijven deze immense papierberg overwonnen hebben, willen de Europese woke-mandarijnen nog verdergaan en bedrijven verantwoordelijk stellen voor een voorzichtigheidsprincipe. Men wil bedrijven in de nabije toekomst verplichten om zelfs potentiële milieuschade en de potentiële schending van de mensenrechten in hun wereldwijde activiteiten op te sporen, te rapporteren en te verhelpen.

Edmund Burke zei eind de achttiende eeuw: ‘Slechte wetten zijn de ergste soort tirannie’. Ik vrees dat hij overschot van gelijk had en nog altijd heeft.