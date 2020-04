Extinction Rebellion in extase

De groene beweging Extinction Rebellion (XR) heeft een deep fake video vrijgegeven van premier Sophie Wilmès (MR). Daarin geeft de Belgische eerste minister een fictieve speech waarin ze erkent dat de huidige coronapandemie dezelfde oorzaken heeft als de ecologische crisis. Een nieuwe mijlpaal in groene activistische desinformatie.

Groen antikapitalisme

De wereld wordt overspoeld met verhalen over de zogezegde ‘zilveren randjes’ die de Covid-19-pandemie en de daaropvolgende economische ramp heeft veroorzaakt. Sommige groene elitaire misantropische bewegingen zoals onder andere Extinction Rebellion (XR) vinden de Covid-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen zelfs geweldig aantrekkelijk en wenselijk. Dat laat XR voor het gemak zeggen door premier Sophie Wilmès (MR).

Diverse antikapitalisten en radicale milieuactivisten zien in deze pandemie het ontstaan van een nieuwe wereld, een wereld die beter aansluit bij hun idealen. Daarbij vergeten ze de onvoorstelbare kosten en al het leed te benadrukken die zo’n nieuwe heerlijke ecologische wereld met zich mee zou brengen.

Het opzettelijk niet willen zien van de donkere wolken die deze maatregelen veroorzaken, ja zelfs het bagatelliseren ervan en het voluit uitbuiten van die verschrikkelijke situatie, legt de agenda van dit deel van de groene beweging pijnlijk bloot. Het doel was altijd al de verwoesting van de vrije markt en dus de wereldeconomie en de welvaart. Klimaat is een voorwendsel om dat doel te bereiken. Nu het zover is en we terechtgekomen zijn in de dystopische groene werkelijkheid, willen deze bewegingen ons doen geloven dat we eindelijk het groene Nirvana hebben bereikt.

Organisaties zoals Extinction Rebellion durven ver gaan en hebben daar ook de know how voor, dat is al vaak genoeg bewezen in het verleden. Ze lanceerden een deep fake video van premier Wilmès.

Animal Farm

In het filmpje pleit XR voor meer democratie en inspraak in het herstelplan van de coronacrisis via burgerraden. Hoe zouden deze raden er dan wel uitzien? Dat mogen we ons toch afvragen. Want tot op heden gaan klimaatridders niets eens in gesprek met wie een andere mening heeft. De burgerraden zouden merkwaardig sterk gelijken op de raden uit Animal Farm, waar de varkens alles beslissen en de werkers alles ondergaan.

Het gaat verder: ‘In de afgelopen decennia hebben we een dramatische toename gezien ziekten zoals ebola, Mexicaanse griep, SARS en nu COVID-19. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze uitbraken verband houden met de verstoring en exploitatie van de natuurlijke omgeving door de mens’, zegt de fictieve premier Wilmès in het filmpje. Welk wetenschappelijk onderzoek toont dat aan?

In de geschreven boodschap die volgt na het filmpje verduidelijkt XR zijn bedoelingen. ‘Dit zijn fragmenten uit een toespraak die premier Sophie Wilmès zou kunnen geven.’ Voorwaardelijke wijs. ‘Het is een vervalste video’, schrijft XR tenslotte. Maar het had echt kunnen zijn.

Oprecht liegen

De video is opgebouwd uit verschillende fragmenten van de ‘alternatieve’ speech van premier Wilmès. Op meerdere momenten plaatst XR er tekst tussen waarin het zijn standpunten verduidelijkt en stelt dat de boodschap die ze premier Wilmès opleggen ‘oprecht is’. Oprecht liegen. Het is weer eens wat anders. Leugentjes voor bestwil. Maar dan met als doel de wereldeconomie te vernietigen.

XR stelt in de video dat beleidsmakers de situatie onderschat hebben. Het wil dus burgerraden opgericht zien die mee het beleid uitstippelen en het vraagt dat de uitbuiting van grondstoffen op aarde zou stoppen. ‘Vandaag vechten mensen om toiletpapier. Als we niets doen, vechten ze straks om voedsel’, laat XR de fictieve premier Wilmès nog zeggen. Ondertussen liggen de rekken in de supermarkten al terug vol toiletpapier. Maar dat hebben de XR-activisten niet nagekeken uiteraard.

Waar de duizenden mijnen zijn die XR nodig heeft voor de grondstoffen voor windmolens en zonnepanelen, of elektrische wagens? Dat staat niet in de video.

XR staat niet alleen

Jammer genoeg staan XR- activisten niet alleen met hun verwoestende ideeën.

‘Voor alle verwoesting die het coronavirus in de wereld aanricht, heeft het wel bewezen dat het heel goed mogelijk is om de vervuiling in zeer korte tijd drastisch te verminderen’, schreef Paula Miquelis, Franse circulaire economie- en duurzaamheidsadviseur. ‘In elk rampscenario is er altijd een soort les die we kunnen trekken. En dit is misschien gewoon een teken van Moeder Aarde dat als we echt iets wilden doen aan de klimaatcrisis, we dat zouden kunnen.’ We moeten de klimaatcrisis behandelen zoals de coronacrisis.

In Nederland pleiten 170 groene wetenschappers in een manifest voor een radicale nieuwe aanpak. Het is een unieke uitgelezen kans om voor radicaal duurzame oplossingen te kiezen, aldus 0,2% van alle wetenschappers in Nederland. Waar is die 97% naartoe? In Europa verenigen groenen, ngo’s, politici en opportunistische bedrijfsleiders zich al volop, om te pleiten voor de allesvernietigende Europese Green Deal.

CO2 Uitstoot

‘De uitstoot van koolstofdioxide zou dit jaar de sterkste daling laten zien sinds de Tweede Wereldoorlog. Aangezien de uitbraak van het coronavirus de economieën nagenoeg tot stilstand brengt’, luidde een bericht van Reuters. Het citeerde Rob Jackson, een professor ‘Earth system science’ aan de Stanford University in Californië, die zei dat het hem niet zou verbazen dat de uitstoot van kooldioxide met 5% op jaarbasis zou afnemen.

Dat is nog steeds aanzienlijk minder dan de 7,6% per jaar die volgens het laatste VN-rapport nodig is om de doelstelling van het Akkoord van Parijs klimaatakkoord (cop21) te bereiken, namelijk de stijging van de temperatuur tot 1,5°C te beperken.

Laat dat even rustig op u inwerken, beste lezer. De huidige economische ramp, de grootste recessie sinds de grote depressie in de jaren dertig, is nog steeds niet voldoende om het klimaatakkoord van Parijs te bereiken.

Lockdown

In de Financial Times schreef de Indiase romanschrijfster en activiste Arundhati Roy angstaanjagend over de menselijke impact van de draconische lockdownregels van dat land. Voedselgewassen rotten in de velden, miljoenen nieuwe werkloze armen vluchten naar het platteland, medicijnen en essentiële voorraden raken op.

Toch gelooft ze dat de pandemie ons een portaal biedt. ‘Historisch gezien hebben pandemieën mensen gedwongen om te breken met het verleden en zich hun wereld opnieuw voor te stellen. Deze crisis is niet anders. Het is een portaal, een poort tussen de ene wereld en de volgende’, zo schrijft ze. ‘We kunnen ervoor kiezen om er doorheen te lopen en de karkassen van ons vooroordeel en onze haat, onze hebzucht, onze databanken en dode ideeën, onze dode rivieren en rokerige luchten achter ons aan te slepen. Of we kunnen er licht doorheen lopen, met weinig bagage, klaar om ons een andere wereld voor te stellen. En klaar om ervoor te vechten. ‘

De prijs van haar moedige nieuwe eco-socialistische wereld, zo lijkt het, is wijdverbreid lijden, schendingen van de mensenrechten, honger en armoede. Maar dat schrijft ze er niet bij natuurlijk.

Stel u nu deze huidige economische verwoesting, deze achteruitgang, de welvaartsvernietiging en de rampzalige gevolgen goed voor en besef dat om het klimaatakkoord van Parijs te bereiken we dit elk jaar en niet eenmalig moeten volhouden.