Ik ben gefactcheckt door de factcheckster van de VRTNWS-redactie over mijn column van twee weken geleden in Doorbraak. Deze factcheck-operatie was gelukkig pijnloos en ik heb er verder ook geen psychologische schade aan overgehouden. Het was bovendien ook erg leerzaam, want zo zie je van dichtbij hoe factcheckers te werk gaan en vervolgens in hun uiteindelijke artikel behendig om de hete brij heen dansen als waren ze gecoacht door Anne Teresa De Keersmaeker (voor de Brusselmansfans: dat is die met haar puitenogen).

Vriendelijke mail

Sta me toe u even aan de hand mee te nemen langs het proces van deze nieuwe nering der feitencontroleerderij, dit bizarre beroep dat zo uit een roman van George Orwell lijkt te zijn geplukt. Naar aanleiding van mijn column ‘in de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak’ (sic) over de opmerkelijke oversterfte bij 15- tot 74-jarigen in Europa dit jaar, beslisten ze dus aan de Reyerslaan om mijn beweringen te checken. Ze stuurden me daartoe een vriendelijke mail met twee vragen:

‘U schrijft in het artikel dat de toename van de Europese oversterfte tussen 15 en 74 jaar te wijten is aan de coronavaccinaties. Hoe bent u tot deze conclusie gekomen?’ ‘Een tweede vraag die ik graag wil stellen, betreft uw informatie over de sterftecijfers in Duitsland. U schrijft dat er in juli 76 000 mensen overleden in Duitsland, waarvan 233 aan de gevolgen van Covid. Waar heeft u dit cijfer gevonden?’

U merkt het: veel eigen onderzoek doen ze niet aan de Reyerslaan; het is uiteraard handiger om het antwoord te krijgen van de auteur in kwestie. Bovendien werd ik in de eerste vraag tot mijn verbazing door de factchecker van dienst al fout geciteerd. En dus mailde ik terug.

Antwoord

‘Allereerst toch even uw lezing van mijn column bijstellen: ik beweer niet dat de oversterfte te wijten is aan de vaccinaties, ik stel de vraag. Dat is een heel erg belangrijk verschil. Overigens stel ik ook de vraag of de oversterfte misschien het gevolg is van andere oorzaken: uitgestelde operaties, zelfmoorden, of – inderdaad – toch neveneffecten van de vaccinaties?

Ik schrijf letterlijk: We weten het niet en de vraag is of we het ooit zullen weten.

U zegt in uw mail dat ik in het artikel schrijf dat de toename van de Europese oversterfte tussen 15 en 74 jaar te wijten is aan de coronavaccinaties. Ik zou uw bewering toch eerder als onwaar willen bestempelen.

Op uw tweede vraag kan ik ook eenvoudig antwoorden. Mijn eerste bron was de Duitse professor dr. Stefan Homburg, van de Leibniz Universität in Hannover. Ik contacteerde hem zelf over zijn bronnen en die vind je hieronder. Het aantal Covid-doden in is inmiddels bijgesteld van 233 naar 256.’

Verbazing

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik in het uiteindelijke artikel nergens mijn antwoorden op hun vragen terugvond, terwijl dat toch de bedoeling van een factcheck zou moeten zijn. Ik werd weggewist. De oversterfte in Duitsland waarnaar gevraagd werd en waar ik keurig op antwoordde verdween.

In de plaats daarvan kwam een erg hermetische en wollige uitleg van biostatisticus Geert Molenberghs, de belabberdste Madame Blanche sinds de uitvinding van de koffiedikkijkers, waarin hij stelde dat het allemaal de schuld was van de Portugezen. En zo worden dus onwelgevallige waarheden weggeknipt en gefilterd. Een factcheck van alle onzin en foute voorspellingen die Geert Molenberghs de afgelopen anderhalf jaar heeft gedebiteerd heb ik voorlopig nog niet zien voorbijkomen. Het zal te veel werk zijn.

