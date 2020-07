Financiële markten nemen Turkije onder vuur

Wie de financiële markten actief opvolgt, kan vaak op voorhand de krantenkoppen van enkele weken later voorspellen. Omdat ik de lezers van Doorbraak graag al een vooruitzicht wil geven van wat momenteel in de lucht hangt, wil ik vandaag focussen op Turkije. Een mooi land waar ik persoonlijk een boontje voor heb, maar waar momenteel een economische schuldencrisis in de lucht hangt. Corona zet buitenlandse inkomstenstroom onder druk Sinds covid-19 de wereld veroverde, heeft Europa zijn grenzen met verschillende landen…

Wie de financiële markten actief opvolgt, kan vaak op voorhand de krantenkoppen van enkele weken later voorspellen. Omdat ik de lezers van Doorbraak graag al een vooruitzicht wil geven van wat momenteel in de lucht hangt, wil ik vandaag focussen op Turkije. Een mooi land waar ik persoonlijk een boontje voor heb, maar waar momenteel een economische schuldencrisis in de lucht hangt.

Corona zet buitenlandse inkomstenstroom onder druk

Sinds covid-19 de wereld veroverde, heeft Europa zijn grenzen met verschillende landen gesloten. Daaronder ook Turkije. Europese toeristen kunnen Turkije niet meer makkelijk binnen. Dat is een ramp voor de lokale economie. In 2019 bezochten maar liefst 52 miljoen toeristen Turkije. Dat zorgde voor extra inkomsten en buitenlandse valuta’s. Een zeer welkome bron van inkomsten. 12,1 procent van de binnenlandse economie in 2018 kwam namelijk vanuit de toeristische sector.

Deze buitenlandse valuta’s zijn zeer welkom voor Turkije. Het land is er namelijk voor een aanzienlijk deel afhankelijk van. Het afgelopen decennium kon het land zeer sterk groeien, onder meer door te investeren in vastgoedprojecten met geleend geld. Die leningen werden vaak in het buitenland aangegaan, en tevens in vreemde munt. Dit maakt dat Turkse bedrijven en individuen momenteel aanzienlijke schulden hebben opgebouwd in euro’s of dollar.

Buitenlandse schuldenberg wordt onbetaalbaar

Op het eerste gezicht kan een lening in euro of dollar inderdaad interessant zijn. In euro of dollar kan men namelijk vaak lenen tegen zeer lage rentetarieven. In tegenstelling tot leningen in Turkse lira. Daarvoor liggen de rentetarieven op korte termijn immers rond de 8 procent. En ze kunnen stijgen tot 13 procent en hoger (en dat is dan voor de goede dossiers).

Het probleem begint echter wanneer de financiële markten het vertrouwen in je munt verliezen. Je munt verliest dan zijn waarde en daalt tegenover de munt waarin je hebt geleend. Op het einde van de dag heb je dan een lening in een buitenlandse munt die steeds zwaarder wordt om te dragen, omdat je eigen munt niets meer waard is. Indien je geen inkomsten in euro of dollar hebt, moet je je schuld betalen in lira’s. Maar wanneer je eigen munt daalt, kan je steeds minder en minder euro’s of dollars kopen om je lening af te betalen.

Turkse Lira verliest aan waarde

Dit scenario is zich momenteel in Turkije aan het voltrekken. In mei had de private sector nog voor 162,3 miljard dollar aan lange-termijnschulden in vreemde munt, aldus de Turkse Centrale Bank. Het grootste deel hiervan in dollars en euro’s. De euro is momenteel echter zeer sterk gestegen tegenover de Turkse lira. Daardoor komen veel Turkse leners in de problemen. Tot overmaat van ramp werken deze leners ook vaak in sectoren zoals het toerisme. En die krijgen momenteel amper tot geen buitenlandse klanten over de vloer.

Het gevolg? De Turkse lira is nu op één jaar tijd al 33 procent van zijn waarde verloren tegenover de euro. Dit wil zeggen dat wanneer een Turk op maandbasis 1000 euro moet aflossen, hij dat vorig jaar tegen ongeveer 6000 lira kon doen. Op dit moment echter moet hij om diezelfde 1000 euro te betalen, 8000 lira per maand betalen. Was men 3 jaar geleden een lening aangegaan in euro, dan is het helemaal dramatisch. Sindsdien is de munt namelijk gehalveerd. Men moet dus dubbel zoveel lira’s betalen om dezelfde schuld in euro af te lossen.

Erdogan dreigt onder druk te komen

Dit begint een groot probleem te worden voor president Erdogan. De Turkse lira staat onder druk. Dat doet de inflatie stijgen. Het dreigt ook een schuldencrisis in gang te zetten. Dit terwijl de president in het verleden net verkozen werd omdat hij Turkije terug op het juiste economische pad gekregen had. De inflatie werd onder zijn bewind bedwongen en Turkije kon weer mooie groeicijfers neerleggen. Vandaag lopen de inflatiecijfers echter terug op. Het leven werd in 2019 gemiddeld 15,18 procent duurder. En ook in 2020 is de inflatie verre van onder controle.

De vraag is dan ook of Erdogan dit keer opnieuw de financiële crisis die op Turkije afkomt, bedwongen krijgt. De buitenlandse schuld moet immers ooit terugbetaald worden. En dit in euro’s of dollars, die voorlopig meer en meer waard worden.

Race naar de bodem

Het logische gevolg? Een race naar de bodem, waarbij de Turkse overheid gedwongen wordt om haar munt te verdedigen en valutareserves te verkopen. Overheden hebben vaak een mandje van buitenlandse munten in bezit die ze kan kopen en verkopen om de eigen munt te sturen. Verkoopt de overheid haar dollars om er lira’s mee te kopen, dan geeft ze steun aan de eigen munt. Zo kan ze proberen de koersval op te vangen. Daa zit echter ook een limiet op.

Zo verkocht de Turkse Centrale Bank maandag en dinsdag maar liefst 2,5 miljard dollar om de eigen munt te ondersteunen. Dat had echter toen al weinig impact. Nu de dollarreserves gedaald zijn naar een zeer laag niveau — 49 miljard dollar — lijken we dicht bij het punt te komen waarbij de markten gaan speculeren tegen de lira. Daardoor kan een self fulfilling prophecy plaatsvinden. U weet dus al wat er de komende maanden in de media zal verschijnen. Tenzij er toch nog een andere oplossing gevonden kan worden.