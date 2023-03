Francken: ‘Geen probleem dat België straks 200 jaar oud wordt’

De Belgische sociale zekerheid moet niet gesplitst worden. Dat heeft federaal N-VA-parlementslid Theo Francken gezegd tijdens een debat met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het Henegouwse Jurbise, waar veel MR-militanten op af kwamen. ‘Bart De Wever en ik zijn geen centen-nationalisten.’ Francken was afgelopen donderdag te gast in Jurbise, twaalf kilometer ten noorden van de Henegouwse hoofdstad Mons. Jurbise is de gemeente van voormalig federaal minister Jacqueline Galant (MR). Francken en Galant zijn goede vrienden. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez meteen een…

De Belgische sociale zekerheid moet niet gesplitst worden. Dat heeft federaal N-VA-parlementslid Theo Francken gezegd tijdens een debat met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het Henegouwse Jurbise, waar veel MR-militanten op af kwamen. ‘Bart De Wever en ik zijn geen centen-nationalisten.’

Francken was afgelopen donderdag te gast in Jurbise, twaalf kilometer ten noorden van de Henegouwse hoofdstad Mons. Jurbise is de gemeente van voormalig federaal minister Jacqueline Galant (MR). Francken en Galant zijn goede vrienden. Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez meteen een goede reden om Francken uit te dagen voor een debat over de toekomst van België. In het meest blauwe deel van het diepe Henegouwen.

‘Bart De Wever en ik zijn geen centen-nationalisten’, zo klonk het bij Francken tijdens dat debat. ‘Wij gaan de sociale zekerheid niet splitsen. Ik ben een voorstander van de Vlaamse identiteit. Maar dat wil niet zeggen dat wij problemen hebben met het feit dat België straks 200 jaar oud zal worden. Uiteindelijk zijn er zo velen in Vlaanderen die net zo denken.’

Responsabiliseren

Gevraagd om verduidelijking, zegt Francken aan de telefoon: ‘Transfers zijn er ook binnen Vlaanderen. Dat de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië hoog zijn, is niet onze eerste drijfveer. Onze drijfveer bij N-VA is responsabilisering. Wij willen dat de sociale zekerheid efficiënter beheerd wordt en dat er meer mensen toe gaan bijdragen. Maar de solidariteit binnen de sociale zekerheid behouden is voor ons geen probleem. Wat we nodig hebben is een gezond België dat mensen responsabiliseert. Daarom dat we meer bevoegdheden nodig hebben per deelstaat.’

Terug tijdens het debat bleek dat er naast veel sociaaleconomische overeenstemming, toch nog altijd een onbegrip bestaat bij Georges-Louis Bouchez over die Vlaamse identiteit. Bouchez herhaalde dat de echte problemen in België links versus rechts zijn, en niet Vlaams tegenover Waals. Bouchez zei dan wel te begrijpen dat cultuurgemeenschappen in België nodig zijn omdat taal belangrijk is, maar dat de gewesten er niet voor zorgen dat het economisch beter gaat met het land.

‘Ik twijfel dan ook of de vergewestelijking van nog meer sociaaleconomische bevoegdheden echt gaat helpen’, aldus Bouchez. ‘Ik twijfel er ook over of de N-VA daarvoor überhaupt nog politieke partners gaat vinden. Pas als Bart De Wever terugkomt naar het sociaaleconomische, dan zijn er dingen mogelijk. Ik begrijp niet waarom De Wever altijd een groot akkoord wil sluiten met Paul Magnette. Want Paul Magnette is helemaal niet geïnteresseerd in responsabilisering.’

Francken had eerder tijdens het debat al verteld dat hij niet begrijpt waarom Georges-Louis Bouchez met zijn miskenning voor de Vlaamse eis tot meer zelfbestuur de N-VA steevast richting PS duwt.

Minderheidsregering

Bouchez beweerde tijdens het debat ook dat Bart De Wever hém bedrogen heeft in 2020, en niet andersom, zoals die laatste altijd beweert. ‘We hadden bijna een coalitie zonder de PS en met de N-VA, maar De Wever is achter mijn rug gaan praten met PS-voorzitter Paul Magnette. Dat Vivaldi er is gekomen, is dus niet mijn schuld.’ Het leverde hem applaus op uit de zaal.

De N-VA’er uit Lubbeek zei dat de as MR-N-VA wat hem betreft ook te verkiezen valt, maar dat de MR de Vlaamse besognes niet serieus neemt. ‘Vivaldi is een Franstalige minderheidsregering. Daarmee schofferen jullie de meerderheid van de bevolking, die dan ook nog eens het meeste bijdraagt aan België. Door Vivaldi zal er een geel-zwarte verkiezingsuitslag volgen volgend jaar. Geloof me, u wil dat die meer geel dan zwart is,’ zo richtte Francken zich tot de zaal. ‘Uiteindelijk willen wij al meer dan twee decennia een degelijk akkoord met de Franstaligen. Ook Bart De Wever. Maar wij vragen daarbij respect voor de Vlaamse natie. Het gaat niet over de PS voor ons, het gaat om wie in Franstalig België verantwoordelijkheid durft te nemen.’ Waarop Francken een luid applaus kreeg.

Bob Maes

Heel diep was het water uiteindelijk niet tussen MR en N-VA, zo bleek die avond in Jurbise. Zowel Francken als Bouchez zeiden voorstander te zijn van een federale kieskring ‘op voorwaarde dat één stem ook gelijk aan één stem is’, daarmee doelend op het feit dat het demografische overwicht van de Vlamingen in België dan uit die kieskring moet kunnen blijken.

Wanneer geconfronteerd met een vraag uit de zaal of het niet schandalig was dat Francken in 2014 als staatssecretaris op het verjaardagsfeest van gewezen Volksunie-senator en VMO-oprichter Bob Maes was, snelde Bouchez Francken zelfs te hulp: ‘Toen Theo Francken staatssecretaris voor migratie was in de MR-N-VA-regering, creëerde hij 42.000 opvangplaatsen voor asielzoekers. Wat doet Vivaldi? Die creëert er hoop en al 34.000. Is Theo Francken met andere woorden fascistisch gedrag gaan vertonen sinds hij op dat feestje verscheen? Nee toch.’ Ook dat kon op het nodige applaus rekenen.