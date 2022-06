Gendernormaal opvoeden in twaalf stappen

Jennifer Lopez stelt haar veertienjarig kind voor als ‘genderneutraal’ en krijgt meteen wereldwijde aandacht. Het Laatste Nieuws nam deze opportuniteit te baat om de lezer al betuttelend bij te scholen in genderneutraliteit: zelfs ‘Dag, dames en heren’ is vanaf nu een foute uitdrukking. In ons eigen land krijgen schoolkinderen al langer les over de genderkoek, waar ze in aanraking komen met ‘genderdiversiteit’. Dat is niet onschuldig: daarvoor waarschuwde ik vorig jaar al op Doorbraak met ‘Transgender: de nieuwe trend bij…

Jennifer Lopez stelt haar veertienjarig kind voor als ‘genderneutraal’ en krijgt meteen wereldwijde aandacht. Het Laatste Nieuws nam deze opportuniteit te baat om de lezer al betuttelend bij te scholen in genderneutraliteit: zelfs ‘Dag, dames en heren’ is vanaf nu een foute uitdrukking. In ons eigen land krijgen schoolkinderen al langer les over de genderkoek, waar ze in aanraking komen met ‘genderdiversiteit’. Dat is niet onschuldig: daarvoor waarschuwde ik vorig jaar al op Doorbraak met ‘Transgender: de nieuwe trend bij jonge meisjes’: vandaag worden veel jongeren ’trans’ omdat het modieus klinkt.

Onze kinderen verdienen een opvoeding los van politieke agenda’s, zeker los van woke. Breng ze een stevig fundament van de waarheid bij door hen ‘gendernormaal’ op te voeden! Herwaardeer het wetenschappelijk verantwoorde biologische geslacht, en bescherm jongeren tegen schadelijke fantasieën. Los van de genderdiscussie gaf ik in ‘12 regels voor opvoeding met gezag’, eveneens een andere visie over opvoeding.

1. Erken de grenzeloze fantasie van kinderen

‘Ik ben een prinses!’ ‘Ik ben een walrus!’ Kinderen hebben fantasie, die is waardevol maar tegelijk niet erg waarheidsgetrouw. Geef ze de ruimte om te spelen maar neem hun fantasie niet ernstig op. Let op, kinderlijke verbeelding kan ook de verkeerde kant op gaan. Jongeren zijn beïnvloedbaar, zeker als ze bijvoorbeeld weinig populair zijn en plots op sociale media een groep ‘vrienden’ vinden met wel heel gekke ideeën.

2. Ga los om met stereotypen

Er bestaan heel wat stereotypen gelieerd aan de geslachten: vrouwen zijn eerder zorgzaam, mannen stoer. Zorgzame mannen en stoere vrouwen veranderen daar niets aan. Kinderen hebben dat snel door: competitiegerichte jongens verkiezen in de competitie andere competitiegerichte jongens — de meeste meisjes vallen af, maar zeker ook de nerds. Dat gezegd zijnde, meisjes die zich even goed tonen worden snel ‘als een jongen’ toegelaten in hun kring. Stereotypen zijn niet fout, mensen denken eerst in algemene termen, maar kunnen daarna wel degelijk nuanceren.

3. Wees kritisch over genderideologie

Kinderen zullen in contact komen met de genderideologie, of de ouders er iets over zeggen of niet. Volg dat goed op, vertel ze erover — afhankelijk van hun leeftijd. Wees er niet obsessioneel over, dat kan een omgekeerd effect hebben. Je wil niet dat ze hun seksuele opvoeding door TikTok-filmpjes krijgen. Overigens, vooral politiek correcte ouders krijgen genderverwarde kinderen.

4. Aandacht zoeken is geen vorm van zelfrespect

TikTok zit vol met aandachtzoekende jongeren (en ouderen) die de meest onnozele dingen doen om meer volgers te krijgen. Ook de volgers krijgen zo het idee dat aandacht zoeken op zich goed is. De trans-gemeenschap is daar niet toevallig sterk actief, transactivisme is dan ook vaak een manier van aandacht zoeken — tot de obsessie zelfs. Wie een onstilbare behoefte heeft aan andermans bevestiging is zelfzuchtig. Leer je kinderen echt zelfrespect door emotioneel net weinig afhankelijk te zijn van jouw en andermans welbevinden.

5. Leer kinderen omgaan met negatieve emoties

Woke vindt emoties heel belangrijk. Vaak uiten ze kritiek op de woorden van iemand: niet wegens feitelijke fouten, wel omdat ze iemand kwetsen. Ja, de waarheid kan pijn doen, verschrikkelijk zelfs. Maar de waarheid heeft ook zijn rechten, en die moeten boven de gevoeligheden staan. Toch kan zwijgen in sommige situaties gepaster zijn — maar dan niet tijdens openbare discussies.

6. Wijs op biologische verschillen tussen de seksen

Er is een duidelijk biologisch verschil tussen man en vrouw. Geen mens is tweeslachtig, hoewel ongelukkigen zonder duidelijk geslacht in zeer zeldzame gevallen voorkomen. Een man kan geen werkende vrouwelijke geslachtsorganen krijgen. Ook omgekeerd is dat onmogelijk. Een geslachtsoperatie, hoe goed gedaan ook, zal altijd leiden tot een verlies aan erogene zones en biologische functie. Archeologen die zo’n transpersoon binnen honderd jaar opgraven, zouden na een kort onderzoek aan het DNA en de botten geen seconde twijfelen.

Er zijn ook andere verschillen. Sportief, bijvoorbeeld, zijn mannen van nature bevoordeeld. Dit is de reden waarom er aparte mannelijke en vrouwelijke kampioenschappen georganiseerd worden. Biologische mannen blijven na transplantaties en hormonenkuur in dit verband biologische voordelen meedragen — getuige de verschillende trans-personen die onlangs moeiteloos kampioen werden. Je dochter moet maar één van die topsporters zijn die heel haar jonge leven al timmert aan een sportcarrière.

7. Je kan niet alles zijn wat je wil

Kinderen krijgen vaak het idee voorgeschoteld dat ze alles kunnen worden, als ze er maar moeite voor doen (en zelfs dat laatste wordt soms, voor het gemak, vergeten). Ook genderveranderingen starten vanuit dit idee. Kinderen zijn dan wel flexibel en kunnen, als ze eraan werken, in verschillende richtingen ontwikkelen. Toch kan niemand zomaar worden wat hij wil. Je hebt aanleg nodig, hard werk, en daarnaast nog een dosis geluk.

Doe zo min mogelijk mee met de verwarring. Op jongeren die toch van geslacht willen veranderen, reageer je best niet bevestigend — zonder daarbij dramatisch te doen. Neem de zaak wel ernstig op, want waarschijnlijk gaat dit gepaard met heel wat andere problemen.

8. Veroorzaak geen depressie bij kinderen

De wereld zou naar de vaantjes gaan: door het klimaat, door overbevolking, door milieuverontreiniging — jongeren zijn daar gevoelig voor. Die angsten zijn heel wat minder gefundeerd dan activisten ons willen doen geloven. Luister naar de angsten van je kinderen en spreek ze tegen! Onzekerheid over het eigen geslacht is vaak het gevolg van een depressie én verergert die nog. Volgens onderzoek gelieerd aan de regering Obama blijven de psychologische moeilijkheden bij een meerderheid aanwezig na geslachtsverandering (waar dokters goed aan verdienen). Voor wie de biologische beperkingen van het menselijke lichaam een beetje kent, zie stap 6, is dat geen verrassing.

9. Zeg nee tegen overseksualisering!

Jennifer Lopez is zelf een symbool van overseksualisering, dus misschien niet zo toevallig dat net haar dochter haar sekse net wil verbergen. De pornoficatie van onze samenleving zorgt voor heel wat extra onzekerheid bij jongeren: een onrealistisch schoonheidsideaal, gecombineerd met vrank exhibitionisme, tot in de school toe — oogluikend toegestaan door ouders en school. Trans kan daar een reactie op zijn: meisjes of jongens die niet meer weten hoe meisje of jongen te zijn zonder aan deze carrousel deel te nemen. Als ouders moet je een lijn kunnen trekken tegen overseksualisering en deze lijn inhoudelijk verdedigen — best dat je daarmee zachtjes begint nog voor de hormonen door het lijf van je pubers gieren.

10. Beperk contact met sociale media

Vooral onder de twaalf kunnen kinderen zeer slecht om met sociale media: het verwordt bij hen snel tot een instrument om andere kinderen in groep te pesten. Het is een instrument van beïnvloeding, vaak de enige plaats waar kinderen echt vrij gelaten worden (terwijl de gevaren veel groter zijn dan de weg oversteken — inclusief de glurende e-pedofielen). Daarnaast werkt het (ook bij jongeren) verslavend, is het veelal een inhoudsloze tijdsverspilling en trekt het de aandacht weg van gezondere activiteiten. Bespreek de problemen van sociale media, smartphones en andere elektronica met de school en met andere ouders om in een gezamenlijke actie het misbruik ervan aan te pakken!

11. Beperk contact met woke kinderpropaganda

Steeds meer kinderfilms, -boeken en andere culturele producten zijn doorspekt met woke ideologie, zelfs als dat zeer ongepast is voor de kinderen voor wie het gemaakt is. Netflix heeft zo wel verschillende voorbeelden. Spreek daar ook over.

12. Houding naar school en universiteit

Zoek een school, universiteit en richting waar woke niet zo uitgesproken is, of doe aan thuisonderwijs. Verwacht dat ze activistische leerstof achter hun kiezen zullen krijgen en bereid hen er rustig op voor. Ouders hebben meer invloed op hun kinderen dan ze beseffen (zolang ze niet beginnen te zagen, toch)! Klaag ook bij de school als dit de spuigaten uitloopt.

Het is bekend dat wie plooit voor woke, of denkt neutraal te kunnen blijven, geen garanties krijgt door de woke-meute gespaard te worden. In de Engelstalige wereld is daar zelfs al een spreekwoord voor: ‘get woke, go broke’. Je bent dus wel verplicht iets te doen.

Terug naar de normaliteit

Merk op dat de brede variatie aan thema’s die in deze twaalf stappen aangeboord worden, aangeven dat verschillende recente maatschappelijke ontwikkelingen woke in de kaart spelen. Ouders hebben daarom toch heel wat handvatten om hun kinderen van de genderideologie te beschermen.

Een minderheid van de bevolking staat achter woke. Toch kan je een andere indruk krijgen bij het openslaan van de mainstream media. Net zoals met de Zwarte Pietdiscussie gaat het om een handvol luide schreeuwers en zij bleken voldoende om de sympathieke knecht van de Goedheiligman uit onze samenleving weg te jagen. Gaat de woke-meute nu met gender een stap te ver of zullen ze hierbij alweer hun zin krijgen? Een moeilijk te beantwoorden vraag. De gemakkelijkere vraag moet zijn of jij er alles aan zult doen om de jeugd onder jouw gezag door de woke-chaos heen te loodsen. Ik alvast wel!