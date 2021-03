‘Goud en zilver op Olympische tijdrit is mogelijk’

Vlaanderen heeft twee nationale feestdagen, 11 juli en de eerste zondag van april, de zondag van de Ronde van Vlaanderen. Wielrennen is nu even dé ideale afleiding en uitlaatklep voor ons allemaal.

Een goede reden om met drie auteurs van wielerboeken samen te zitten en door te bomen over koers. Aan tafel zit Bart Lamers, die schreef een boek over Wout Van Aert en zijn wonderjaar. Sven Massart, die al even terug een boek schreef over Mathieu Vander Poel. De derde man is Yves Brokken, oprichter van Wielerverhaal.com en naar eigen zeggen zot van de Ronde, Parijs-Roubaix, enfin de koers. En hij schreef net een boek over Remco Evenepoel.

Zo zitten we in De Musette, vlakbij De Velodroom, een wielerbelevingscentrum aan de Schelde in Boom. Een plaats die koers ademt.