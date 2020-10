Heeft Joe Biden zich toch schuldig gemaakt aan belangenvermenging?

Hunter Biden, zoon van Joe Biden, trad in april 2014 toe tot de directieraad van Burisma. Dat is een Oekraïens energiebedrijf dat boort naar olie en gas. Geen probleem, zou je denken. Wel, de hele zaak lijkt toch wat te stinken. Want Burisma, het grootste private energiebedrijf van Oekraïne, met hoofdkantoor in Cyprus, was in opspraak gekomen omdat het belastingen zou hebben ontdoken. En nu is uitgekomen dat zoon Biden een ontmoeting heeft geregeld tussen zijn vader, de toenmalige vicepresident…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Hunter Biden, zoon van Joe Biden, trad in april 2014 toe tot de directieraad van Burisma. Dat is een Oekraïens energiebedrijf dat boort naar olie en gas. Geen probleem, zou je denken. Wel, de hele zaak lijkt toch wat te stinken. Want Burisma, het grootste private energiebedrijf van Oekraïne, met hoofdkantoor in Cyprus, was in opspraak gekomen omdat het belastingen zou hebben ontdoken. En nu is uitgekomen dat zoon Biden een ontmoeting heeft geregeld tussen zijn vader, de toenmalige vicepresident van de Verenigde Staten en huidige presidentskandidaat voor de Democraten, en een topman van Burisma. Dat alles minder dan een jaar voordat Joe Biden overheidsfunctionarissen in Oekraïne onder druk zette om een ​​officier van Justitie te ontslaan die onderzoek deed naar het energiebedrijf.

Hunters laptop?

Het bewijsmateriaal bestaat onder andere uit een reeks e-mails die de New York Post kon bemachtigen. Die zouden afkomstig zijn van Hunters laptop. De computer zou voor een herstelling zijn binnengebracht in april 2019 in een winkel in Bidens thuisstaat Delaware. Dat winkeleigenaar bevestigt dat. De klant die de door water beschadigde MacBook Pro heeft binnengebracht, heeft de herstelling nooit betaald. Hij is de computer ook nooit terug komen ophalen.

De eigenaar van de winkel kan wel niet met zekerheid zeggen dat diegene die de laptop heeft binnengebracht, ook daadwerkelijk Hunter Biden is. Maar op de laptop kleefde wel een sticker van de Beau Biden Foundation, een organisatie genoemd naar Hunters overleden broer. Verder heeft de New York Post ook foto’s in haar bezit van een dagvaarding. Daarin staat vermeld dat de FBI zowel de computer als de harde schijf in december 2019 in beslag heeft genomen. Dit nadat de winkeleigenaar de FBI op de hoogte had gebracht van het bestaan ervan.

Explosief materiaal

Maar voor de inbeslagname is er door de winkeluitbater nog een kopij van de harde schijf gemaakt. Die gaf hij later door aan Robert Costello, de advocaat van voormalig New Yorks burgemeester Rudy Giuliani. Volgens Costello staan er zo’n 40.000 e-mails en duizenden teksten op de harde schijf. Ze bevat ook afbeeldingen van Hunter ‘in zeer compromitterende posities’. Lees: foto’s waarop Hunter Biden crack aan het roken is terwijl hij bepaalde seksuele handelingen stelt met een onbekende vrouw, evenals tal van andere seksueel expliciete afbeeldingen. Steve Bannon, voormalig adviseur en Hoofd Strategie van president Trump, vertelde de New York Post eind september over het bestaan ​​van de harde schijf. Giuliani bezorgde de redactie afgelopen zondag een kopij ervan.

En de harde schijf bevat best wel wat explosief materiaal. Zo bedankt Burisma-adviseur Vadym Pozharskyi in een e-mail verzonden op 17 april 2015 Hunter Biden voor ‘een kans om je vader te ontmoeten’. Een ontmoeting die dus heeft plaatsgevonden ongeveer een jaar nadat Hunter bij het bestuur van Burisma kwam. Daar ontving hij een salaris van ongeveer 50.000 dollar per maand. Letterlijk luidt de e-mail: ‘Beste Hunter, bedankt dat je me in Washington hebt uitgenodigd en de gelegenheid hebt gegeven om je vader te ontmoeten en wat tijd samen door te brengen. Het is echt een eer en een genoegen.’ In een eerdere e-mail van mei 2014 vraagt Pozharskyi ook al aan Hunter Biden ​​om ‘advies over hoe u uw invloed kunt gebruiken’ in het voordeel van het bedrijf.

Viktor Shokin

Eind 2015, dus enkele maanden na de ontmoeting tussen Joe Biden en Pozharskyi, lobbyde Biden voor het ontslag van Viktor Shokin, de toenmalige officier van Justitie in Oekraïne. Die actie kreeg de steun van de regering-Obama, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere westerse landen. Het argument was dat Shokin corrupt zou zijn. Maar Shokin deed in die periode net een onderzoek naar Burisma wegens corruptie. Je weet wel, het bedrijf waar Hunter Biden in de directieraad zat. En waarvan een topman een ontmoeting met Joe Biden had gehad ‘om invloed uit te oefenen’.

Om het ontslag van Shokin zeker te stellen, gebruikte Biden Amerikaanse subsidies als drukkingsmiddel. In een telefoontje met de president van Oekraïne vertelde toenmalig vicepresident Biden hem dat het land een lening van 1 miljard dollar zou krijgen zodra Shokin werd ontslagen. Biden zei hierover eens in een toespraak in 2018: ‘Ik keek naar ze en zei: ik vertrek over zes uur. Als de aanklager niet wordt ontslagen, krijgt u het geld niet‘. Daarnaast dreigde ook het IMF ermee om 40 miljard dollar voor Oekraïne in te houden als het land Shokin niet wilde ontslaan. Wat het gevolg van dit alles was, kan u allicht raden. Viktor Shokin werd de laan uitgestuurd.

Een geurtje

Ondertussen blijft de campagne van Joe Biden herhalen dat het verhaal niet klopt. Dat er nooit een ontmoeting tussen Biden en Pozharskyi heeft plaatsgevonden. De mail doet toch vermoeden dat er meer aan de hand is. We kunnen dus gerust stellen dat er op zijn minst een serieus geurtje aan heel deze zaak hangt. Geen al te fraaie situatie dus voor Joe Biden. Meer en meer wordt immers duidelijk dat zijn tussenkomst een bedrijf heeft geholpen waar zijn zoon mee bij betrokken was.

Belangenvermenging heet zoiets…