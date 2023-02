Heeft Karel De Gucht het stilaan ook door?

In De Zondag werpt de gewezen Europees commissaris Karel De Gucht zijn licht op onder andere asiel en migratie. Hij wijst erop dat we niet iedereen kunnen opnemen. ‘Onze bevolking wil het niet meer: de pijngrens is bereikt.’ Dat is toch wel een merkwaardige uitspraak van een liberaal onder wiens voorzitterschap van de VLD de snel-Belgwet werd goedgekeurd. Door de snel-Belgwet behoorde de Belgische nationaliteitsverwerving tot de soepelste van de wereld. Buitenlanders die Belg wilden worden, hoefden geen enkel bewijs…

In De Zondag werpt de gewezen Europees commissaris Karel De Gucht zijn licht op onder andere asiel en migratie. Hij wijst erop dat we niet iedereen kunnen opnemen. ‘Onze bevolking wil het niet meer: de pijngrens is bereikt.’

Dat is toch wel een merkwaardige uitspraak van een liberaal onder wiens voorzitterschap van de VLD de snel-Belgwet werd goedgekeurd. Door de snel-Belgwet behoorde de Belgische nationaliteitsverwerving tot de soepelste van de wereld. Buitenlanders die Belg wilden worden, hoefden geen enkel bewijs van integratiewil af te leggen, geen enkele landstaal te kennen en hoefden in bepaalde omstandigheden nooit Belg te zijn geweest.

Pas dertien jaar later werd de nationaliteitswet verstrengd. Later verdedigde Karel De Gucht het opengrenzenbeleid van Europa, waarvan de nachtmerrie in de Paleizenstraat er een van de vele kwaadaardige abcessen van vormt. De chaotische en desastreuze afwikkeling van deze crisis ‘illustreert het failliet van onze complexe staatsstructuur’, zo legt Ivan De Vadder de vinger pijnlijk op de wonde. De Vivalidiregering wou bewijzen dat België nog werkt. ‘Maar wat doen ze ermee? Ze lijken vooral te wachten tot de bestuursperiode voorbij is’, concludeerde Koen Geens vorige week in De Zondag. ‘Stel u voor dat de federale regering zou moeten beslissen over stikstof of Ventilus? Ik mag er niet aan denken.’

Totaal immobilisme

Uit het jaarverslag van de Nationale Bank blijkt duidelijk dat zowel de arbeidsmarkt als de staatsschuld zich met toenemende divergentie tussen het sterke Vlaanderen en de zwakkere regio’s Brussel en Wallonië ontwikkelen. ‘De dynamiek van het Waals Gewest is zorgwekkend’, schrijft de Nationale Bank. ‘De schuld van dat gewest liep in 2020 op tot 2,5 maal zijn ontvangsten op jaarbasis.’ De Nationale Bank is al even verontrust over de exploderende schuldenberg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De schulden lopen op tot 280 procent van de ontvangsten. Voor Vlaanderen is dat slechts 50 procent.

Het immense verschil in werkzaamheidsgraad tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel vormt nog een andere tikkende tijdbom. Qua verschil in regionale tewerkstelling moet België in Europa enkel Italië laten voorgaan. De regio’s hebben dringend hefbomen nodig om een eigen fiscaal en tewerkstellingsbeleid te voeren. Wallonië heeft geen haast om eigen huishouden op orde te brengen, waardoor de zenuwachtigheid bij heel wat Vlamingen toeneemt. De Vlamingen betalen proportioneel veel meer belastingen dan de Franstaligen. Dat blijkt alleen al uit de vennootschapsbelastingen. Vlaanderen hoest 3,5 keer meer op dan Wallonië. Ook de groei van het aantal bedrijven ligt in Vlaanderen enkele malen hoger. De Waalse economie steunt voor 70 procent op overheidsinitiatieven.

Schuldig verzuim

Het is zorgwekkend dat de urgentie van de dreiging van het totaal immobilisme van dit land in het Franstalig deel niet lijkt door te dringen. Dat komt door het feit dat de regio’s amper verantwoordelijkheid hoeven te dragen over hun uitgaven. Zolang Brussel en Wallonië aan het infuus van de Vlaamse welvaart blijven hangen, zal er niets veranderen.

Ook de gespleten ideologische kijk om orde op zaken te stellen, is bijzonder verontrustend. Vooral omdat de Vivaldiregering de Waalse recepten op federaal niveau toepast. De schuldgraad van de federale overheid en de sociale zekerheid komen samen uit op 3,5 keer de jaarlijkse inkomsten. Volgens Pierre Wunsch — gouverneur van de Nationale Bank — zou het federaal begrotingstekort onder de 1,5 procent van het bbp moeten zakken. In het derde kwartaal van 2022 stond het federaal begrotingstekort nog op 5,1 procent van het bbp.

Voorbij de pijngrens

Ook in Wallonië groeit het besef dat de pijngrens meer dan bereikt is. ‘Ik wil pleiten voor wat meer Waalse waardigheid. Als ik een Waalse politicus was, zou ik beschaamd zijn om vandaag nog geld te vragen aan Vlaanderen. Zeker na de immense geldstromen die nu al jarenlang van Vlaanderen naar Wallonië gaan’, verklaarde Philippe Destatte, historicus en voorzitter van de onafhankelijke denktank Institut Destrée, onlangs.

De N-VA wil de geldkraan richting Brussel en Wallonië dichtdraaien. Het overheidsbeslag moet naar beneden en iedereen moet 45 jaar werken. Ook de werkloosheidsuitkeringen en het leefloon moeten aan banden worden gelegd. Deze voorstellen gaan voorbij de pijngrens en zullen diep in het vlees snijden.

Kristof Calvo klasseerde deze N-VA-voorstellen als ‘akelig’. ‘Rechts Vlaanderen staat steeds meer voor politiek van wantrouwen, vernedering en ontmenselijking.’ Calvo vormt de spreekbuis van heel wat beleidsverantwoordelijken die denken in een zorgeloos nirwana te leven waar geld maar kan blijven rollen.

De ultieme blokkering

Volgens Destatte zijn de geesten zo gespleten dat na 2024 met België geen land meer te bezeilen valt. In de veronderstelling dat zowel het Vlaams Belang in Vlaanderen als PTB en Ecolo in Wallonië een heel hoge score in 2024 zouden halen, dan is volgens Philippe Destatte de ultieme blokkering van België wel heel dichtbij. De PS zal dan noodgedwongen moeten samenwerken met de PTB en Ecolo. ‘Dan krijg je in Vlaanderen en Wallonië zo’n verschillend politiek landschap dat het nog weinig zin heeft om veel samen te werken.’