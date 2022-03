Het drama in Strépy en de BMW van Paolo F.

Het is een verhaal dat je bijna niet zou durven verzinnen: het carnaval als oeroud vruchtbaarheidsritueel, waarbij de feestelijk uitgedoste Gilles op de grond stampen om het zaad te laten ontkiemen en nieuw leven te laten bloeien. Tot ze in razende vaart weggemaaid worden door een zekere Paolo F., gelukkige bezitter van een zwarte BMW 5. Volgens getuigen maakte hij na de impact rechtsomkeer en beukte nog eens op de stoet in, sleurt een slachtoffer een paar honderd meter mee,…

Het is een verhaal dat je bijna niet zou durven verzinnen: het carnaval als oeroud vruchtbaarheidsritueel, waarbij de feestelijk uitgedoste Gilles op de grond stampen om het zaad te laten ontkiemen en nieuw leven te laten bloeien. Tot ze in razende vaart weggemaaid worden door een zekere Paolo F., gelukkige bezitter van een zwarte BMW 5. Volgens getuigen maakte hij na de impact rechtsomkeer en beukte nog eens op de stoet in, sleurt een slachtoffer een paar honderd meter mee, om uiteindelijk te stoppen en rustig de politie af te wachten. Zonder zelf een noodnummer te bellen.

De optocht ging later op de dag toch even uit, bij wijze van danse macabre, met mensen half in shock, tot ze vanzelf stil viel. Ooit iets voor een film, nu is Strépy-Bracqueqnies, deelgemeente van La Louvière, een plek waar het carnaval nooit meer hetzelfde zal zijn. Zes doden en tien zwaargewonden telt de balans momenteel, op dit moment is het onderzoek nog volop aan de gang.

Travaux inutiles

Er blijven nog veel vragen, ook rond het waarom van iets dat bijna op een aanslag lijkt. ‘Men moet toch weten dat de belangrijkste oorzaak hier de overdreven snelheid is’, aldus procureur-generaal Ignacio de la Serna. Dat weet ik nog zo niet.

Zo stellen we ons binnensmonds de vraag hoe Paolo aan zo’n peperdure en fonkelnieuwe BMW 5 komt. Catalogusprijs tussen de 54000 en 124000 euro, het zal bij betrokkene eerder naar het laatste bedrag gaan gezien de overvloedige toeters en bellen. Verdiend met hard te werken? Volgens Bart Eeckhout in De Morgen is het trouwens allemaal de schuld van de fabrikant die veel te snelle auto’s maakt. Echt. Paolo is het beklagenswaardige slachtoffer van de Bayerische Motoren Werke.

Zijn moeder, bij wie de 34-jarige man blijkbaar nog inwoont, snapt er niks van, zegt ze in een interview. Zo’n brave jongen! Volgens zijn advocaat herinnert hij zich niets meer, en gaat het om een ‘tragisch ongeval’. Dat zal wel, zo’n understatement hoor je nu eenmaal van advocaten, ook als hun cliënt zich zomaar in een stoet boort met zes doden als gevolg. Allemaal mensen die van niks weten en uit de lucht komen gevallen.

Armlastige regio

Van de jongeren is zelfs bijna 30% niet aan de slag. Veertig kilometer verder, in Zuid-West-Vlaanderen, hebben ze bijna de laagste werkloosheidsgraad van heel Europa, en smeken ze om arbeidskrachten.

Tijd om even polshoogte te nemen op de plaats delict. De regio van La Louvière is binnen het armlastige Wallonië een van de meest achterlijke negorijen. De PS regeert er sinds mensenheugenis met een absolute meerderheid. Henegouwen krijgt al jaren Europese ontwikkelingssteun als achtergebleven gebied, maar de werkloosheid blijft niettemin hangen op 20%. Van de jongeren is zelfs bijna 30% niet aan de slag. Veertig kilometer verder, in Zuid-West-Vlaanderen, hebben ze bijna de laagste werkloosheidsgraad van heel Europa, en smeken ze om arbeidskrachten. Helaas, de Borain lust er geen pap van. Geen benul van enig Nederlands, geen interesse om de taal te leren. En waarom zouden ze gaan solliciteren, met een levenslange uitkering. Wallonië is een economisch moeras.

Vlakbij ligt de scheepslift van Strépy, het surrealistische bouwwerk geopend in 2002, die in de catalogus Grands Travaux Inutiles van journalist Jean-Claude Defossé een ereplaats krijgt. Oorspronkelijk bedoeld om schepen uit de staal- en steenkoolindustrie over het Canal du Centre te hijsen, maar nu bijna enkel nog gebruikt voor toeristenboten. Kostprijs: 647 miljoen euro, een compensatie voor de uitbouw van de haven van Zeebrugge die Vlaanderen had gekregen, beter bekend als wafelijzerpolitiek.

Riant exhibitionisme

Maar we wijken af. Of toch niet. In deze PS-staat van het pauperisme is studeren, een vak leren en gaan werken gewoon de norm niet meer. Je krijgt je uitkering en schnabbelt dan wat bij in het zwart, al dan niet in een schemerzone. Er ontstaat een complete cultuur van veralgemeende marginaliteit, individuen en groepen die de statussymbolen van onze maatschappij ambiëren, maar tegelijk de daarmee verbonden arbeidsethiek minachten. Dat willen ze ook tonen. Het is hetzelfde verhaal van de fameuze BMW-allochtonen in het Antwerpse en Brusselse: blitse jongens die in bolides rondrijden waarvan de doorsnee man of vrouw zelfs de brandstof niet zou kunnen betalen. Het zijn bovendien rolmodellen voor kinderen en jongeren uit die milieus.

In deze sfeer is macho-gedrag en riant exhibitionisme voortdurend aan de orde. De cultus van de roes en de snelheid, en de evenredige afkeer van ‘trage’ objecten die de weg van Paolo F. kruisen, blijkens talrijke posts op Facebook en Instagram, wijzen op een verregaand dédain tegenover de normaliteit en de cultuur van ‘gewone’ mensen, die als traag, saai en dus ook wel hinderlijk wordt ervaren. Gilles begot, clowns met appelsienen, en dat zomaar in het midden van de straat! Gas geven maar.

Mentale klik

Dat is volgens mij de mentale dynamiek achter de Strépy-catastrofe: het gaat wel degelijk om agressie. Na een wilde disconacht moet het gerinkel van de belletjes, het quasi stilstaand getrappel op klompen, onder de cadans van die ene trommel, het tweetal duchtig op de zenuwen gewerkt hebben. Dat verklaart ook het herhaaldelijk attaqueren van de stoet. In dat geval is het verdict wel degelijk: doodslag. Of misschien zelfs in de bezwarende vorm van haatdelict.

Het klinkt zuur, maar na zes doden en uitzicht op meer is er geen plaats voor zoetsappigheden. Er is in La Louvière en omstreken dringend een mentale klik nodig, de Waalse hangmatcultuur moet eruit. Na een snelcursus Nederlands moeten jongeren massaal richting West-Vlaanderen aan de slag, zoals onze voorouders ook in lange werkmanstreinen voor dag en dauw in de Borinage arriveerden.

Om dat te stimuleren moet de werkloosheidsvergoeding in de tijd beperkt worden. Splitsing van de sociale zekerheid kan dat proces triggeren, want op dit moment betalen wij de uitkering van die 30% Waalse steuntrekkers.

Koning Filip en premier De Croo, die in Strépy de onvermijdelijke acte de présence deden, zullen die analyse wel niet maken, noch de modale pers, noch om het even welke politieke koffiedikkijker. Voorlopig blijft de scheepslift van Strépy de favoriete bestemming van menig schoolreis.